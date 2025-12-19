2025. december 19. péntek Viola
Üres turisztikai célpont Budapesten, Magyarországon. A Városliget általában tele van, most kihalt. Széchenyi Gyógyfürdő és uszoda, Állatkert és Botanikus Kert, Fővárosi Nagycirkusz.
Szórakozás

Döntöttek, mi lesz a sok éve húzódó fővárosi gigaprojekttel: jövő nyárra tűzték ki a nyitást

Népszava
2025. december 19. 09:11

Több mint hat év után jövő nyáron végre állandó jelleggel megnyílhat a Fővárosi Állat- és Növénykert biodómja - írja a Népszava. A Fővárosi Közgyűlés szerdán 50 millió forint támogatást szavazott meg a projektre, ami eltörpül a korábban emlegetett, 20–35 milliárd forintos befejezési költségekhez képest.

A biodóm ugyan megnyílik, de nem abban a formában, ahogyan eredetileg elképzelték. Az egykori vidámpark helyén létrehozott, mintegy öt hektáros létesítményt annak idején a kormány és a Tarlós István vezette városvezetés presztízsberuházásnak szánta. A projektre eddig 43,7 milliárd forintot költöttek, ám 2019-ben kiderült, hogy ez sem elegendő a teljes befejezéshez. A főváros pénzügyi helyzete azóta tovább romlott, ezért a megnyitást folyamatosan halogatták, sőt egy időben még a létesítmény részleges vagy teljes bontása is felmerült.

Ilyen kormában nyílik meg a biodóm

A mostani tervek szerint a biodóm fedett, városi oázisként nyitja meg kapuit. A négy kupola alatti, összesen 32 ezer négyzetméteres térbe 14 ezer egzotikus növényt telepítenek, köztük több mint száz fatermetű példányt. Összehasonlításképpen: a jelenlegi Pálmaházban mindössze 17 fa kap helyet. Nagytestű állatok – például orrszarvúak, elefántok és csimpánzok – egyelőre nem költöznek be, de néhány kisebb hüllő-, emlős- és madárfaj már az első nyitási időszakban is látható lesz.

A biodóm mostani befejezése összességében mintegy 350 millió forintba kerül. Ebből 50 millió forintot a főváros biztosít, a fennmaradó összeget az állatkert saját bevételeiből fedezi. A munkálatokba önkénteseket is bevonnak, akik például a falak festésében segítenek. A létesítmény fenntartása eddig meglepően kedvező költségűnek bizonyult, mivel a fűtést nagyrészt a Széchenyi fürdőből származó hulladékhő biztosítja. Az állatkert számításai szerint a biodóm már évi mintegy 300 ezer új látogató mellett gazdaságosan működtethető.

A jövőben további látványosságot jelenthet Magyarország legnagyobb tengeri akváriuma is, amely szintén a biodómban kapott helyet. Az eredeti átadáskor azonban elmaradtak a vízgépészeti rendszerek üzempróbái, ezeket azóta fokozatosan végzik el. A tesztek eddig zökkenőmentesek voltak, de az akvárium a mostani tervek szerint biztosan nem nyit meg a jövő nyári indulással egy időben.

Még nem született döntés arról, hogy a biodóm az állatkerti általános belépővel lesz-e látogatható, vagy külön jegyet kell majd váltani rá. A külön belépő mellett az szól, hogy így azok is fedett városi parkként használhatnák a létesítményt, akik nem szeretnék bejárni az egész állatkertet.
Címlapkép: Getty Images
