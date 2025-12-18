Növekszik a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság: a 30-40 év körüliek használják a legszívesebben pénzügyeik kezelésére a technológiát.
Ezt rengeteg magyar elrontja idén karácsonykor: hiába költenek vagyonokat, hoppon maradnak
Közeledik a karácsony, már csak egy hét választ el minket az év legmeghittebb ünnepétől. A városok fényárban úsznak, az otthonokban lassan felállítják a fenyőt, és mindenki igyekszik megteremteni a „tökéletes” hangulatot. De vajon mitől lesz igazán boldog a karácsony? A Pénzcentrumon futó friss boldogságkutatás apropóján most annak jártunk utána, hogy a nemzetközi tanulmányok szerint mi adja az ünnep valódi varázsát: a fények, az ajándékok vagy inkább az együtt töltött idő.
Már csak egy hét van hátra karácsonyig, és a városok fényárban úsznak, az emberek pedig lázasan készülnek az ünnepre. A Pénzcentrumon futó friss boldogságkutatás kapcsán most azt vizsgáljuk, mitől lesz igazán meghitt és boldog a karácsony, nemcsak nálunk, hanem a világ más tájain is.
A kutatások szerint a karácsony boldogságát nem az ajándékok mennyisége határozza meg, hanem sokkal inkább a közös élmények, a fények és a kapcsolódás. A World Happiness Report 2025 például kimutatta, hogy a közös étkezések és a másokba vetett bizalom sokkal erősebben befolyásolják a jóllétet, mint a vagyon vagy az egészség. Ez különösen az ünnepi időszakban válik fontossá, amikor a családok és barátok együtt töltik az időt.
Az Oxfordi Egyetem pszichológusai arra hívták fel a figyelmet, hogy a karácsonyi dekoráció és fények pszichológiai hatása hasonló a fényterápiához: javítják a hangulatot, csökkentik a téli depresszió tüneteit, és nosztalgikus emlékeket idéznek fel. Nem véletlen, hogy sokan már december elején feldíszítik otthonukat – a kutatások szerint ez valóban növeli a boldogságérzetet.
Tökéletes karácsony nem létezik
Ugyanakkor az ünnep nem mindenki számára könnyű. A Frontiers in Behavioral Economics 2024-es tanulmánya szerint a túlzott költekezés és a reklámok által sugallt „tökéletes karácsony” illúziója gyakran stresszt okoz, és csökkenti az ünnepi élményt. A szakértők hangsúlyozzák:
a boldogság kulcsa az egyszerűség és az elfogadás – nem a tökéletesség hajszolása.
Mit tehetünk, hogy idén valóban boldog legyen a karácsony?
- Kapcsolódjunk: beszélgessünk, játsszunk, osszuk meg az élményeket.
- Egyszerűsítsünk: ne a mennyiség, hanem a minőség számít.
- Használjunk fényt: gyertyák, fényfüzérek, hangulatvilágítás.
- Fogadjuk el a tökéletlenséget: minden családnak más a „tökéletes” ünnep.
A karácsony boldogsága nem a reklámok diktálta tökéletességben rejlik, hanem abban, hogy megéljük a pillanatot, kapcsolódunk egymáshoz, és teret adunk a fénynek és a szeretetnek. A nemzetközi kutatások egyértelműen mutatják: a díszek, fények és közös élmények sokkal mélyebb hatással vannak a jóllétünkre, mint bármilyen ajándék.
Boldogság 2025
Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
