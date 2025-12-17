A Pénzcentrum év végi boldogságkutatásának apropóján vizsgáljuk, hogyan vált az önismeret és a pszichológia sokak számára az „új vallássá”.
Kitört a streamingháború: a Warner Bros nemet mondott a Paramountnak
A Warner Bros Discovery elutasította a Paramount Skydance 108,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, és kitart a Netflixszel kötött 72 milliárd dolláros megállapodás mellett.
A Paramount korábban azt állította, hogy ajánlata "jobb", mint a Warner Bros által a Netflixszel kötött 72 milliárd dolláros megállapodás, amely a cég film- és streaming üzletágait érinti. A Warner Bros igazgatótanácsa azonban "egyhangúlag" az ajánlat elutasítását javasolta, és megerősítette, hogy a Netflixszel kötött megállapodás szolgálja legjobban a vállalat érdekeit - közölte a részvényeseknek küldött nyilatkozat - számolt be a BBC.
A Financial Times szerint a Warner Bros több okból is azt tanácsolta részvényeseinek, hogy utasítsák el a Paramount ajánlatát, többek között aggályok merültek fel az ügylet finanszírozásával kapcsolatban.
A médiaóriás októberben bocsátotta áruba magát, miután "több" érdeklődést kapott potenciális vevőktől, köztük a Paramount Skydance-től is.
December 5-én a Warner Bros Discovery bejelentette, hogy megállapodott film- és streaming üzletágainak eladásáról a Netflixszel. A következő héten a Paramount Skydance új ajánlatot tett a teljes vállalatra, beleértve a televíziós hálózatokat is.
A Paramount mögött a milliárdos Ellison család áll, amely szoros kapcsolatban áll az amerikai elnökkel. A Warner Bros felvásárlása várhatóan az amerikai és európai versenyhatóságok vizsgálatát vonja maga után.
A Warner Bros új tulajdonosa jelentős előnyre tenne szert az erősen versengő streaming piacon. Hatalmas film- és tévéműsor-könyvtárhoz jutna, beleértve a Harry Potter franchise-t, a MonsterVerse-et, a Jóbarátokat és a HBO Max streaming szolgáltatást.
A filmipar egyes képviselői bírálták a Warner Bros részleges vagy teljes összeolvadási tervét egy versenytárssal. Az Amerikai Írók Céhének keleti és nyugati tagozatai az összeolvadás megakadályozását kérték, azzal érvelve, hogy az alacsonyabb bérekhez és munkahelyek megszűnéséhez vezetne, valamint csökkenne a nézők számára elérhető tartalmak mennyisége.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Na, vajon elvitte-e valaki a 2 milliárd 100 millió forintos főnyereményt az 50. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/50. heti, pénteki nyerőszámait, ezúttal nem született telitalálat.
Durván berúgja az ajtót 2026-ban az egyik streamingszolgáltató: elképesztő néznivalókból válogathatunk
Az HBO kínálatában dráma, fantasy és dokumentumsorozat is lesz, bőven lesz mit nézni a következő évben - sok nagyon várt darabot már január elején.
Huszonhárom év után szilveszterkor tér vissza a TV2-re Lagzi Lajcsi vezetésével a Dáridó.
Kihúzták a Hatoslottó 50. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 777 millió forintos főnyereményt?
Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
A fővárosban egymást érik az ünnepi koncertek, ahol sztárok, nagyzenekarok és klasszikusok segítik az ünnepi ráhangolódást.
A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (51.) 210 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
Átvette az irodalmi Nobel-díjat szerdán Stockholmban Krasznahorkai László.
A kutatások szerint az önkénteskedés egész évben hozzájárulhat a boldogságunkhoz és jóllétünkhöz.
Lakos Nóra rendezését nemrég két görögországi nemzetközi fesztiválon is díjazták a zsűrik.
Az életmód apró változtatásai, tudatos táplálkozás, mozgás, társas kapcsolatok látványosan javíthatják a szerotoninszintet, és vele együtt a mindennapi jóllétünket.
A bejelentés egy bizonytalan időszak után érkezett, miután a fesztivál jövője kérdésessé vált a külföldi tulajdonos kivonulása miatt.
Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb
A boldogság kulcsa a szeretet és a kapcsolódás érzése - állítja egy kutató, aki három hatékony módszert javasol a boldogságszint növelésére.
2025-ben a boldogságkutatások új irányt mutattak: míg Európában és Észak-Amerikában csökken az elégedettség, Ázsia több országában meglepően magas boldogságszintet mértek.
Megrázó beszédet mondott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott!
Megrázó, filozofikus beszédet mondott Krasznahorkai László a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén, közvetlenül azelőtt, hogy szerdán átveszi az irodalmi Nobel-díjat.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
