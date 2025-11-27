2025. november 27. csütörtök Virgil
-1 °C Budapest
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 48. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2025. november 27. 20:55

Kihúzták a Hatoslottó 48. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt? 

A Hatoslottó játékán hat számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. A sorsoláson nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább három olyan számot kihúznak, amelyet megjelöltünk. Ha pedig mindet eltaláltuk, akkor miénk a főnyeremény, ami a 48. játékhét mai, csütörtöki sorsolásán 458 millió forint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szeptember elejével újítást vezettek be a Hatoslottón: azóta nem csak megszokott vasárnapi időpontban, hanem csütörtökön is rendeznek sorsolást. A Hatoslóttó 48. heti, csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 48. héten, csütörtökön a következők (emelkedő sorrendben):

7; 13; 17; 22; 41; 42.

Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a vasárnapi sorsoláson már 545 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

  • 3 találat: 2 515 Ft
  • 4 találat: 6 795 Ft
  • 5 találat: 498 725 Ft

Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
Erről ne maradj le!
