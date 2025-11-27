Kihúzták a Hatoslottó 48. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?

A Hatoslottó játékán hat számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. A sorsoláson nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább három olyan számot kihúznak, amelyet megjelöltünk. Ha pedig mindet eltaláltuk, akkor miénk a főnyeremény, ami a 48. játékhét mai, csütörtöki sorsolásán 458 millió forint.

Szeptember elejével újítást vezettek be a Hatoslottón: azóta nem csak megszokott vasárnapi időpontban, hanem csütörtökön is rendeznek sorsolást. A Hatoslóttó 48. heti, csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 48. héten, csütörtökön a következők (emelkedő sorrendben):

7; 13; 17; 22; 41; 42.

Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a vasárnapi sorsoláson már 545 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

3 találat: 2 515 Ft

4 találat: 6 795 Ft

5 találat: 498 725 Ft

