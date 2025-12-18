2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
Budapest, 2014. október 2.Az EuroJackpot nevû, október 4-étõl induló sorsolásos játékot reklámozó oszlop Budapesten, a Pólus Centerben lévõ Szerencsejáték Zrt. lottózójánál 2014. október 2-án.MTI Fotó: Máthé Zoltán
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 51. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2025. december 18. 21:33

Kihúzták a Hatoslottó 51. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 940 millió forintos főnyereményt?

A Hatoslottó játékának során 6 számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, amennyiben az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak a sorsolás során. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor természetesen miénk a főnyeremény, ami a 51. hét csütörtöki sorsolásán 940 millió forint volt.

Szeptember óta nem csak a megszokott vasárnap délutáni, hanem csütörtök esti időpontban is rendeznek sorsolást, így a játékosoknak nagyobb esélyük lett a nyerésre. A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai az 51. heti, csütörtöki sorsoláson a következők:

8; 16; 24; 31; 35; 36.

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottó játékában, így a vasárnapi sorsoláson már 1,04 milliárd forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

  • 5 találatos:  498 460 Ft
  • 4 találatos:  10 345 Ft
  • 3 találatos:  3 560Ft

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
 

