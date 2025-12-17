2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hollywoodi droghálózat: újabb orvos bukott le Matthew Perry halála ügyében
Szórakozás

Hollywoodi droghálózat: újabb orvos bukott le Matthew Perry halála ügyében

Pénzcentrum
2025. december 17. 15:46

Nyolc hónap házi őrizetre és három év felügyelt szabadlábra helyezésre ítélték azt a kaliforniai orvost, aki ketamint adott el a Jóbarátok sztárjának, Matthew Perrynek. Dr. Mark Chavez a második elítélt a színész 2023-as halálával kapcsolatos ügyben.

Dr. Mark Chavez azon öt személy egyike – köztük egy másik orvos és a "Ketamin Királynő" néven ismert díler –, akik bűnösnek vallották magukat a sitcom-sztár Los Angeles-i otthonában bekövetkezett halálával kapcsolatos kábítószeres vádakban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A San Diegó-i orvos beismerte, hogy klinikájáról és egy nagykereskedőtől hamis recepttel ketamint szerzett, amit Dr. Salvador Plasenciának adott el, aki aztán a disszociatív érzéstelenítőt Perrynek továbbította. Plasenciát korábban ebben a hónapban 30 hónap börtönbüntetésre ítélték - számolt be a BBC.

A Perry halálát vizsgáló többéves szövetségi nyomozás feltárta, hogyan jutott az Emmy-díjas színész ketaminhoz egy hollywoodi földalatti drogháló-zaton keresztül. A ketamin, egy sebészeti érzéstelenítő, depresszió, szorongás és fájdalom kezelésére is használatos.

Perry, aki korábban drogfüggőséggel és depresszióval küzdött, a kezelése részeként kapta a szert, de hamarosan az előírtnál többet kezdett keresni. Ez vezetett végül ahhoz a drogkörhöz, amely a két orvost, Perry bentlakó asszisztensét, Erik Fleminget és az amerikai-brit kettős állampolgárságú Jasveen Sanghát, a "Ketamin Királynő" néven ismert dílert is magába foglalta. Az utóbbi három személy ítéletét a következő hónapokban hozzák meg.

Bűnösnek vallotta magát Matthew Perry orvosa: akár 10 év börtönre is ítélhetik
EZ IS ÉRDEKELHET
Bűnösnek vallotta magát Matthew Perry orvosa: akár 10 év börtönre is ítélhetik
Az ügyészekkel kötött vádalku-megállapodás értelmében Chavez elismerte bűnösségét Perry ügyében.

Perry boncolása magas ketamin-koncentrációt mutatott ki a vérében, és megállapította, hogy a szer "akut hatásai" okozták halálát.

Az ügyészek szerint Perry asszisztense, Kenneth Iwamasa együttműködött Chavezzel és Plasenciával, hogy a színészt több mint 50 000 dollár (38 000 font) értékű ketaminnal lássák el a halálát megelőző hetekben.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Beismerő vallomásában Chavez elismerte, hogy korábbi klinikájáról és egy nagykereskedőtől hamis recepttel szerzett ketamint. Egy korábbi betege nevére – annak tudta és beleegyezése nélkül – hamis receptet nyújtott be 30 ketamin pasztillára, hogy eladja Plasenciának, aki továbbadta Perrynek.

Bevallotta, hogy 22 üveg folyékony ketamint és kilenc ketamin pasztillát adott el Plasenciának a 2024 októberi vádalku szerint. Az ügylet egy szélesebb körű terv része volt, amelyben Chavez és Plasencia szöveges üzenetváltásaikban gúnyolódva tárgyalták, hogyan használhatnák ki Perry függőségét anyagi haszonszerzés céljából.

"Kíváncsi vagyok, mennyit fizetne ez a barom" – írta Plasencia Chaveznek. Chavezre akár 10 év szövetségi börtönbüntetés is várhatott volna. A 2024 októberi vádalku részeként lemondott orvosi engedélyéről és útleveléről.
Címlapkép: Getty Images
#orvos #halál #bűncselekmény #drog #szórakozás #kábítószer #börtönbüntetés #Kalifornia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:29
16:20
16:13
16:02
15:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
2025. december 17.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
5
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Debit cards
betéti kártyák angol megfelelője, ennek igényléhez általában nyitóösszeg, vagy/és jövedelemigazolás vagy/és jövedelemátutalás vagy/és óvadék szükséges és betéti számlához kapcsolódnak. Saját pénzed használod nem a bankét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 16:13
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autót is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 16:02
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
Agrárszektor  |  2025. december 17. 15:31
Súlyos gond ütött be Magyarországon: ez padlóra küldte a gazdákat