2025. december 18. csütörtök

Christmas pastry stollen cake or Christmas pudding decorated with star cookies, rosemary and cranberries on festive table with plates, decoration and fire bokeh lighting, front view. Cozy holidays at home
Szórakozás

Ezt rengeteg magyar elrontja idén karácsonykor: hiába költenek vagyonokat, hoppon maradnak

Pénzcentrum
2025. december 18. 19:04

Közeledik a karácsony, már csak egy hét választ el minket az év legmeghittebb ünnepétől. A városok fényárban úsznak, az otthonokban lassan felállítják a fenyőt, és mindenki igyekszik megteremteni a „tökéletes” hangulatot. De vajon mitől lesz igazán boldog a karácsony? A Pénzcentrumon futó friss boldogságkutatás apropóján most annak jártunk utána, hogy a nemzetközi tanulmányok szerint mi adja az ünnep valódi varázsát: a fények, az ajándékok vagy inkább az együtt töltött idő.

Már csak egy hét van hátra karácsonyig, és a városok fényárban úsznak, az emberek pedig lázasan készülnek az ünnepre. A Pénzcentrumon futó friss boldogságkutatás kapcsán most azt vizsgáljuk, mitől lesz igazán meghitt és boldog a karácsony,  nemcsak nálunk, hanem a világ más tájain is.

A kutatások szerint a karácsony boldogságát nem az ajándékok mennyisége határozza meg, hanem sokkal inkább a közös élmények, a fények és a kapcsolódás. A World Happiness Report 2025 például kimutatta, hogy a közös étkezések és a másokba vetett bizalom sokkal erősebben befolyásolják a jóllétet, mint a vagyon vagy az egészség. Ez különösen az ünnepi időszakban válik fontossá, amikor a családok és barátok együtt töltik az időt.

Az Oxfordi Egyetem pszichológusai arra hívták fel a figyelmet, hogy a karácsonyi dekoráció és fények pszichológiai hatása hasonló a fényterápiához: javítják a hangulatot, csökkentik a téli depresszió tüneteit, és nosztalgikus emlékeket idéznek fel. Nem véletlen, hogy sokan már december elején feldíszítik otthonukat – a kutatások szerint ez valóban növeli a boldogságérzetet.

Tökéletes karácsony nem létezik

Ugyanakkor az ünnep nem mindenki számára könnyű. A Frontiers in Behavioral Economics 2024-es tanulmánya szerint a túlzott költekezés és a reklámok által sugallt „tökéletes karácsony” illúziója gyakran stresszt okoz, és csökkenti az ünnepi élményt. A szakértők hangsúlyozzák:

a boldogság kulcsa az egyszerűség és az elfogadás – nem a tökéletesség hajszolása.

Mit tehetünk, hogy idén valóban boldog legyen a karácsony?

  • Kapcsolódjunk: beszélgessünk, játsszunk, osszuk meg az élményeket.
  • Egyszerűsítsünk: ne a mennyiség, hanem a minőség számít.
  • Használjunk fényt: gyertyák, fényfüzérek, hangulatvilágítás.
  • Fogadjuk el a tökéletlenséget: minden családnak más a „tökéletes” ünnep.

A karácsony boldogsága nem a reklámok diktálta tökéletességben rejlik, hanem abban, hogy megéljük a pillanatot, kapcsolódunk egymáshoz, és teret adunk a fénynek és a szeretetnek. A nemzetközi kutatások egyértelműen mutatják: a díszek, fények és közös élmények sokkal mélyebb hatással vannak a jóllétünkre, mint bármilyen ajándék.

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Címlapkép: Getty Images
#család #karacsony #stressz #boldogság #felmérés #kutatás #szórakozás #pszichológia #dekoráció #kérdőív

