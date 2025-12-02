Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében.
Megtörten nyilatkozott Harsányi Levente: Kálloy Molnár Péter nem mutatta, hogy fájdalmai lennének
Kálloy Molnár Péter színész, aki december elsején hunyt el rövid lefolyású daganatos betegségben, az utolsó pillanatig eltitkolta fájdalmait kollégái elől, és még novemberben is színpadra lépett.
A 6SZÍN két előadásában is szereplő, 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter halálhírét december elsején közölte családja. A színművészt, aki hetek óta kórházi kezelés alatt állt, rövid lefolyású daganatos betegség következtében vesztették el.
A Blikk információi szerint Kálloy Molnár áprilistól küzdött betegségével, azonban ezt még közeli munkatársai előtt is igyekezett titokban tartani. Egy névtelenséget kérő kollégája elmondta, hogy a színész nagyon szeretett volna részt venni a 6SZÍN szilveszteri előadásában is.
Harsányi Levente, aki november 5-én még együtt szerepelt vele egy improvizációs előadásban, megrendülten nyilatkozott: "Hatalmas megtiszteltetés volt vele együtt dolgozni. Le vagyok taglózva, mert akkor is úgy játszott, hogy tele volt erővel, nem mutatta, hogy fájdalmai lennének, sem a közönségnek, sem a stábnak nem volt fogalma arról, mi történik vele, pedig ő akkor valószínűleg már tudta, hogy nagy a baj."
A gazdasági napilap értesülései szerint a színművészt nemrégiben egy darab főszerepére kérték fel, amit egészségi állapotára hivatkozva már nem vállalt el. December hónapra minden előadását le kellett mondania állapotromlása miatt.
Szabó Győző, aki egy héttel a tragédia előtt még együtt játszott Kálloy Molnárral, arról számolt be, hogy kollégája az utolsó időszakban legyengült, de jókedvű maradt. "Le volt fogyva, de bizakodó volt, hogy meggyógyul" - mondta, majd hozzátette, hogy véleménye szerint a betegség legkegyetlenebb fajtájával küzdhetett a színész.
Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
55 éves korában meghalt Kálloy Molnár Péter.
