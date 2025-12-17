A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.
Itt a friss Oscar shortlist: 2026-ban ezek a filmek lehetnek Oscar-jelöltek
Az Amerikai Filmakadémia közzétette a 98. Oscar-gála tizenkét kategóriájának shortlistjeit. A legfőbb kategóriákban - mint a legjobb film, férfi és női főszereplő, rendező, vagy forgatóköny - még nem lehet tudni, mely szűkített listából választják majd ki a jelölteket, viszont több érdekes kategória esetén már böngészhető a shortlist. 2026-ban van egy új kategória is: a legjobb casting, amely a teljes szereposztást díjazza, nemcsak a fő- és mellékszerepet. Elérhető továbbá a szűkített lista, amelyről az idei Oscar-jelölteket válogatják majd az Oscars.org-on a legjobb operatőr, dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, nemzetközi játékfilm, élőszereplős rövidfilm, smink és haj, filmzene, eredeti betétdal, hang és a vizuális effektek kategóriákban. Mutatjuk a shortlisteket.
Az idei év újítása a casting kategória, így már a 98. Oscar-gála keretében 24 kategóriában osztanak majd ki díjakat. Minden kategóriában öt jelölt van, kivéve a legjobb film kategóriát, amelyben 10 jelöltet hoznak nyilvánosságra. Az Oscar-szavazás minden fordulója titkos online szavazással zajlik. A következő Oscar-díj átadádó gála 2026. március 15-én, vasárnap lesz az Ovation Hollywood Dolby® Színházában. A jelölési szavazás 2026. január 12-én kezdődik és január 16-án zárul, a jelölteket pedig ez után, január 22-én jelentik be. A 98. Oscar-gálát március 15-én rendezik a hollywoodi Dolby Színházban, az ABC pedig élőben közvetíti az eseményt.
Az Oscar 2026-os díjátadóján 24 kategóriában osztanak majd díjakat, ezek közül idén van először casting kategória. Most a 24 kategóriából 12 esetében nyilvánossá vált a shortlist: az a szűkített lista, amelyről az 5 Oscar-jelölt filmet kiválasztják majd. A legjobb film, rendező, férfi főszereplő, női főszereplő, férfi mellékszereplő, női mellékszereplő, eredeti forgatókönyv, adaptált forgatókönyv, operatőr, díszlet, jelmez és animációs film kategóriák shortlistje még nem ismert, viszont a többi kategóriában már nyilvános, milyen szűkített listáról kerülhetnek az Oscar-jelöltek közé a filmek. Mutatjuk sorban a kategóriákat és a shortlistre került filmeket, amelyek közül a jelöltek kikerülhetnek. (A legtöbb filmnek nincs még magyar címe, viszont ha már ismert, milyen név alatt forgalmazzák azt hazánkban, akkor zárójelben feltüntettük.)
Legjobb casting shortlist
Ebből a 10 filmből 5 lesz hivatalos Oscar-jelölt.
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another (Egyik csata a másik után)
- The Secret Agent (A titkosügynök)
- Sentimental Value (Érzelmi érték)
- Sinners (Bűnösök)
- Sirât (Tánc a sivatagban)
- Weapons (Tánc a sivatagban)
- Wicked: For Good (Wicked 2. rész)
Legjobb vágás shortlist
A 16 film közül 5-öt fognak jelölni a kategória díjára januárban.
- Ballad of a Small Player (Egy szerencsejátékos vallomása)
- Bugonia
- Die My Love (Dögölj meg szerelmem)
- F1 (F1 – A film)
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Nouvelle Vague
- One Battle after Another (Egyik csata a másik után)
- Sentimental Value (Érzelmi érték)
- Sinners (Bűnösök)
- Sirât (Tánc a sivatagban)
- Song Sung Blue
- Sound of Falling (A zuhanás hangja)
- Train Dreams (Az álmok vágányán)
- Wicked: For Good (Wicked 2. rész)
Legjobb dokumentumfilm shortlist
Kétszázegy film volt jogosult a jelölésre, ezek közül tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála dokumentumfilm kategóriájában. Azt az 5-öt, amely hivatalos jelölést kap, januárban hozzák nyilvánosságra.
- The Alabama Solution
- Apocalypse in the Tropics
- Coexistence, My Ass!
- Come See Me in the Good Light
- Cover-Up
- Cutting through Rocks
- Folktales
- Holding Liat
- Mr. Nobody against Putin
- Mistress Dispeller
- My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
- The Perfect Neighbor
- Seeds
- 2000 Meters to Andriivka
- Yanuni
Legjobb rövid dokumentumfilm shortlist
Száztizenhét film kvalifikálta magát a kategóriába, melyből tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála dokumentumfilm rövidfilm kategóriájában a shortlistre.
- All the Empty Rooms
- All the Walls Came Down
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Bad Hostage
- Cashing Out
- Chasing Time
- Children No More: Were and Are Gone
- Classroom 4
- The Devil Is Busy
- Heartbeat
- Last Days on Lake Trinity
- On Healing Land, Birds Perch
- Perfectly a Strangeness
- Rovina’s Choice
- We Were the Scenery
Legjobb nemzetközi játékfilm shortlist
Ez az egyik legizgalmasabb - korábban legjobb idegennyelvű filmnek is nevezett - kategória a most nyilvánosságra hozottak közül, hiszen itt szokott feltűnni magyar film is. 2026-ban sajnos nem került shortlistre a magyar nevezett, Nemes Jeles László filmje, az Árva. A kategóriában 86 országból vagy régióból származó filmek voltak jogosultak indulni, ezek közül tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála nemzetközi játékfilm kategóriájának következő szavazási fordulójába.
- Argentína – Belén
- Brazília – The Secret Agent (A titkosügynök)
- Franciaország – It Was Just an Accident (Csak egy baleset volt)
- Németország – Sound of Falling (A zuhanás hangja)
- India – Homebound (nincs ismert magyar cím)
- Irak – The President’s Cake (Az elnök tortája)
- Japán – Kokuho
- Jordánia – All That’s Left of You
- Norvégia – Sentimental Value (Érzelmi érték)
- Palesztina – Palestine 36
- Dél-Korea – No Other Choice (Nincs más választás)
- Spanyolország – Sirât (Tánc a sivatagban)
- Svájc – Late Shift
- Tajvan – Left-Handed Girl (A balkezes lány)
- Tunézia – The Voice of Hind Rajab (Hind Rajab hangja)
Legjobb rövidfilm shortlist
A rövidfilmek kategóriáira aránytalanul kevés figyelem irányul, miközben itt is versenyeznek nagyszerű kisfilmek - nem egy évben magyar nevezett, és még Oscar-nyertes alkotás is feltűnt itt. Kétszázhét film kvalifikálta magát a kategóriába, ebből tizenöt film jutott tovább a 98. Oscar-gála élőszereplős rövidfilm kategóriájában.
- Ado
- Amarela
- Beyond Silence
- The Boy with White Skin
- Butcher’s Stain
- Butterfly on a Wheel
- Dad’s Not Home
- Extremist
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Pantyhose
- The Pearl Comb
- Rock, Paper, Scissors
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Legjobb smink és haj shortlist
- The Alto Knights
- Frankenstein
- Kokuho
- Marty Supreme
- Nuremberg (Nürnberg)
- One Battle after Another (Egyik csata a másik után)
- Sinners (Bűnösök)
- The Smashing Machine (Zúzógép)
- The Ugly Stepsister (A csúf mostohatestvér)
- Wicked: For Good (Wicked 2. rész)
Legjobb eredeti filmzene shortlist
Százharminckét filmzene volt jogosult a jelölésre, ebből húsz filmzene jut tovább a 98. Oscar-gála eredeti filmzenéjének kategóriájában.
- Avatar: Fire and Ash (Avatar: Tűz és hamu)
- Bugonia
- Captain America: Brave New World (Amerika Kapitány: Szép új világ)
- Diane Warren: Relentless
- F1 (F1 - A film)
- Frankenstein
- Hamnet
- Hedda
- A House of Dynamite (Feszült helyzet)
- Jay Kelly
- Marty Supreme
- Nuremberg (Nürnberg)
- One Battle after Another (Egyik csata a másik után)
- Sinners (Bűnösök)
- Sirât (Tánc a sivatagban)
- Train Dreams (Az álmok vágányán)
- Tron: Ares
- Truth and Treason
- Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (Ébredj fel, halott ember)
- Wicked: For Good (Wicked 2. rész)
Legjobb eredeti dal shortlist
- Tron: Ares című film As Alive As You Need Me To Be című betétdala
- Diane Warren: Relentless című film Dear Me című betétdala
- Avatar: Fire and Ash című film Dream As One című betétdala
- F1 című film Drive című betétdala
- Billy Idol Should Be Dead című film Dying To Live című betétdala
- Wicked: For Good című film The Girl In The Bubble című betétdala
- KPop Demon Hunters című film Golden című betétdala
- Highest 2 Lowest című film Highest 2 Lowest című betétdala
- Sinners című film I Lied To You című betétdala
- Sinners című film Last Time (I Seen The Sun) című betétdala
- Wicked: For Good című film No Place Like Home című betétdala
- The Ballad of Wallis Island című film Our Love című betétdala
- Come See Me in the Good Light című film Salt Then Sour Then Sweet című betétdala
- Viva Verdi! című film Sweet Dreams Of Joy című betétdala
- Train Dreams című film Train Dreams című betétdala
Legjobb hang shortlist
Tíz film jut tovább a 98. Oscar-gála hang kategóriájában.
- Avatar: Fire and Ash (Avatar: Tűz és hamu)
- F1 (F1 - A film)
- Frankenstein
- Mission: Impossible – The Final Reckoning (Mission: Impossible – A végső leszámolás)
- One Battle after Another (Egyik csata a másik után)
- Sinners (Bűnösök)
- Sirât (Tánc a sivatagban)
- Springsteen: Deliver Me from Nowhere (Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől)
- Superman
- Wicked: For Good (Wicked 2. rész)
Legjobb vizuális effektusok shortlist
- Avatar: Fire and Ash (Avatar: Tűz és hamu)
- The Electric State (Elektronikus állam)
- F1 (F1 - A film)
- Frankenstein
- Jurassic World Rebirth (Jurassic World: Újjászületés)
- The Lost Bus
- Sinners (Bűnösök)
- Superman
- Tron: Ares
- Wicked: For Good (Wicked 2. rész)
Legjobb animációs rövidfilm shortlist
Tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála animációs rövidfilm kategóriájában, amelybe száztizenhárom film kvalifikálta magát a kategóriába előzetesen.
- Autokar
- Butterfly
- Cardboard
- Éiru
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Hurikán
- I Died in Irpin
- The Night Boots
- Playing God
- The Quinta's Ghost
- Retirement Plan
- The Shyness of Trees
- Snow Bear
- The Three Sisters
Ahogy már kiemeltük, a jelölteket 2026. január 12-e, hétfőtől január 16-a, péntekig fogják megszavazni és a 98. Oscar-gála jelöltjeinek listáját 2026. január 22-én, csütörtökön hirdetik ki. 2026-ban az Oscar-gálán huszonnégy kategóriában osztanak ki díjakat: minden kategóriában öt jelölt van, kivéve a legjobb film kategóriát, amelyben 10 film kap jelölést. Az Oscar-szavazás minden fordulója titkos online szavazással zajlik
A 98. Oscar-gálát 2026. március 15-én, vasárnap rendezik meg az Ovation Hollywood Dolby® Színházában, Los Angelesben. A műsor magyar idő szerint feltehetően hétfőn hajnalban lesz látható, ekkor kapják meg elismeréseiket a 2026-os év Oscar-díjas filmjei.
