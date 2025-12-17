Kitört a streamingháború: a Warner Bros nemet mondott a Paramountnak

A Warner Bros Discovery elutasította a Paramount Skydance 108,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, és kitart a Netflixszel kötött 72 milliárd dolláros megállapodás mellett.

A Paramount korábban azt állította, hogy ajánlata "jobb", mint a Warner Bros által a Netflixszel kötött 72 milliárd dolláros megállapodás, amely a cég film- és streaming üzletágait érinti. A Warner Bros igazgatótanácsa azonban "egyhangúlag" az ajánlat elutasítását javasolta, és megerősítette, hogy a Netflixszel kötött megállapodás szolgálja legjobban a vállalat érdekeit - közölte a részvényeseknek küldött nyilatkozat - számolt be a BBC.

A Financial Times szerint a Warner Bros több okból is azt tanácsolta részvényeseinek, hogy utasítsák el a Paramount ajánlatát, többek között aggályok merültek fel az ügylet finanszírozásával kapcsolatban.

A médiaóriás októberben bocsátotta áruba magát, miután "több" érdeklődést kapott potenciális vevőktől, köztük a Paramount Skydance-től is.

December 5-én a Warner Bros Discovery bejelentette, hogy megállapodott film- és streaming üzletágainak eladásáról a Netflixszel. A következő héten a Paramount Skydance új ajánlatot tett a teljes vállalatra, beleértve a televíziós hálózatokat is.

A Paramount mögött a milliárdos Ellison család áll, amely szoros kapcsolatban áll az amerikai elnökkel. A Warner Bros felvásárlása várhatóan az amerikai és európai versenyhatóságok vizsgálatát vonja maga után.

A Warner Bros új tulajdonosa jelentős előnyre tenne szert az erősen versengő streaming piacon. Hatalmas film- és tévéműsor-könyvtárhoz jutna, beleértve a Harry Potter franchise-t, a MonsterVerse-et, a Jóbarátokat és a HBO Max streaming szolgáltatást.

A filmipar egyes képviselői bírálták a Warner Bros részleges vagy teljes összeolvadási tervét egy versenytárssal. Az Amerikai Írók Céhének keleti és nyugati tagozatai az összeolvadás megakadályozását kérték, azzal érvelve, hogy az alacsonyabb bérekhez és munkahelyek megszűnéséhez vezetne, valamint csökkenne a nézők számára elérhető tartalmak mennyisége.