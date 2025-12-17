Itt a friss Oscar shortlist: 2026-ban ezek a filmek lehetnek Oscar-jelöltek

Az Amerikai Filmakadémia közzétette a 98. Oscar-gála tizenkét kategóriájának shortlistjeit. A legfőbb kategóriákban - mint a legjobb film, férfi és női főszereplő, rendező, vagy forgatóköny - még nem lehet tudni, mely szűkített listából választják majd ki a jelölteket, viszont több érdekes kategória esetén már böngészhető a shortlist. 2026-ban van egy új kategória is: a legjobb casting, amely a teljes szereposztást díjazza, nemcsak a fő- és mellékszerepet. Elérhető továbbá a szűkített lista, amelyről az idei Oscar-jelölteket válogatják majd az Oscars.org-on a legjobb operatőr, dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, nemzetközi játékfilm, élőszereplős rövidfilm, smink és haj, filmzene, eredeti betétdal, hang és a vizuális effektek kategóriákban. Mutatjuk a shortlisteket.

Az idei év újítása a casting kategória, így már a 98. Oscar-gála keretében 24 kategóriában osztanak majd ki díjakat. Minden kategóriában öt jelölt van, kivéve a legjobb film kategóriát, amelyben 10 jelöltet hoznak nyilvánosságra. Az Oscar-szavazás minden fordulója titkos online szavazással zajlik. A következő Oscar-díj átadádó gála 2026. március 15-én, vasárnap lesz az Ovation Hollywood Dolby® Színházában. A jelölési szavazás 2026. január 12-én kezdődik és január 16-án zárul, a jelölteket pedig ez után, január 22-én jelentik be. A 98. Oscar-gálát március 15-én rendezik a hollywoodi Dolby Színházban, az ABC pedig élőben közvetíti az eseményt.

Az Oscar 2026-os díjátadóján 24 kategóriában osztanak majd díjakat, ezek közül idén van először casting kategória. Most a 24 kategóriából 12 esetében nyilvánossá vált a shortlist: az a szűkített lista, amelyről az 5 Oscar-jelölt filmet kiválasztják majd. A legjobb film, rendező, férfi főszereplő, női főszereplő, férfi mellékszereplő, női mellékszereplő, eredeti forgatókönyv, adaptált forgatókönyv, operatőr, díszlet, jelmez és animációs film kategóriák shortlistje még nem ismert, viszont a többi kategóriában már nyilvános, milyen szűkített listáról kerülhetnek az Oscar-jelöltek közé a filmek. Mutatjuk sorban a kategóriákat és a shortlistre került filmeket, amelyek közül a jelöltek kikerülhetnek. (A legtöbb filmnek nincs még magyar címe, viszont ha már ismert, milyen név alatt forgalmazzák azt hazánkban, akkor zárójelben feltüntettük.)

Legjobb casting shortlist

Ebből a 10 filmből 5 lesz hivatalos Oscar-jelölt.

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another (Egyik csata a másik után)

The Secret Agent (A titkosügynök)

Sentimental Value (Érzelmi érték)

Sinners (Bűnösök)

Sirât (Tánc a sivatagban)

Weapons (Tánc a sivatagban)

Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb vágás shortlist

A 16 film közül 5-öt fognak jelölni a kategória díjára januárban.

Ballad of a Small Player (Egy szerencsejátékos vallomása)

Bugonia

Die My Love (Dögölj meg szerelmem)

F1 (F1 – A film)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Nouvelle Vague

One Battle after Another (Egyik csata a másik után)

Sentimental Value (Érzelmi érték)

Sinners (Bűnösök)

Sirât (Tánc a sivatagban)

Song Sung Blue

Sound of Falling (A zuhanás hangja)

Train Dreams (Az álmok vágányán)

Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb dokumentumfilm shortlist

Kétszázegy film volt jogosult a jelölésre, ezek közül tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála dokumentumfilm kategóriájában. Azt az 5-öt, amely hivatalos jelölést kap, januárban hozzák nyilvánosságra.

The Alabama Solution

Apocalypse in the Tropics

Coexistence, My Ass!

Come See Me in the Good Light

Cover-Up

Cutting through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

The Perfect Neighbor

Seeds

2000 Meters to Andriivka

Yanuni

Legjobb rövid dokumentumfilm shortlist

Száztizenhét film kvalifikálta magát a kategóriába, melyből tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála dokumentumfilm rövidfilm kategóriájában a shortlistre.

All the Empty Rooms

All the Walls Came Down

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Bad Hostage

Cashing Out

Chasing Time

Children No More: Were and Are Gone

Classroom 4

The Devil Is Busy

Heartbeat

Last Days on Lake Trinity

On Healing Land, Birds Perch

Perfectly a Strangeness

Rovina’s Choice

We Were the Scenery

Legjobb nemzetközi játékfilm shortlist

Ez az egyik legizgalmasabb - korábban legjobb idegennyelvű filmnek is nevezett - kategória a most nyilvánosságra hozottak közül, hiszen itt szokott feltűnni magyar film is. 2026-ban sajnos nem került shortlistre a magyar nevezett, Nemes Jeles László filmje, az Árva. A kategóriában 86 országból vagy régióból származó filmek voltak jogosultak indulni, ezek közül tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála nemzetközi játékfilm kategóriájának következő szavazási fordulójába.

Argentína – Belén

Brazília – The Secret Agent (A titkosügynök)

Franciaország – It Was Just an Accident (Csak egy baleset volt)

Németország – Sound of Falling (A zuhanás hangja)

India – Homebound (nincs ismert magyar cím)

Irak – The President’s Cake (Az elnök tortája)

Japán – Kokuho

Jordánia – All That’s Left of You

Norvégia – Sentimental Value (Érzelmi érték)

Palesztina – Palestine 36

Dél-Korea – No Other Choice (Nincs más választás)

Spanyolország – Sirât (Tánc a sivatagban)

Svájc – Late Shift

Tajvan – Left-Handed Girl (A balkezes lány)

Tunézia – The Voice of Hind Rajab (Hind Rajab hangja)

Legjobb rövidfilm shortlist

A rövidfilmek kategóriáira aránytalanul kevés figyelem irányul, miközben itt is versenyeznek nagyszerű kisfilmek - nem egy évben magyar nevezett, és még Oscar-nyertes alkotás is feltűnt itt. Kétszázhét film kvalifikálta magát a kategóriába, ebből tizenöt film jutott tovább a 98. Oscar-gála élőszereplős rövidfilm kategóriájában.

Ado

Amarela

Beyond Silence

The Boy with White Skin

Butcher’s Stain

Butterfly on a Wheel

Dad’s Not Home

Extremist

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Pantyhose

The Pearl Comb

Rock, Paper, Scissors

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Legjobb smink és haj shortlist

The Alto Knights

Frankenstein

Kokuho

Marty Supreme

Nuremberg (Nürnberg)

One Battle after Another (Egyik csata a másik után)

Sinners (Bűnösök)

The Smashing Machine (Zúzógép)

The Ugly Stepsister (A csúf mostohatestvér)

Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb eredeti filmzene shortlist

Százharminckét filmzene volt jogosult a jelölésre, ebből húsz filmzene jut tovább a 98. Oscar-gála eredeti filmzenéjének kategóriájában.

Avatar: Fire and Ash (Avatar: Tűz és hamu)

Bugonia

Captain America: Brave New World (Amerika Kapitány: Szép új világ)

Diane Warren: Relentless

F1 (F1 - A film)

Frankenstein

Hamnet

Hedda

A House of Dynamite (Feszült helyzet)

Jay Kelly

Marty Supreme

Nuremberg (Nürnberg)

One Battle after Another (Egyik csata a másik után)

Sinners (Bűnösök)

Sirât (Tánc a sivatagban)

Train Dreams (Az álmok vágányán)

Tron: Ares

Truth and Treason

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (Ébredj fel, halott ember)

Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb eredeti dal shortlist

Tron: Ares című film As Alive As You Need Me To Be című betétdala

Diane Warren: Relentless című film Dear Me című betétdala

Avatar: Fire and Ash című film Dream As One című betétdala

F1 című film Drive című betétdala

Billy Idol Should Be Dead című film Dying To Live című betétdala

Wicked: For Good című film The Girl In The Bubble című betétdala

KPop Demon Hunters című film Golden című betétdala

Highest 2 Lowest című film Highest 2 Lowest című betétdala

Sinners című film I Lied To You című betétdala

Sinners című film Last Time (I Seen The Sun) című betétdala

Wicked: For Good című film No Place Like Home című betétdala

The Ballad of Wallis Island című film Our Love című betétdala

Come See Me in the Good Light című film Salt Then Sour Then Sweet című betétdala

Viva Verdi! című film Sweet Dreams Of Joy című betétdala

Train Dreams című film Train Dreams című betétdala

Legjobb hang shortlist

Tíz film jut tovább a 98. Oscar-gála hang kategóriájában.

Avatar: Fire and Ash (Avatar: Tűz és hamu)

F1 (F1 - A film)

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning (Mission: Impossible – A végső leszámolás)

One Battle after Another (Egyik csata a másik után)

Sinners (Bűnösök)

Sirât (Tánc a sivatagban)

Springsteen: Deliver Me from Nowhere (Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől)

Superman

Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb vizuális effektusok shortlist

Avatar: Fire and Ash (Avatar: Tűz és hamu)

The Electric State (Elektronikus állam)

F1 (F1 - A film)

Frankenstein

Jurassic World Rebirth (Jurassic World: Újjászületés)

The Lost Bus

Sinners (Bűnösök)

Superman

Tron: Ares

Wicked: For Good (Wicked 2. rész)

Legjobb animációs rövidfilm shortlist

Tizenöt film jut tovább a 98. Oscar-gála animációs rövidfilm kategóriájában, amelybe száztizenhárom film kvalifikálta magát a kategóriába előzetesen.

Autokar

Butterfly

Cardboard

Éiru

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Hurikán

I Died in Irpin

The Night Boots

Playing God

The Quinta's Ghost

Retirement Plan

The Shyness of Trees

Snow Bear

The Three Sisters

Ahogy már kiemeltük, a jelölteket 2026. január 12-e, hétfőtől január 16-a, péntekig fogják megszavazni és a 98. Oscar-gála jelöltjeinek listáját 2026. január 22-én, csütörtökön hirdetik ki. 2026-ban az Oscar-gálán huszonnégy kategóriában osztanak ki díjakat: minden kategóriában öt jelölt van, kivéve a legjobb film kategóriát, amelyben 10 film kap jelölést. Az Oscar-szavazás minden fordulója titkos online szavazással zajlik

A 98. Oscar-gálát 2026. március 15-én, vasárnap rendezik meg az Ovation Hollywood Dolby® Színházában, Los Angelesben. A műsor magyar idő szerint feltehetően hétfőn hajnalban lesz látható, ekkor kapják meg elismeréseiket a 2026-os év Oscar-díjas filmjei.