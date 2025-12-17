Dr. Mark Chavez a második elítélt a színész 2023-as halálával kapcsolatos ügyben.
A Skandináv lottó nyerőszámai az 51. héten
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/51. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálatos szelvény, egyvalaki 216 286 005 forintot nyert! Így az 52. héten a főnyeremény 70 millió forint lesz.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.
Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 51. heti nyerőszámait és a nyereményeket is.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai az 51. héten 2025-ben:
5; 13; 17; 18; 22; 33; 34.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai az 51. héten 2025-ben:
5; 12; 13; 18; 24; 25; 35.
További nyeremények a Skandináv lottón az 51. héten:
- 6 találat: 325 330 forint
- 5 találat: 7 115 forint
- 4 találat: 2 320 forint
