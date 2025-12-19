Brutális, mire képes az új Apple AI: jönnek a 3D-s fotók - ez lehet 2026 slágerkütyüje?

Az Apple egy új kutatási tanulmányban mutatta be SHARP nevű mesterségesintelligencia-alapú technológiáját, amely képes hagyományos, sík fotókból egy másodpercen belül háromdimenziós térbeli jeleneteket létrehozni - számolt be a TechRadar.

A rendszer egy neurális hálózat segítségével rendkívül gyorsan elkészíti a kép mélységi térképét – ez a folyamat a másodperc töredéke alatt lezajlik –, majd valós időben megjeleníti a 3D-s végeredményt. A modellt mintegy nyolcmillió, házon belül generált szintetikus képen, valamint 2,65 millió licencelt fotón tanították, hogy megbízhatóan felismerje a mélységi viszonyokat és a térbeli arányokat.

A SHARP egyik legnagyobb előnye, hogy a konverzió során megőrzi az eredeti méretek és távolságok konzisztenciáját. Ennek köszönhetően elkerülhetők azok a torzulások, amelyek más, hasonló megoldásoknál gyakran jelentkeznek.

Jelenleg azonban még csak egy kutatási koncepcióról van szó, nem pedig kész, végfelhasználóknak szánt termékfunkcióról. A kód ugyan elérhető a GitHubon, de az iOS 26-ba és a macOS Tahoe-ba egyelőre nem építették be.

Logikus folytatása lenne ugyanakkor az Apple által már bemutatott térbeli fotók funkciónak, és különösen látványos élményt nyújthatna a Vision Pro szemüvegen.

A technológiának vannak korlátai: elsősorban közeli jelenetekre optimalizálták, ezért az eredeti nézőponttól távolodva fokozatosan romlik a képminőség. Kiindulópontnak mindazonáltal ígéretes, és könnyen elképzelhető, hogy a jövőben az Apple operációs rendszereinek szerves részévé válik.