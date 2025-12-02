2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
Rövid lefolyású betegségben, 55 évesen 2025. december 1-jén elhunyt Kálloy Molnár Péter színész, rendező, író, zenész.
Szórakozás

Megtörten nyilatkozott Harsányi Levente: Kálloy Molnár Péter nem mutatta, hogy fájdalmai lennének

Pénzcentrum
2025. december 2. 12:01

Kálloy Molnár Péter színész, aki december elsején hunyt el rövid lefolyású daganatos betegségben, az utolsó pillanatig eltitkolta fájdalmait kollégái elől, és még novemberben is színpadra lépett.  

A 6SZÍN két előadásában is szereplő, 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter halálhírét december elsején közölte családja. A színművészt, aki hetek óta kórházi kezelés alatt állt, rövid lefolyású daganatos betegség következtében vesztették el.

A Blikk információi szerint Kálloy Molnár áprilistól küzdött betegségével, azonban ezt még közeli munkatársai előtt is igyekezett titokban tartani. Egy névtelenséget kérő kollégája elmondta, hogy a színész nagyon szeretett volna részt venni a 6SZÍN szilveszteri előadásában is.

Meghalt Kálloy Molnár Péter
Meghalt Kálloy Molnár Péter
55 éves korában meghalt Kálloy Molnár Péter.

Harsányi Levente, aki november 5-én még együtt szerepelt vele egy improvizációs előadásban, megrendülten nyilatkozott: "Hatalmas megtiszteltetés volt vele együtt dolgozni. Le vagyok taglózva, mert akkor is úgy játszott, hogy tele volt erővel, nem mutatta, hogy fájdalmai lennének, sem a közönségnek, sem a stábnak nem volt fogalma arról, mi történik vele, pedig ő akkor valószínűleg már tudta, hogy nagy a baj."

A gazdasági napilap értesülései szerint a színművészt nemrégiben egy darab főszerepére kérték fel, amit egészségi állapotára hivatkozva már nem vállalt el. December hónapra minden előadását le kellett mondania állapotromlása miatt.

Szabó Győző, aki egy héttel a tragédia előtt még együtt játszott Kálloy Molnárral, arról számolt be, hogy kollégája az utolsó időszakban legyengült, de jókedvű maradt. "Le volt fogyva, de bizakodó volt, hogy meggyógyul" - mondta, majd hozzátette, hogy véleménye szerint a betegség legkegyetlenebb fajtájával küzdhetett a színész.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
