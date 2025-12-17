A Skandináv lottó nyerőszámai az 51. héten

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/51. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálatos szelvény, egyvalaki 216 286 005 forintot nyert! Így az 52. héten a főnyeremény 70 millió forint lesz.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.

Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 51. heti nyerőszámait és a nyereményeket is.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai az 51. héten 2025-ben:

5; 13; 17; 18; 22; 33; 34.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai az 51. héten 2025-ben:

5; 12; 13; 18; 24; 25; 35.

Ezen a héten volt telitalálatos szelvény, egyvalaki 216 286 005 forintot nyert! Így az 52. héten a főnyeremény 70 millió forint lesz.

További nyeremények a Skandináv lottón az 51. héten:

6 találat: 325 330 forint

5 találat: 7 115 forint

4 találat: 2 320 forint

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon