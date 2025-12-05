Kamatmentes csábítás vagy csapda? Ezért fordultak el a fiatalok a Munkáshiteltől

Indulásakor nagy várakozás övezte a kormány kamatmentes Munkáshitel programját, de a fiatalok hamar ráébredtek a kötelezettségekre: az 5 éves röghöz kötés és a potenciális szankciók miatt az érdeklődés drámaian visszaesett, írja a Bankmonitor.

A 2025 januárjában indult Munkáshitel program eleinte nagy figyelmet kapott: a várakozások szerint 300 ezer fiatal igényelhette volna a kamatmentes, akár 4 millió forintos kölcsönt. Az indulás hónapjában azonban mindössze 2000 igénylés történt. Februárra az online keresési érdeklődés 75%-kal csökkent, és márciusra az igénylések száma a kezdeti negyedére esett vissza.

Az érdeklődés csökkenésének legfőbb oka az 5 éves röghöz kötés, amely a fiatalok mobilitását korlátozza, valamint a potenciális 1 milliós szankció kockázata. A havi 33–35 ezer forintos törlesztőrészlet sok fiatalnak túlterhelő, különösen az alacsonyabb vagy instabil jövedelemmel rendelkező 25 év alattiak számára.

A bankok a drasztikus visszaesés hatására visszavonták kedvező ajánlataikat, és ma már a fiatalok számára gyakorlatilag nem elérhető a Munkáshitel. Az igénylési kör szaturált, és a várakozásokat messze elmaradó érdeklődés miatt a program jövője bizonytalan.

A Munkáshitel ugyan kamatmentes és számos előnyt kínálhat a fiataloknak, de a program feltételei jelen formájukban sokak számára kockázatosak, ezért fontos a tudatos döntés és a pénzügyi tervezés a hitel felvétele előtt.