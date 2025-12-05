2025. december 5. péntek Vilma
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal férj és feleség számológépet használó laptop számítógép kezelni pénzügyek kiszámítani számlák adó beszélgetés csinál papírmunka együtt ülnek otthon asztalnál megvitatják családi jelzáloghitel hitel pénz kifizetés terv
Hitel

Kamatmentes csábítás vagy csapda? Ezért fordultak el a fiatalok a Munkáshiteltől

Pénzcentrum
2025. december 5. 20:24

Indulásakor nagy várakozás övezte a kormány kamatmentes Munkáshitel programját, de a fiatalok hamar ráébredtek a kötelezettségekre: az 5 éves röghöz kötés és a potenciális szankciók miatt az érdeklődés drámaian visszaesett, írja a Bankmonitor.

A 2025 januárjában indult Munkáshitel program eleinte nagy figyelmet kapott: a várakozások szerint 300 ezer fiatal igényelhette volna a kamatmentes, akár 4 millió forintos kölcsönt. Az indulás hónapjában azonban mindössze 2000 igénylés történt. Februárra az online keresési érdeklődés 75%-kal csökkent, és márciusra az igénylések száma a kezdeti negyedére esett vissza.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az érdeklődés csökkenésének legfőbb oka az 5 éves röghöz kötés, amely a fiatalok mobilitását korlátozza, valamint a potenciális 1 milliós szankció kockázata. A havi 33–35 ezer forintos törlesztőrészlet sok fiatalnak túlterhelő, különösen az alacsonyabb vagy instabil jövedelemmel rendelkező 25 év alattiak számára.

A bankok a drasztikus visszaesés hatására visszavonták kedvező ajánlataikat, és ma már a fiatalok számára gyakorlatilag nem elérhető a Munkáshitel. Az igénylési kör szaturált, és a várakozásokat messze elmaradó érdeklődés miatt a program jövője bizonytalan.

A Munkáshitel ugyan kamatmentes és számos előnyt kínálhat a fiataloknak, de a program feltételei jelen formájukban sokak számára kockázatosak, ezért fontos a tudatos döntés és a pénzügyi tervezés a hitel felvétele előtt.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #kormány #törlesztőrészlet #fiatalok #bankok #kamatmentes #bankmonitor #munkáshitel

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:45
20:24
20:15
20:09
19:29
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 5. 16:40
Történelmi megállapodás előtt áll az EU - 25 éve várunk erre  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 5. 15:55
A Netflix felvásárolta a Warner Bros. birodalmát az HBO Max-szal együtt
Véget ért a Netflix, a Comcast és a Paramount között zajló licitháború: a Netflix pénteken közölte,...
MNB Intézet  |  2025. december 5. 09:56
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment...
Bankmonitor  |  2025. december 5. 09:55
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a ke...
ChikansPlanet  |  2025. december 5. 09:23
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer ha...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
2025. december 5.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
2025. december 5.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 5. péntek
Vilma
49. hét
December 5.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
December 5.
A talaj nemzetközi napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Szavaztak az Otthon Start kivezetéséről: a választások után mehet a levesbe a 3%-os hitel?!
2
1 hónapja
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
3
2 hónapja
Most érkezett! Megduplázták az Otthon Start-jóváírás összegét: ennyit lehet igényelni
4
3 hónapja
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
5
1 hónapja
Nem vicc, megjelent az ingyenes lakáshitel Magyarországon: mutatjuk a részleteket, sokan járhatnak jól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon biztosítás
a biztosítottak saját tulajdonú (vagy kezelésükben lévő), illetve felelősségi körükbe tartozó, a vagyontárgyakat és a vagyoni érdekeket érintő és a biztosítható károk fedezetét szolgáló biztosítási fajtákat (módozatokat) és egyedi biztosításokat foglalja magában. (Vagyonbiztosítást az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 19:01
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 18:08
Kvíz: Te tudtad ezt a 10 dolgot a Mikulásról? Lássuk, mennyire vagy képben a szokásokkal!
Agrárszektor  |  2025. december 5. 20:31
Elképesztő: innen áramlik be rengeteg zöldség és gyümölcs