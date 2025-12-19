Kríziséről vallott Azahriah: kemény időszakon van túl a magyar sztár, ezt nem kívánja senkinek

Azahriah a Fedél Nélkül magazinnak adott interjújában őszintén beszélt karrierje mélypontjáról, a hírnév árnyoldalairól és arról, hogyan talált vissza a zenélés valódi értékéhez.

Baukó Attila, azaz Azahriah elmondta, hogy pályafutása során volt olyan időszak, amikor teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. "Egy évig nem mentem ki a házból, olcsó dopaminfoszlányokkal foglaltam le az agyamat, ahelyett, hogy alázatosan csináltam volna azt, ami miatt befutottam: a zenélést" – vallotta be az interjúban.

Azahriah rávilágított arra a felismerésére is, hogy nem a siker hajszolásának, hanem a zene iránti szeretetnek és a kísérletezési vágynak kellene az alkotás fő motivációjának lennie.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási tévhit dőlt meg a kiégésről: rengeteg magyar dolgozó élete válhat pokollá, ha erre nem figyelnek Az egykori banki felsővezető szerint a kiégés nem csupán munkahelyi probléma, hanem teljes embert érintő fizikai, mentális és érzelmi kimerülés.

A beszélgetés során kitért a közösségi média negatív hatásaira is, amelyek torz önértékelést és állandó megfelelési kényszert okozhatnak, különösen a fiatalabb generációknál.

"Amikor 16-17 évesen azt láttam, hogy Billie Eilish már befutott, azt éreztem: basszus, le vagyok maradva. Ez baromi rossz nyomás, de mindenkinek megvan a maga ideje. Van, ami fiatalon áll jól, és van, ami később" – fogalmazott az énekes, aki tavaly októberben jelentette be ideiglenes visszavonulását, majd egy év kihagyás után, idén októberben tért vissza a színpadra.