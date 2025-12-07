Kihúzták az Ötöslottó 2025/49. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Less be Frei Tamás ritkán látott firenzei otthonába: így él 300 éves házában a legendás magyar tévés + videó
Ritka kivételt tett Frei Tamás, és megmutatta különleges, csaknem 300 éves firenzei otthonát az RTL Fókusz stábjának. A vörös bársonnyal borított falak, az antik kincsek és a ritkaságnak számító terasz is azt a világutazó életformát tükrözik, amelyet az egykori tévés ma már az írásnak szentel. Az 59 éves író négylaki életet él, és jelenleg is egy új regényhez gyűjt inspirációt.
Betekintést engedett magánéletébe Frei Tamás: az RTL-nek megmutatta firenzei otthonát, ahol az ideje jelentős részét tölti - az egykori tévés ritkán mutatja meg a nagyközönségnek, hol és hogyan is él. A csaknem 300 éves ház különlegessége a ritkaságnak számító terasz, valamint az a látványos belső tér, amelyben vörös bársonnyal borított falak, antik bútorok és egy különleges aranyóra is helyet kaptak. Az egykori televíziós büszkén vezette végig a stábot a történelmi hangulatú ingatlanon.
Az épület három évszázadon át egyetlen család tulajdonában volt, és minden generáció nyomot hagyott rajta. Frei tudatosan úgy újíttatta fel a lakást, hogy az hűen tükrözze az olasz város stílusát. A berendezés egyik különleges darabja egy 150 éves hajómakett, amely gyermekkori álmára emlékezteti: kisfiúként ugyanis régész szeretett volna lenni. Az otthon egyszerre sugároz történelmi hangulatot és személyes történeteket.
Az 59 éves üzletember ma már négylaki életet él: Budapest, Miami, Nizza és Firenze között osztja meg az idejét. Utazásai részben üzleti jellegűek, ugyanakkor az írás tölti ki mindennapjai nagy részét. Regényeihez kizárólag olyan helyszínekről merít ihletet, ahol személyesen is járt.
Legutóbbi könyve, a Kobalt – A pekingi játszma is ilyen személyes élményekből építkezik, a következő útját pedig már Argentína felé tervezi. Ott gyűjtene élményeket és inspirációt egy újabb készülő történethez, hűen ahhoz az alkotói módszerhez, amelyet évek óta követ.
A televíziózást tudatosan hagyta maga mögött, mert sosem kedvelte a hírnévvel járó állandó felismerhetőséget. Saját bevallása szerint az írás lehetőséget adott számára a nyugodtabb, elmélyültebb alkotómunkára. Bár Magyarországon még ma is sokan felismerik, külföldi élete biztosítja számára azt a szabadságot és anonimitást, amelyre mindig is vágyott.
