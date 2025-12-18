Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 51. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 51. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 940 millió forintos főnyereményt?

A Hatoslottó játékának során 6 számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, amennyiben az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak a sorsolás során. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor természetesen miénk a főnyeremény, ami a 51. hét csütörtöki sorsolásán 940 millió forint volt.

Szeptember óta nem csak a megszokott vasárnap délutáni, hanem csütörtök esti időpontban is rendeznek sorsolást, így a játékosoknak nagyobb esélyük lett a nyerésre. A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai az 51. heti, csütörtöki sorsoláson a következők:

8; 16; 24; 31; 35; 36.

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottó játékában, így a vasárnapi sorsoláson már 1,04 milliárd forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

5 találatos: 498 460 Ft

4 találatos: 10 345 Ft

3 találatos: 3 560Ft

