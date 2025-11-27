Kiderült, még decemberben megnyílik Kazincbarcika új vízi komplexuma, amelynek wellness-részlegében szaunák, gőzkabinok, merülőmedencék, pezsgő- és ülőmedencék várják a látogatókat.
Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a nézők, akik régóta vártak már erre
A SkyShowtime decembertől január végéig sorozat- és filmpremierekkel, valamint ünnepi klasszikusokkal bővíti kínálatát: új évadok, nagyszabású adaptációk és várva várt bemutatók érkeznek, miközben a nézők a karácsonyi kedvenceket is újraélhetik a platformon.
Az ünnepi időszakban a SkyShowtime gazdag kínálattal készül: decembertől január végéig sorozatpremierek, új évadok és filmek érkeznek a platformra.
A sorozatok között elsőként december 6-án indul a The Iris Affair, amely egy rejtélyes technológia körüli hajszát mutat be Olaszországban. Néhány nappal később, december 8-án startol a Veronika második évada, amelyben a főhősnő egy hatvan évre visszanyúló gyilkossági ügybe keveredik. December közepén érkezik az All Her Fault, Andrea Mara bestsellerének adaptációja, majd január elején az Amadeus, amely Mozart fiatalkori útkeresését és Salierivel való rivalizálását dolgozza fel. Januárban látható lesz a Real Housewives of Budapest új évada, valamint Nick Cave regényének sorozatváltozata, The Death of Bunny Munro.
A folytatódó sorozatok rajongói sem maradnak tartalom nélkül: új epizódok érkeznek a Road to Arcadia, The Paper, Mayor of Kingstown és a Landman című szériákból.
A filmek között kiemelt premier a Mission: Impossible – A végső leszámolás, amely december 17-től streamelhető, és mellette elérhetővé válik a teljes franchise. Januárban érkezik az élőszereplős Így neveld a sárkányodat, valamint a Blumhouse új horrorja, A nő az udvaron.
Az ünnepi klasszikusok kedvelői már most elérhetik a The Holiday, Last Christmas, Almost Christmas és a How the Grinch Stole Christmas című filmeket, amelyek garantáltan hozzájárulnak a karácsonyi hangulathoz.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket
Ilyen árverés még nem volt Magyarországon: elképesztő kép kerül kalapács alá, vajon mennyiért kel el?
Magyarország aukciós történetében először lehet bitcoinnal is fizetni egy jelentős művészeti árverésen.
Az Európai Parlament szerdán elfogadott nem jogalkotási jelentésében európai uniós szinten egységesen 16 évben határozná meg a közösségimédia-platformok korhatárát.
Két ausztrál tinédzser alkotmányjogi kifogást emelt az országban bevezetendő, 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalom ellen.
A Warner Music Group (WMG) megállapodást kötött a Suno mesterséges intelligencia startuppal, amelyet korábban beperelt.
Győzike IQ-tesztjével tér vissza a tévébe a legendás vetélkedő: ekkor kerül műsorra, Kasza Tibi foja vezetni
Decemberben visszatér a TV2 nagyszabású, IQ-alapú vetélkedője. Gáspár Győző is a sztárvendégek között.
A rendezőt Oscar-díjra is jelölték korábban.
George R.R. Martin megerősítette, hogy a Trónok harca folytatását tervezi az HBO, ami a sorozat befejezése után játszódna.
Exkluzív karácsonyi meglepetésként az idei év legtöbbet emlegetett sikerfilmjei közül érkeznek újdonságok a SkyShowtime-ra.
Legendás műsorvezető tér vissza a képernyőre: évek óta nem láttuk, meglepő, milyen show-t vállalt el
Többévnyi szünet után visszatér a képernyőre Jáksó László. Az RTL egykori arca most a rivális TV2-höz igazolt.
Döbbenet, mennyibe kerül egy példány az internet sztármacskájából: Magyarországon nem is tarthatja bárki
Egyre több közösségimédia-videóban tűnnek fel házi kedvencként tartott karakálok, pedig a látvány mögött szigorú jogi szabályok és komoly állatjólléti kérdések húzódnak.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/47. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 387 millió forintos főnyereményt!
Megkezdték az Ötöslottó 2025/47. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
Már a története is kalandos volt: három testvér találta meg tavaly, amikor elhunyt édesanyjuk hagyatékát rendezték.
Az Untold fesztivál által szervezett kolozsvári karácsonyi vásár idén igazi fesztiválélménnyé alakult,
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/41. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
A döntéshozók hangsúlyozták: a gasztrokultúra fontos kitörési pont lehet a régió számára.
Kihúzták a Hatoslottó 47. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
