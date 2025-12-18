Közeledik a karácsony, már csak egy hét választ el minket az év legmeghittebb ünnepétől: de vajon mitől lesz igazán boldog a karácsony?
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 51. héten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 51. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 940 millió forintos főnyereményt?
A Hatoslottó játékának során 6 számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, amennyiben az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak a sorsolás során. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor természetesen miénk a főnyeremény, ami a 51. hét csütörtöki sorsolásán 940 millió forint volt.
Szeptember óta nem csak a megszokott vasárnap délutáni, hanem csütörtök esti időpontban is rendeznek sorsolást, így a játékosoknak nagyobb esélyük lett a nyerésre. A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai az 51. heti, csütörtöki sorsoláson a következők:
8; 16; 24; 31; 35; 36.
Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottó játékában, így a vasárnapi sorsoláson már 1,04 milliárd forint lesz a várható főnyeremény.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
További nyeremények:
- 5 találatos: 498 460 Ft
- 4 találatos: 10 345 Ft
- 3 találatos: 3 560Ft
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
