TOP10: Itt a friss lista, mutatjuk a Balaton legjobb cukrászdáit 2025-ben

Idén is elkészült a Magyar Konyha gasztrokalauza, amelyből kiderül, hol kóstolhatjuk a tó körüli régió tíz legkiemelkedőbb cukrászdájának kínálatát. A listára került helyek nemcsak az ízek, hanem a kreativitás és a minőség terén is kiemelkednek – legyen szó kézműves fagylaltról, krémesről vagy különleges süteményekről. A háttérben azonban komoly kihívások húzódnak: munkaerőhiány, dráguló alapanyagok és a feketén dolgozó zugcukrászok is nehezítik a tisztességes vállalkozások életét. Mutatjuk, hol érdemes idén megállni egy hűsítő fagyira vagy egy szelet süteményre a Balaton körül!

A Balaton nemcsak a strandolás és a lángos hazája, hanem a minőségi desszerteké is. A Magyar Konyha idén is összeállította a Balaton 2025 Gasztrokalauzt, amelynek részeként bemutatják a tó körüli TOP 10 cukrászdát. Ezek az édes helyek nem csupán fagylaltban és krémesben erősek, hanem hangulatuk, alapanyagaik és kreativitásuk miatt is kiemelkednek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! TOP10 legjobb cukrászda a Balaton körül 2025-ben Arácsi cukrászda

(Balatonfüred) Bergmann cukrászdák

(Balatonfüred) Cafe Melba

(Siófok) Desszeretlek

(Balatonalmádi) La Tène

(Badacsony) Mónisüti

(Gyenesdiás) Pingvin

(Balatonmáriafürdő) Rád is süt

(Dörgicse) Szó ami szó

(Balatonkenese) Villa Greta

(Zamárdi) EZ IS ÉRDEKELHET Megőrültek a vidéki cukrászok? Itt a kovászos uborkás, csülkös pacalos fagyi és társai – ez komoly! Az idei nyár sem múlhat el extrém fagylaltok nélkül – most olyan ízek jelentek meg a pultokban, amitől a vendégek csak pislognak: csirkepaprikás, rakott krumpli, töltött paprika... Nincsenek könnyű helyzetben a hazai vendéglátóhelyek, így a cukrászdák sem. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke egy friss interjúban, amit a Pénzcentrumnak adott, így fogalmazott: Folyamatosan nyílnak az új üzletek: van, ahol fiatal vállalkozók trendi boltokat álmodnak meg, mások - befektetőként - a gyors meggazdagodásban reménykednek. Ezek a helyek idővel általában lemorzsolódnak, ha nem teszik bele a kellő alázatot és munkát. Érdekes, de érthető módon a fagylaltozóknál még nem jelentkezett a - cukrászdákat már lassan ellehetetlenítő – zugfagylaltozó „kategória”. A cukrászdáknak óriási károkat okoznak az „otthonsütők”, vagy „fusiszták”, akik akár komplett esküvőket is elvállalnak a teljesen illegálisan működő zugműhelyükben. Ezek ellenőrizetlen, mindenféle adó- és közterhet kikerülő vállalkozások, akik élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelentenek. Mint sok más iparágban - a vendéglátásban pedig kiemelten – a jó munkaerőt már szinte csak nyugati béreken tudják megtartani a vállalkozók. A nagyrészt külföldről érkező, egyre dráguló alapanyagok és a megemelkedett előállítási és szállítási költségek miatt az elmúlt pár évben drasztikusan emelkedtek a költségek. Aki pedig a gépparkját szeretné modernizálni, annak nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia - tette hozzá.

