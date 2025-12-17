2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Hollywood, CA/USA - 2018. július 26.: Oscar-díj egy ajándékboltban a Hollywood Boulevardon. Siker és győzelem koncepció
Szórakozás

Itt a friss Oscar shortlist: 2026-ban ezek a filmek lehetnek Oscar-jelöltek

Pénzcentrum
2025. december 17. 11:15

Az Amerikai Filmakadémia közzétette a 98. Oscar-gála tizenkét kategóriájának shortlistjeit. A legfőbb kategóriákban - mint a legjobb film, férfi és női főszereplő, rendező, vagy forgatóköny - még nem lehet tudni, mely szűkített listából választják majd ki a jelölteket, viszont több érdekes kategória esetén már böngészhető a shortlist. 2026-ban van egy új kategória is: a legjobb casting, amely a teljes szereposztást díjazza, nemcsak a fő- és mellékszerepet. Elérhető továbbá a szűkített lista, amelyről az idei Oscar-jelölteket válogatják majd az Oscars.org-on a legjobb operatőr, dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, nemzetközi játékfilm, élőszereplős rövidfilm, smink és haj, filmzene, eredeti betétdal, hang és a vizuális effektek kategóriákban. Mutatjuk a shortlisteket.

Az idei év újítása a casting kategória, így már a 98. Oscar-gála keretében 24 kategóriában osztanak majd ki díjakat. Minden kategóriában öt jelölt van, kivéve a legjobb film kategóriát, amelyben 10 jelöltet hoznak nyilvánosságra. Az Oscar-szavazás minden fordulója titkos online szavazással zajlik. A következő Oscar-díj átadádó gála 2026. március 15-én, vasárnap lesz az Ovation Hollywood Dolby® Színházában. A jelölési szavazás 2026. január 12-én kezdődik és január 16-án zárul, a jelölteket pedig ez után, január 22-én jelentik be. A 98. Oscar-gálát március 15-én rendezik a hollywoodi Dolby Színházban, az ABC pedig élőben közvetíti az eseményt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Oscar 2026-os díjátadóján 24 kategóriában osztanak majd díjakat, ezek közül idén van először casting kategória. Most a 24 kategóriából 12 esetében nyilvánossá vált a shortlist: az a szűkített lista, amelyről az 5 Oscar-jelölt filmet kiválasztják majd. A legjobb film, rendező, férfi főszereplő, női főszereplő, férfi mellékszereplő, női mellékszereplő, eredeti forgatókönyv, adaptált forgatókönyv, operatőr, díszlet, jelmez és animációs film kategóriák shortlistje még nem ismert, viszont a többi kategóriában már nyilvános, milyen szűkített listáról kerülhetnek az Oscar-jelöltek közé a filmek. Mutatjuk sorban a kategóriákat és a shortlistre került filmeket, amelyek közül a jelöltek kikerülhetnek. (A legtöbb filmnek nincs még magyar címe, viszont ha már ismert, milyen név alatt forgalmazzák azt hazánkban, akkor zárójelben feltüntettük.)

Legjobb casting shortlist

Ebből a 10 filmből 5 lesz hivatalos Oscar-jelölt.

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another (Egyik csata a másik után)
  • The Secret Agent (A titkosügynök)
  • Sentimental Value (Érzelmi érték)
  • Sinners (Bűnösök)
  • Sirât (Tánc a sivatagban)
  • Weapons (Tánc a sivatagban)
  • Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb vágás shortlist

A 16 film közül 5-öt fognak jelölni a kategória díjára januárban.

  • Ballad of a Small Player (Egy szerencsejátékos vallomása)
  • Bugonia
  • Die My Love (Dögölj meg szerelmem)
  • F1 (F1 – A film)
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Nouvelle Vague
  • One Battle after Another (Egyik csata a másik után)
  • Sentimental Value (Érzelmi érték)
  • Sinners (Bűnösök)
  • Sirât (Tánc a sivatagban)
  • Song Sung Blue
  • Sound of Falling (A zuhanás hangja)
  • Train Dreams (Az álmok vágányán)
  • Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb dokumentumfilm shortlist

Kétszázegy film volt jogosult a jelölésre, ezek közül tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála dokumentumfilm kategóriájában. Azt az 5-öt, amely hivatalos jelölést kap, januárban hozzák nyilvánosságra.

  • The Alabama Solution
  • Apocalypse in the Tropics
  • Coexistence, My Ass!
  • Come See Me in the Good Light
  • Cover-Up
  • Cutting through Rocks
  • Folktales
  • Holding Liat
  • Mr. Nobody against Putin
  • Mistress Dispeller
  • My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
  • The Perfect Neighbor
  • Seeds
  • 2000 Meters to Andriivka
  • Yanuni

Legjobb rövid dokumentumfilm shortlist

Száztizenhét film kvalifikálta magát a kategóriába, melyből tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála dokumentumfilm rövidfilm kategóriájában a shortlistre. 

  • All the Empty Rooms
  • All the Walls Came Down
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Bad Hostage
  • Cashing Out
  • Chasing Time
  • Children No More: Were and Are Gone 
  • Classroom 4
  • The Devil Is Busy
  • Heartbeat
  • Last Days on Lake Trinity
  • On Healing Land, Birds Perch
  • Perfectly a Strangeness
  • Rovina’s Choice
  • We Were the Scenery

Legjobb nemzetközi játékfilm shortlist

Ez az egyik legizgalmasabb - korábban legjobb idegennyelvű filmnek is nevezett - kategória a most nyilvánosságra hozottak közül, hiszen itt szokott feltűnni magyar film is. 2026-ban sajnos nem került shortlistre a magyar nevezett, Nemes Jeles László filmje, az Árva. A kategóriában 86 országból vagy régióból származó filmek voltak jogosultak indulni, ezek közül tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála nemzetközi játékfilm kategóriájának következő szavazási fordulójába. 

  • Argentína – Belén
  • Brazília – The Secret Agent (A titkosügynök)
  • Franciaország – It Was Just an Accident (Csak egy baleset volt)
  • Németország – Sound of Falling (A zuhanás hangja)
  • India – Homebound (nincs ismert magyar cím)
  • Irak – The President’s Cake (Az elnök tortája)
  • Japán – Kokuho
  • Jordánia – All That’s Left of You
  • Norvégia – Sentimental Value (Érzelmi érték)
  • Palesztina – Palestine 36
  • Dél-Korea – No Other Choice (Nincs más választás)
  • Spanyolország – Sirât (Tánc a sivatagban)
  • Svájc – Late Shift
  • Tajvan – Left-Handed Girl (A balkezes lány)
  • Tunézia – The Voice of Hind Rajab (Hind Rajab hangja)

Legjobb rövidfilm shortlist

A rövidfilmek kategóriáira aránytalanul kevés figyelem irányul, miközben itt is versenyeznek nagyszerű kisfilmek - nem egy évben magyar nevezett, és még Oscar-nyertes alkotás is feltűnt itt. Kétszázhét film kvalifikálta magát a kategóriába, ebből tizenöt film jutott tovább a 98. Oscar-gála élőszereplős rövidfilm kategóriájában.

  • Ado
  • Amarela
  • Beyond Silence
  • The Boy with White Skin
  • Butcher’s Stain
  • Butterfly on a Wheel
  • Dad’s Not Home
  • Extremist 
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • Pantyhose
  • The Pearl Comb
  • Rock, Paper, Scissors
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Legjobb smink és haj shortlist

  • The Alto Knights
  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Marty Supreme
  • Nuremberg (Nürnberg)
  • One Battle after Another (Egyik csata a másik után)
  • Sinners (Bűnösök)
  • The Smashing Machine (Zúzógép)
  • The Ugly Stepsister (A csúf mostohatestvér)
  • Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb eredeti filmzene shortlist

Százharminckét filmzene volt jogosult a jelölésre, ebből húsz filmzene jut tovább a 98. Oscar-gála eredeti filmzenéjének kategóriájában. 

  • Avatar: Fire and Ash (Avatar: Tűz és hamu)
  • Bugonia 
  • Captain America: Brave New World (Amerika Kapitány: Szép új világ)
  • Diane Warren: Relentless 
  • F1 (F1 - A film)
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Hedda
  • A House of Dynamite (Feszült helyzet)
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • Nuremberg (Nürnberg)
  • One Battle after Another (Egyik csata a másik után)
  • Sinners (Bűnösök)
  • Sirât (Tánc a sivatagban)
  • Train Dreams (Az álmok vágányán)
  • Tron: Ares
  • Truth and Treason
  • Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (Ébredj fel, halott ember)
  • Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb eredeti dal shortlist

  • Tron: Ares című film As Alive As You Need Me To Be című betétdala
  • Diane Warren: Relentless című film Dear Me című betétdala
  • Avatar: Fire and Ash című film Dream As One című betétdala
  • F1 című film Drive című betétdala
  • Billy Idol Should Be Dead című film Dying To Live című betétdala
  • Wicked: For Good című film The Girl In The Bubble című betétdala
  • KPop Demon Hunters című film Golden című betétdala
  • Highest 2 Lowest című film Highest 2 Lowest című betétdala
  • Sinners című film I Lied To You című betétdala
  • Sinners című film Last Time (I Seen The Sun) című betétdala
  • Wicked: For Good című film No Place Like Home című betétdala
  • The Ballad of Wallis Island című film Our Love című betétdala
  • Come See Me in the Good Light című film Salt Then Sour Then Sweet című betétdala
  • Viva Verdi! című film Sweet Dreams Of Joy című betétdala
  • Train Dreams című film Train Dreams című betétdala

Legjobb hang shortlist

Tíz film jut tovább a 98. Oscar-gála hang kategóriájában. 

  • Avatar: Fire and Ash (Avatar: Tűz és hamu)
  • F1 (F1 - A film)
  • Frankenstein
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning (Mission: Impossible – A végső leszámolás)
  • One Battle after Another (Egyik csata a másik után)
  • Sinners (Bűnösök)
  • Sirât (Tánc a sivatagban)
  • Springsteen: Deliver Me from Nowhere (Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől)
  • Superman
  • Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb vizuális effektusok shortlist

  • Avatar: Fire and Ash (Avatar: Tűz és hamu)
  • The Electric State (Elektronikus állam)
  • F1 (F1 - A film)
  • Frankenstein
  • Jurassic World Rebirth (Jurassic World: Újjászületés)
  • The Lost Bus 
  • Sinners (Bűnösök)
  • Superman
  • Tron: Ares
  • Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb animációs rövidfilm shortlist

Tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála animációs rövidfilm kategóriájában, amelybe száztizenhárom film kvalifikálta magát a kategóriába előzetesen. 

  • Autokar
  • Butterfly
  • Cardboard
  • Éiru
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Hurikán
  • I Died in Irpin
  • The Night Boots
  • Playing God
  • The Quinta's Ghost
  • Retirement Plan
  • The Shyness of Trees
  • Snow Bear
  • The Three Sisters

Ahogy már kiemeltük, a jelölteket 2026. január 12-e, hétfőtől január 16-a, péntekig fogják megszavazni és a 98. Oscar-gála jelöltjeinek listáját 2026. január 22-én, csütörtökön hirdetik ki. 2026-ban az Oscar-gálán huszonnégy kategóriában osztanak ki díjakat: minden kategóriában öt jelölt van, kivéve a legjobb film kategóriát, amelyben 10 film kap jelölést. Az Oscar-szavazás minden fordulója titkos online szavazással zajlik

A 98. Oscar-gálát 2026. március 15-én, vasárnap rendezik meg az Ovation Hollywood Dolby® Színházában, Los Angelesben. A műsor magyar idő szerint feltehetően hétfőn hajnalban lesz látható, ekkor kapják meg elismeréseiket a 2026-os év Oscar-díjas filmjei.
Címlapkép: Getty Images
