A kedvezményes hitelprogram hatására eddig főként a használt lakások iránti kereslet nőtt.
Döntöttek, mi lesz a sok éve húzódó fővárosi gigaprojekttel: jövő nyárra tűzték ki a nyitást
Több mint hat év után jövő nyáron végre állandó jelleggel megnyílhat a Fővárosi Állat- és Növénykert biodómja - írja a Népszava. A Fővárosi Közgyűlés szerdán 50 millió forint támogatást szavazott meg a projektre, ami eltörpül a korábban emlegetett, 20–35 milliárd forintos befejezési költségekhez képest.
A biodóm ugyan megnyílik, de nem abban a formában, ahogyan eredetileg elképzelték. Az egykori vidámpark helyén létrehozott, mintegy öt hektáros létesítményt annak idején a kormány és a Tarlós István vezette városvezetés presztízsberuházásnak szánta. A projektre eddig 43,7 milliárd forintot költöttek, ám 2019-ben kiderült, hogy ez sem elegendő a teljes befejezéshez. A főváros pénzügyi helyzete azóta tovább romlott, ezért a megnyitást folyamatosan halogatták, sőt egy időben még a létesítmény részleges vagy teljes bontása is felmerült.
Ilyen kormában nyílik meg a biodóm
A mostani tervek szerint a biodóm fedett, városi oázisként nyitja meg kapuit. A négy kupola alatti, összesen 32 ezer négyzetméteres térbe 14 ezer egzotikus növényt telepítenek, köztük több mint száz fatermetű példányt. Összehasonlításképpen: a jelenlegi Pálmaházban mindössze 17 fa kap helyet. Nagytestű állatok – például orrszarvúak, elefántok és csimpánzok – egyelőre nem költöznek be, de néhány kisebb hüllő-, emlős- és madárfaj már az első nyitási időszakban is látható lesz.
A biodóm mostani befejezése összességében mintegy 350 millió forintba kerül. Ebből 50 millió forintot a főváros biztosít, a fennmaradó összeget az állatkert saját bevételeiből fedezi. A munkálatokba önkénteseket is bevonnak, akik például a falak festésében segítenek. A létesítmény fenntartása eddig meglepően kedvező költségűnek bizonyult, mivel a fűtést nagyrészt a Széchenyi fürdőből származó hulladékhő biztosítja. Az állatkert számításai szerint a biodóm már évi mintegy 300 ezer új látogató mellett gazdaságosan működtethető.
A jövőben további látványosságot jelenthet Magyarország legnagyobb tengeri akváriuma is, amely szintén a biodómban kapott helyet. Az eredeti átadáskor azonban elmaradtak a vízgépészeti rendszerek üzempróbái, ezeket azóta fokozatosan végzik el. A tesztek eddig zökkenőmentesek voltak, de az akvárium a mostani tervek szerint biztosan nem nyit meg a jövő nyári indulással egy időben.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Még nem született döntés arról, hogy a biodóm az állatkerti általános belépővel lesz-e látogatható, vagy külön jegyet kell majd váltani rá. A külön belépő mellett az szól, hogy így azok is fedett városi parkként használhatnák a létesítményt, akik nem szeretnék bejárni az egész állatkertet.
Európa karácsonyi vásárai azonban nemcsak az ünnepi hangulat miatt fontosak, hanem egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bírnak.
Nyilvánosságra került a halottkémi jelentés Rob Reiner és felesége haláláról: hihetetlen, ami ebben áll
A Los Angeles megyei halottkém megállapította, hogy Rob és Michele Reiner többszörös, éles eszközzel okozott sérülések következtében vesztette életét
Filléres csúcspezsgő lehet a legjobb vétel 2025 végén: tényleg van olyan jó, mint a Mumm, Dom Pérignon?
Karácsony közeledtével sokan keresnek megbízható pezsgőt az ünnepi asztalra: de vajon melyik nagy márka nyújt valódi élményt?
Ezen a héten volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón, egyvalaki 216 286 005 forintot nyert!
Dr. Mark Chavez a második elítélt a színész 2023-as halálával kapcsolatos ügyben.
A Warner Bros Discovery elutasította a Paramount Skydance 108,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát.
A Pénzcentrum év végi boldogságkutatásának apropóján vizsgáljuk, hogyan vált az önismeret és a pszichológia sokak számára az „új vallássá”.
A jelölési szavazás 2026 Oscar-jelölt filmjeiről és alkotóiról január 12-én kezdődik és január 16-án zárul, a jelölteket pedig ez után, január 22-én jelentik be.
Újra Magyarországra jön a The Prodigy: nyolc éve nem jártak már itt, ebben a városban találkozhatsz velük
A legendás együttes 2025. július 4-én, a soproni Lővérekben megrendezett SopronFesten ad koncertet.
Rendkívüli! Jön a Szilveszteri Szuperlottó: 7 milliárd forint lesz a főnyeremény, ilyen még nem volt
A Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottóra építve különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére.
Szerda éjfélkor leáll az online fogadás Magyarországon: órákig nem lehet játszani a legnépszerűbb felületeken
Az éjszakai leállás nemcsak a weboldalakat, hanem az SMS-es fogadást és a mobilappokat is érinti.
Egyre többen érzik tehernek a karácsonyi főzést, ezért idén is számos budapesti étterem kínál elviteles ünnepi menüt.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Na, vajon elvitte-e valaki a 2 milliárd 100 millió forintos főnyereményt az 50. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/50. heti, pénteki nyerőszámait, ezúttal nem született telitalálat.
Durván berúgja az ajtót 2026-ban az egyik streamingszolgáltató: elképesztő néznivalókból válogathatunk
Az HBO kínálatában dráma, fantasy és dokumentumsorozat is lesz, bőven lesz mit nézni a következő évben - sok nagyon várt darabot már január elején.
Huszonhárom év után szilveszterkor tér vissza a TV2-re Lagzi Lajcsi vezetésével a Dáridó.
Kihúzták a Hatoslottó 50. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 777 millió forintos főnyereményt?
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.