2025. december 20. szombat
6 °C Budapest
Eurojackpot
Szórakozás

Extra szerencsésen ébredt 16 ezer magyar, majdnem 100 milliót osztottak szét közöttük: ez ám a meglepetés karácsony

Pénzcentrum
2025. december 20. 08:05

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/51. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat. Így a következő sorsoláskor 39 millió euró, azaz mintegy 15 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 51. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben az 51. játékhéten, pénteken:

8; 9; 15; 35; 45. 2; 5

Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal nem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar hazai nyereménynek 1 szerencsés örülhetett, ő 2 028 475 forintot nyert a 4+2-es nyerőosztályban.

A szerencsés győztesen kívül még kb. 16 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton - összesen több mint 85 millió forintot nyertek.

A főnyeremény tovább halmozódik, a következő héten 39 millió euró, azaz kb. 15milliárd forint lesz. 

