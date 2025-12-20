Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2025/51. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Ezúttal nem volt telitalálat, a főnyeremény összege a jövő heti Szilveszteri Szuperlottón 7 milliárd forint lesz.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Ötöslottó 51. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

10; 34; 55; 56; 57.

Ezen a játékhéten (51.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 7 milliárd forint lesz a következő sorsoláson, mivel az 52. héten Szilveszteri Szuperlottó lesz.

További nyeremények az Ötöslottón a 51. héten:

4 találat: egyenként 3 014 430 Ft

3 találat: egyenként 23 730 Ft

2 találat: egyenként 2 905 Ft

Jokerszám: 170109

Ezen a héten nem volt telitalálat, így jövő héten 65 millió forint lesz a főnyeremény a Jokeren.

