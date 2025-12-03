A novemberi eladási lista élén a háztartási kisgépek, a mobiltelefonok, a nagygépek és a játékok állnak.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk még idén decemberben: közelít az év leglátványosabb meteorraja - Óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk egy éjszaka
Az év utolsó hónapja is számos érdekes jelenséget tartogat, 3 meteorrajt, számos csillagfedést és együttállást is megfigyelhetünk a hosszú éjszakák alatt - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapja. Napokon belül érkezik az év legnagyobb szuperholdja is! Mutatjuk, miről nem érdemes ebben a hónaban lemaradni.
Kiemelendő égi jelenségnek ígérkezik decemberben a Fiastyúk hajnali fedése, a Merkúr dichotómiája, valamint legjobb hajnali láthatóságának kezdete az év során. Hónap elején a Földhöz igencsak közeli telihold és az Elnath együttállása is látható lesz, hónap közepén lesz a Geminidák meteorraj maximuma, amelynek során óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk az év legaktívabb meteorrajától. December 21-én lesz továbbá a téli napforduló napja is.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló a látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségekkel kezdi a felsorolást. Ezek megfigyelését javasolják minden csillagászat iránt érdeklődőnek.
December 4. - A Fiastyúk hajnali fedése lesz látható: reggel 4:20-tól 6:03-ig a legismertebb nyílthalmaz, a Fiastyúk csillagai elvonulnak a Hold mellett. A Hold és a Fiastyúk együttállása szabad szemmel is megfigyelhető. Az éjszaka során bekövetkező csillagfedések megtekintéséhez azonban érdemes távcsövet vagy binokulárt használni. A fedések pontos részleteit a későbbiekben szintén közzétesszük blogunkon.
Ugyanezen a napon figyelhető meg a Merkúr dichotómiája: reggel 6:38-kor a legbelső bolygó eléri 50%-os fázisát 7,3"-es látszó átmérő mellett, a horizont felett 10,5 fokos magasságban. A félmerkúr -0,2 magnitúdós fényességűnek látszik majd a polgári szürkület kezdetén.
December 5. - Földközeli teliholdat láthatunk: 0:14-kor bekövetkezik a 2025-ös év második legnagyobbnak látszó teliholdja. Égi kísérőnk a Földtől ekkor 357 218 km-re lesz. Bár a csillagászok irtóznak ettől a kifejezéstől, a köznyelvben elterjedt a szuperhold elnevezés, amikor a Föld-Hold távolság a legkisebb, ezért a telihold nagyobbnak és fényesebbnek tűnik. 2025-ben októberben volt az első szuperhold, novemberben volt a legnagyobb, legfényesebb és decemberben figyelhető meg az utolsó.
Látható lesz a telihold és az Elnath együttállása is: 17:00-kor a Bika csillagkép béta görög betűvel jelölt, 1,7 magnitúdós látszó fényességű csillaga, az Elnath 1,6 fokos távolságba kerül a Holdtól a látóhatár felett 8 fokkal.
December 7. - A Castor, a Pollux, a Hold és a Jupiter együttállása: mint azt talán követőink megszokhatták, ha a Hold az Ikrek csillagképbe ér, látványos együttállásokat produkál. Ez ezúttal sem lesz másképp: a 88%-os fázisú Hold az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillagával, a Castorral és a Polluxszal, valamint a Jupiter bolygóval alkot L betűhöz hasonló négyesfogatot este pontosan 21:39-kor, a horizont felett 26 fokkal.
December 9-én lesz a Szigma Hydridák meteorraj maximuma: a december 3-a és 20-a között megfigyelhető meteorraj ezen az éjszakán tetőzik. A radiánspont este 9 óra körül kel, és 10-én hajnali 2:30 körül delel a látóhatár felett 45 fokkal. Ekkor óránként kb. 7 hullócsillagot láthatunk.
December 10. - A Regulus és a Hold együttállása: hajnali 6:00-kor együtt áll a 67%-os Hold, valamint az Oroszlán csillagkép Regulus csillaga a horizont felett 50 fokkal. A két égitest a közelség pillanatában 1,3 fokra látszik egymástól.
Ugyanezen a napon figyelhető meg a Regulus nappali fedése: reggel 8:52-kor, a nappali égen az 1,4 magnitúdós látszó fényességű Regulus belép a Hold mögé annak világos oldalán, majd 9:36-kor kilép a sötét oldalon. A belépéskor a Hold a látóhatár felett 26 fokos magasságban, a kilépéskor pedig 19 fokon látszik majd.
December 14-én a Geminidák meteorraj maximumát figyelhetjük meg, mely hajnalban óránként akár 150 hullócsillagot produkál, az év leglátványosabb meteorraja.
Ugyancsak december 14-én lesz a Spica és a holdsarló együttállása: 6:00-kor 5 fokos közelségbe ér a Szűz csillagkép Spica csillaga, illetve a 28%-os holdsarló a látóhatár felett 27 fokkal.
December 21-én esedékes 2025-ben a téli napforduló 16:03-kor. Innentől kezdve hosszabbodnak a nappalok, és rövidülnek az éjszakák.
December 22-én vékony holdsarló lesz látható: 16:32-kor, a polgári szürkület végén 6%-os holdsarlót figyelhetünk meg derült idő esetén. Az újhold utáni 2,6 napos holdsarló 9 fokos magasságban látszik majd a nevezett időpontban.
Ugyanezen a napon látható az Ursidák meteorraj maximuma: hajnalban ismét egy meteorraj, a december 17-e és 26-a között aktív Ursidák maximumának lehetünk tanúi. A csúcs idején óránként 10 hullócsillagot láthatunk.
December 26. - Karácsonykor látható a Szaturnusz és a Hold együttállása: este 18:00-kor a 38%-os holdsarló a Szaturnusz 5,1 fokos közelségébe ér a horizont felett 37 fokkal.
December 31. - Szilveszter estéjén látható lesz a Fiastyúk és a Hold együttállása: 17:30-kor a 89%-os fázisú Hold a Fiastyúk 1,5 fokos közelségébe ér a látóhatár felett 43 fokkal. A nagy holdfázis miatt a jelenség megfigyeléséhez érdemes binokulárt is használni - írták.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló cikke bemutatja a kevésbé feltűnő, gyakran csak binokulárral vagy csillagászati távcsővel megfigyelhető jelenségeket is. Ezek észleléséhez nagyobb tapasztalat szükséges, a megfigyelő csillagászok kedvükre válogathatnak közülük. A felsorolás itt olvasható.
