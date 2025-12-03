2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
View of planet Earth and meteor shower. Meteor rain and Earth. Quadrantids, Lyrids, Eta Aquariids, Aquariids, Perseids, Orionids, Leonids, Geminids. Elements of this image furnished by NASA. ______ Url(s): https://www.nasa.gov/image-
Szórakozás

Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk még idén decemberben: közelít az év leglátványosabb meteorraja - Óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk egy éjszaka

Pénzcentrum
2025. december 3. 03:03

Az év utolsó hónapja is számos érdekes jelenséget tartogat, 3 meteorrajt, számos csillagfedést és együttállást is megfigyelhetünk a hosszú éjszakák alatt - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapja. Napokon belül érkezik az év legnagyobb szuperholdja is! Mutatjuk, miről nem érdemes ebben a hónaban lemaradni. 

Kiemelendő égi jelenségnek ígérkezik decemberben a Fiastyúk hajnali fedése, a Merkúr dichotómiája, valamint legjobb hajnali láthatóságának kezdete az év során. Hónap elején a Földhöz igencsak közeli telihold és az Elnath együttállása is látható lesz, hónap közepén lesz a Geminidák meteorraj maximuma, amelynek során óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk az év legaktívabb meteorrajától. December 21-én lesz továbbá a téli napforduló napja is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Svábhegyi Csillagvizsgáló a látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségekkel kezdi a felsorolást. Ezek megfigyelését javasolják minden csillagászat iránt érdeklődőnek.

December 4. - A Fiastyúk hajnali fedése lesz látható: reggel 4:20-tól 6:03-ig a legismertebb nyílthalmaz, a Fiastyúk csillagai elvonulnak a Hold mellett. A Hold és a Fiastyúk együttállása szabad szemmel is megfigyelhető. Az éjszaka során bekövetkező csillagfedések megtekintéséhez azonban érdemes távcsövet vagy binokulárt használni. A fedések pontos részleteit a későbbiekben szintén közzétesszük blogunkon.

Ugyanezen a napon figyelhető meg a Merkúr dichotómiája: reggel 6:38-kor a legbelső bolygó eléri 50%-os fázisát 7,3"-es látszó átmérő mellett, a horizont felett 10,5 fokos magasságban. A félmerkúr -0,2 magnitúdós fényességűnek látszik majd a polgári szürkület kezdetén.

December 5. - Földközeli teliholdat láthatunk: 0:14-kor bekövetkezik a 2025-ös év második legnagyobbnak látszó teliholdja. Égi kísérőnk a Földtől ekkor 357 218 km-re lesz. Bár a csillagászok irtóznak ettől a kifejezéstől, a köznyelvben elterjedt a szuperhold elnevezés, amikor a Föld-Hold távolság a legkisebb, ezért a telihold nagyobbnak és fényesebbnek tűnik. 2025-ben októberben volt az első szuperhold, novemberben volt a legnagyobb, legfényesebb és decemberben figyelhető meg az utolsó.

Mikor van telihold 2025-ben? Itt a hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold
EZ IS ÉRDEKELHET
Mikor van telihold 2025-ben? Itt a hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold
Sokan nézik esténként a Holdat, legyen szó csillagászatról, spirituális gyakorlatokról vagy egyszerűen a természet szépségeinek megéléséről. Nézzük, mikor várható telihold 2025-ben.

Látható lesz a telihold és az Elnath együttállása is: 17:00-kor a Bika csillagkép béta görög betűvel jelölt, 1,7 magnitúdós látszó fényességű csillaga, az Elnath 1,6 fokos távolságba kerül a Holdtól a látóhatár felett 8 fokkal.

December 7. - A Castor, a Pollux, a Hold és a Jupiter együttállása: mint azt talán követőink megszokhatták, ha a Hold az Ikrek csillagképbe ér, látványos együttállásokat produkál. Ez ezúttal sem lesz másképp: a 88%-os fázisú Hold az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillagával, a Castorral és a Polluxszal, valamint a Jupiter bolygóval alkot L betűhöz hasonló négyesfogatot este pontosan 21:39-kor, a horizont felett 26 fokkal.

December 9-én lesz a Szigma Hydridák meteorraj maximuma: a december 3-a és 20-a között megfigyelhető meteorraj ezen az éjszakán tetőzik. A radiánspont este 9 óra körül kel, és 10-én hajnali 2:30 körül delel a látóhatár felett 45 fokkal. Ekkor óránként kb. 7 hullócsillagot láthatunk.

December 10. - A Regulus és a Hold együttállása: hajnali 6:00-kor együtt áll a 67%-os Hold, valamint az Oroszlán csillagkép Regulus csillaga a horizont felett 50 fokkal. A két égitest a közelség pillanatában 1,3 fokra látszik egymástól.

Ugyanezen a napon figyelhető meg a Regulus nappali fedése: reggel 8:52-kor, a nappali égen az 1,4 magnitúdós látszó fényességű Regulus belép a Hold mögé annak világos oldalán, majd 9:36-kor kilép a sötét oldalon. A belépéskor a Hold a látóhatár felett 26 fokos magasságban, a kilépéskor pedig 19 fokon látszik majd.

December 14-én a Geminidák meteorraj maximumát figyelhetjük meg, mely hajnalban óránként akár 150 hullócsillagot produkál, az év leglátványosabb meteorraja.

Ugyancsak december 14-én lesz a Spica és a holdsarló együttállása: 6:00-kor 5 fokos közelségbe ér a Szűz csillagkép Spica csillaga, illetve a 28%-os holdsarló a látóhatár felett 27 fokkal.

December 21-én esedékes 2025-ben a téli napforduló 16:03-kor. Innentől kezdve hosszabbodnak a nappalok, és rövidülnek az éjszakák.

Téli napforduló 2025: meddig van világos december 21-én, mikortól hosszabbodnak a nappalok?
EZ IS ÉRDEKELHET
Téli napforduló 2025: meddig van világos december 21-én, mikortól hosszabbodnak a nappalok?
A 2025 téli napforduló idején sokakban felmerül a kérdés, mit ünnepeltek a rómaiak a téli napforduló idején, és miért kötődik ennyi hagyomány ehhez az időszakhoz. Nézzük is!

December 22-én vékony holdsarló lesz látható: 16:32-kor, a polgári szürkület végén 6%-os holdsarlót figyelhetünk meg derült idő esetén. Az újhold utáni 2,6 napos holdsarló 9 fokos magasságban látszik majd a nevezett időpontban.

Ugyanezen a napon látható az Ursidák meteorraj maximuma: hajnalban ismét egy meteorraj, a december 17-e és 26-a között aktív Ursidák maximumának lehetünk tanúi. A csúcs idején óránként 10 hullócsillagot láthatunk.

December 26. - Karácsonykor látható a Szaturnusz és a Hold együttállása: este 18:00-kor a 38%-os holdsarló a Szaturnusz 5,1 fokos közelségébe ér a horizont felett 37 fokkal.

December 31. - Szilveszter estéjén látható lesz a Fiastyúk és a Hold együttállása: 17:30-kor a 89%-os fázisú Hold a Fiastyúk 1,5 fokos közelségébe ér a látóhatár felett 43 fokkal. A nagy holdfázis miatt a jelenség megfigyeléséhez érdemes binokulárt is használni - írták.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló cikke bemutatja a kevésbé feltűnő, gyakran csak binokulárral vagy csillagászati távcsővel megfigyelhető jelenségeket is. Ezek észleléséhez nagyobb tapasztalat szükséges, a megfigyelő csillagászok kedvükre válogathatnak közülük. A felsorolás itt olvasható. 
Címlapkép: Getty Images
