Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a nézők, akik régóta vártak már erre
Szórakozás

Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a nézők, akik régóta vártak már erre

Pénzcentrum
2025. november 27. 12:03

A SkyShowtime decembertől január végéig sorozat- és filmpremierekkel, valamint ünnepi klasszikusokkal bővíti kínálatát: új évadok, nagyszabású adaptációk és várva várt bemutatók érkeznek, miközben a nézők a karácsonyi kedvenceket is újraélhetik a platformon.

Az ünnepi időszakban a SkyShowtime  gazdag kínálattal készül: decembertől január végéig sorozatpremierek, új évadok és filmek érkeznek a platformra.

A sorozatok között elsőként december 6-án indul a The Iris Affair, amely egy rejtélyes technológia körüli hajszát mutat be Olaszországban. Néhány nappal később, december 8-án startol a Veronika második évada, amelyben a főhősnő egy hatvan évre visszanyúló gyilkossági ügybe keveredik. December közepén érkezik az All Her Fault, Andrea Mara bestsellerének adaptációja, majd január elején az Amadeus, amely Mozart fiatalkori útkeresését és Salierivel való rivalizálását dolgozza fel. Januárban látható lesz a Real Housewives of Budapest új évada, valamint Nick Cave regényének sorozatváltozata, The Death of Bunny Munro.

A folytatódó sorozatok rajongói sem maradnak tartalom nélkül: új epizódok érkeznek a Road to Arcadia, The Paper, Mayor of Kingstown és a Landman című szériákból.

A filmek között kiemelt premier a Mission: Impossible – A végső leszámolás, amely december 17-től streamelhető, és mellette elérhetővé válik a teljes franchise. Januárban érkezik az élőszereplős Így neveld a sárkányodat, valamint a Blumhouse új horrorja, A nő az udvaron.

Az ünnepi klasszikusok kedvelői már most elérhetik a The Holiday, Last Christmas, Almost Christmas és a How the Grinch Stole Christmas című filmeket, amelyek garantáltan hozzájárulnak a karácsonyi hangulathoz.
Címlapkép: Getty Images
