Itt a karácsonyi fényvillamos menetrend 2025-ben: ezeket a vonalakon közlekedik az adventi fényflotta Budapesten

A karácsonyi villamos története
A budapesti karácsonyi fényvillamos hagyománya több mint másfél évtizedre nyúlik vissza: az adventi fényvillamos Magyarországon először 2009-ben Budapesten közlekedett. Az ünnepi hagyomány azóta meghonosott Debrecenben, Szegeden és Miskolcon is: az ünnepi látványosságot nevezik karácsonyi villamosnak, fényvillamosnak, adventi villamosnak, de még csillamosnak is.
2009 óta a fényflotta és az érintett útvonalak folyamatosan bővültek a fővárosban. 2025-ben a hagyományos Fényvillamos és a Mikulástroli mellett még öt különböző, fénytől csillogó villamos, egy ünnepi fényekben pompázó fogaskerekű és a Mikulásbusz is közlekedik. A BKK közlése szerint minden járaton normál díjszabás szerint lehet utazni érvényes jeggyel, bérlettel.
Merre és mikor jár a fényvillamos Budapest területén?
A fényvillamos menetrend ismerete segíthet abban, hogy nehogy elszalasszuk az adventi látványosságot. A hagyományos UV-típusú karácsonyi fényvillamos 2025. november 28. és 2026. január 6. között, mindennap délután 4 órától késő estig, kivéve december 24-én és 31-én. Ez a típusú villamos leginkább a 2-es villamos útvonaláról ismert, de számos más vonalon is felbukkannak majd csillamosok:
A menetrendet úgy kell értelmezni, hogy pl. a 2-es villamos a jobboldali jelmagyarázat szerint a sárga színnel van jelölve a BKK naptárában, a 19-es sötétkékkel, a 49-es pedig élénk zölddel. Tehát ezeken a napokon lehet rájuk számítani a fent jelölt időpontban.
Aki semmi esetre sem akar lemaradni a fényvillamosokról, az a BudapestGO alkalmazásban valós időben követheti, merre jár a fényflotta.
Nemcsak ezeken a vonalakon járnak feldíszített villamosok, hanem van például Combino fényvillamos is. Ez a 4-es 6-os villamosok vonalán jár:
Minden további fényvillamos menetrend 2025-ben
A fenti fényvillamos és Fény-Combino mellett még több vonalon találkozhatunk Fény-ISC, Fény-Hannoveri, Fény-Tátra és Fényfogas járatokkal, valamint Mikulásbusszal és Mukilástrolival. Az alábbi fényvillamos menetrend irányadó lehet, de aki részletesebb bontásra kíváncsi, az azt is megnézheti a BKK honlapján.
Mikor közlekednek a nosztalgiajáratok?
Ha valaki esetleg csak néhány napra utazik a fővárosba és szeretne utazni az ünnepi fényflottával, felmerülhet az is, hogy a BKK nosztalgiajárataival utazzon. Az utazás historikus járműveken nemcsak jó szabadidős program, hanem kirándulás Budapest és a hazai járműgyártás történetében: az ikonikus járművekből többet sikeresen megmentettek az enyészettől és felújítottak az elmúlt években. Az egyedi megjelenésű, különböző korszakokat reprezentáló járművekkel, a rendszeres nosztalgiaközlekedés részeként – 2010-től utazhatnak az érdeklődők. A kuriózumnak számító közlekedési eszközökön kívül retró járatokkal – ma már napi forgalomban nem, vagy csak ritkán közlekedő járművekkel – is találkozhatunk Budapesten.
Azonban sajnos nem közlekedik egyszerre nosztalgiavillamos és más historikus járatok és a fényflotta. A nosztalgiajáratokkal ugyanis a nyári szezonban, április végétől októberig lehet utazni minden hétvégén. Viszont a fényflottában is sok retro, régi villamos kapott helyet, érdemes ezeket kinézni a menetrendből. Aki pedig kifejezetten a nosztalgiajáratokra vadászna: térjen vissza a nyári szezonban is a fővárosba!
