2025. december 19. péntek Viola
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Music concert and crowd. Shot at 1600 iso, grainyâ¦. still print very well
Szórakozás

Kríziséről vallott Azahriah: kemény időszakon van túl a magyar sztár, ezt nem kívánja senkinek

Pénzcentrum
2025. december 19. 16:15

Azahriah a Fedél Nélkül magazinnak adott interjújában őszintén beszélt karrierje mélypontjáról, a hírnév árnyoldalairól és arról, hogyan talált vissza a zenélés valódi értékéhez.

Baukó Attila, azaz Azahriah elmondta, hogy pályafutása során volt olyan időszak, amikor teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. "Egy évig nem mentem ki a házból, olcsó dopaminfoszlányokkal foglaltam le az agyamat, ahelyett, hogy alázatosan csináltam volna azt, ami miatt befutottam: a zenélést" – vallotta be az interjúban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azahriah rávilágított arra a felismerésére is, hogy nem a siker hajszolásának, hanem a zene iránti szeretetnek és a kísérletezési vágynak kellene az alkotás fő motivációjának lennie.

Óriási tévhit dőlt meg a kiégésről: rengeteg magyar dolgozó élete válhat pokollá, ha erre nem figyelnek
EZ IS ÉRDEKELHET
Óriási tévhit dőlt meg a kiégésről: rengeteg magyar dolgozó élete válhat pokollá, ha erre nem figyelnek
Az egykori banki felsővezető szerint a kiégés nem csupán munkahelyi probléma, hanem teljes embert érintő fizikai, mentális és érzelmi kimerülés.

A beszélgetés során kitért a közösségi média negatív hatásaira is, amelyek torz önértékelést és állandó megfelelési kényszert okozhatnak, különösen a fiatalabb generációknál.

"Amikor 16-17 évesen azt láttam, hogy Billie Eilish már befutott, azt éreztem: basszus, le vagyok maradva. Ez baromi rossz nyomás, de mindenkinek megvan a maga ideje. Van, ami fiatalon áll jól, és van, ami később" – fogalmazott az énekes, aki tavaly októberben jelentette be ideiglenes visszavonulását, majd egy év kihagyás után, idén októberben tért vissza a színpadra.
Címlapkép: Getty Images
#karrier #interjú #zene #szórakozás #énekes #fiatalok #visszavonulás #közösségi média #azahriah

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:26
16:15
16:03
15:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 18.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025. december 19.
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
2025. december 19.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
2025. december 19.
Ezt sokan elhibázzák: a hazai sztárkertész elárulta, ezek lesznek a 2026-os kertek nagy nyertesei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 19. péntek
Viola
51. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
5
6 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházási teljesítményérték
fogalommal jelöljük az épülő, készülő beruházások értékét. A beruházások tartama alatt az érték a már felmerült, s ráfordított költségekből állapítható meg. Önköltség: a legélőbb és legmegfelelőbb valóságos érték. Önköltségen a biztosítók általában a termelési folyamatban lévő vagyontárgyakat biztosítják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 16:03
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 13:31
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Agrárszektor  |  2025. december 19. 16:33
Komoly problémák vannak a Tiszánál: ez most nagy bajt okozhat