Megőrültek a vidéki cukrászok? Itt a kovászos uborkás, csülkös pacalos fagyi és társai – ez komoly!

Az idei nyár sem múlhat el extrém fagylaltok nélkül – és most valóban olyan ízek jelentek meg a pultokban, amitől a vendégek csak pislognak: csirkepaprikás, rakott krumpli, töltött paprika, sőt kovászos uborka és zsíros kenyér hagymával.

Az extrém fagyitrendet Damniczki Balázs székesfehérvári mestercukrász indította el évekkel ezelőtt, amikor először mutatta be lecsófagylaltját. Azóta folyamatosan kísérletezik új, meghökkentő ízekkel, és a napokban a TV2 Mokka című műsorában fia, Gergő társaságában mutatta be legújabb zöldségalapú kreációit – például az uborka-lime-menta, sárgarépa-narancs-rozmaring és cékla-bazsalikom ízvariációkat - írta a Kemma.hu.

A zöldségfagyik tejmentesek, vízbázisúak, cukorral és gyümölcsökkel érik el a kívánt textúrát és ízélményt. Bár elsőre egészségesebbnek tűnhetnek, Damniczki szerint ezek nem diétás finomságok, hanem ízbombák – a merész ízvilágú fagyik inkább az élvezetet szolgálják, mint a kalóriaspórolást.

Nem Damniczkiék az egyetlenek, akik forradalmasítják a nyári nyalánkság fogalmát. A tatabányai Roberto cukrászda is beszállt az ízkavalkádba – nem is akárhogy! A hely híres trollfagylaltjairól, és mostanra már Budapesten is elérhetők az ételalapú fagylaltjaik, amelyek között valódi magyar konyhai klasszikusok szerepelnek:

rakott krumpli

csirkepaprikás

csülkös pacal

káposztás tészta

sör

zsíros kenyér lilahagymával

cheddar sajtos nachos

chilis bab

nokedli

és természetesen a legendás kovászos uborkafagyi

A kreativitásnak valóban nincs határa – de nem mindenki veszi az akadályt. A visszajelzések vegyesek: a 30–50 éves korosztály bátrabban kóstol, míg a fiatalabbak inkább fotóznak, mint kanalaznak. Az viszont biztos: aki ezekből a fagyikból választ, garantáltan egyedi élményt visz haza – még ha csak a sztorit is, hogy milyen is volt a világ első töltött paprikafagyija, megfejelve egy jalapenós - bitangul csípős ízkavalkáddal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Undorító, de finom?! Őrület, milyen extrém fagyit árulnak 2025-ben a Balatonnál

Ha azt hitted, már mindent láttál a balatoni gasztroforradalomból, akkor készülj fel itt is a különleges fagyi-szenzációkra: már tücsökfagyi is kapható a Balaton partján - erről korábban itt írt a HelloVidék. A különleges édesség nem más, mint „Ciripella”, a balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó legújabb, elég bizar és meghökkentő alkotása, amelyet egyébként a Balaton Fagyija versenyen is elismertek.

A balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó fagylaltmestere, Pálfi Attila szeret meglepő ízkombinációkkal kísérletezik - a mestercukrásszal korábban a HelloVidék is interjúzott. Azt hittük, a tavalyi hekkfagyit és előtte sajtos-tejfölös lángos fagyiját már nem lehet überelni, de idén még merészebbet álmodott. A Ciripella egy karamellás, csokoládés-mogyorós Gianduja alapú fagylalt, amelynek koronája a sós karamellával feldobott fagyi, amire ropogós tücsköt szórnak. Igen, valódi tücsökkel készül – természetesen az EU élelmiszerbiztonsági szabályainak megfelelően. A rovarokat Pálfi Attila, a Vitorlás Fagyizó kreatív mestercukrásza Csehországból szerzi be, ízvilágukat pedig leginkább a pirított napraforgómaghoz hasonlítja.