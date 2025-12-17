Hollywoodi droghálózat: újabb orvos bukott le Matthew Perry halála ügyében

Nyolc hónap házi őrizetre és három év felügyelt szabadlábra helyezésre ítélték azt a kaliforniai orvost, aki ketamint adott el a Jóbarátok sztárjának, Matthew Perrynek. Dr. Mark Chavez a második elítélt a színész 2023-as halálával kapcsolatos ügyben.

Dr. Mark Chavez azon öt személy egyike – köztük egy másik orvos és a "Ketamin Királynő" néven ismert díler –, akik bűnösnek vallották magukat a sitcom-sztár Los Angeles-i otthonában bekövetkezett halálával kapcsolatos kábítószeres vádakban.

A San Diegó-i orvos beismerte, hogy klinikájáról és egy nagykereskedőtől hamis recepttel ketamint szerzett, amit Dr. Salvador Plasenciának adott el, aki aztán a disszociatív érzéstelenítőt Perrynek továbbította. Plasenciát korábban ebben a hónapban 30 hónap börtönbüntetésre ítélték - számolt be a BBC.

A Perry halálát vizsgáló többéves szövetségi nyomozás feltárta, hogyan jutott az Emmy-díjas színész ketaminhoz egy hollywoodi földalatti drogháló-zaton keresztül. A ketamin, egy sebészeti érzéstelenítő, depresszió, szorongás és fájdalom kezelésére is használatos.

Perry, aki korábban drogfüggőséggel és depresszióval küzdött, a kezelése részeként kapta a szert, de hamarosan az előírtnál többet kezdett keresni. Ez vezetett végül ahhoz a drogkörhöz, amely a két orvost, Perry bentlakó asszisztensét, Erik Fleminget és az amerikai-brit kettős állampolgárságú Jasveen Sanghát, a "Ketamin Királynő" néven ismert dílert is magába foglalta. Az utóbbi három személy ítéletét a következő hónapokban hozzák meg.

Perry boncolása magas ketamin-koncentrációt mutatott ki a vérében, és megállapította, hogy a szer "akut hatásai" okozták halálát.

Az ügyészek szerint Perry asszisztense, Kenneth Iwamasa együttműködött Chavezzel és Plasenciával, hogy a színészt több mint 50 000 dollár (38 000 font) értékű ketaminnal lássák el a halálát megelőző hetekben.

Beismerő vallomásában Chavez elismerte, hogy korábbi klinikájáról és egy nagykereskedőtől hamis recepttel szerzett ketamint. Egy korábbi betege nevére – annak tudta és beleegyezése nélkül – hamis receptet nyújtott be 30 ketamin pasztillára, hogy eladja Plasenciának, aki továbbadta Perrynek.

Bevallotta, hogy 22 üveg folyékony ketamint és kilenc ketamin pasztillát adott el Plasenciának a 2024 októberi vádalku szerint. Az ügylet egy szélesebb körű terv része volt, amelyben Chavez és Plasencia szöveges üzenetváltásaikban gúnyolódva tárgyalták, hogyan használhatnák ki Perry függőségét anyagi haszonszerzés céljából.

"Kíváncsi vagyok, mennyit fizetne ez a barom" – írta Plasencia Chaveznek. Chavezre akár 10 év szövetségi börtönbüntetés is várhatott volna. A 2024 októberi vádalku részeként lemondott orvosi engedélyéről és útleveléről.