2025. december 17. szerda
3 °C Budapest
A Mikulás egy makacs rénszarvast tol, amely nem együttműködő.
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai az 51. héten

Pénzcentrum
2025. december 17. 20:57

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/51. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálatos szelvény, egyvalaki 216 286 005 forintot nyert! Így az 52. héten a főnyeremény 70 millió forint lesz.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.

Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 51. heti nyerőszámait és a nyereményeket is.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai az 51. héten 2025-ben:

5; 13; 17; 18; 22; 33; 34.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai az 51. héten 2025-ben:

5; 12; 13; 18; 24; 25; 35.

Ezen a héten volt telitalálatos szelvény, egyvalaki 216 286 005 forintot nyert! Így az 52. héten a főnyeremény 70 millió forint lesz.

További nyeremények a Skandináv lottón az 51. héten:

  • 6 találat: 325 330 forint
  • 5 találat: 7 115 forint
  • 4 találat: 2 320 forint

Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
