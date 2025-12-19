Döntöttek, mi lesz a sok éve húzódó fővárosi gigaprojekttel: jövő nyárra tűzték ki a nyitást

Több mint hat év után jövő nyáron végre állandó jelleggel megnyílhat a Fővárosi Állat- és Növénykert biodómja - írja a Népszava. A Fővárosi Közgyűlés szerdán 50 millió forint támogatást szavazott meg a projektre, ami eltörpül a korábban emlegetett, 20–35 milliárd forintos befejezési költségekhez képest.

A biodóm ugyan megnyílik, de nem abban a formában, ahogyan eredetileg elképzelték. Az egykori vidámpark helyén létrehozott, mintegy öt hektáros létesítményt annak idején a kormány és a Tarlós István vezette városvezetés presztízsberuházásnak szánta. A projektre eddig 43,7 milliárd forintot költöttek, ám 2019-ben kiderült, hogy ez sem elegendő a teljes befejezéshez. A főváros pénzügyi helyzete azóta tovább romlott, ezért a megnyitást folyamatosan halogatták, sőt egy időben még a létesítmény részleges vagy teljes bontása is felmerült.

Ilyen kormában nyílik meg a biodóm

A mostani tervek szerint a biodóm fedett, városi oázisként nyitja meg kapuit. A négy kupola alatti, összesen 32 ezer négyzetméteres térbe 14 ezer egzotikus növényt telepítenek, köztük több mint száz fatermetű példányt. Összehasonlításképpen: a jelenlegi Pálmaházban mindössze 17 fa kap helyet. Nagytestű állatok – például orrszarvúak, elefántok és csimpánzok – egyelőre nem költöznek be, de néhány kisebb hüllő-, emlős- és madárfaj már az első nyitási időszakban is látható lesz.

A biodóm mostani befejezése összességében mintegy 350 millió forintba kerül. Ebből 50 millió forintot a főváros biztosít, a fennmaradó összeget az állatkert saját bevételeiből fedezi. A munkálatokba önkénteseket is bevonnak, akik például a falak festésében segítenek. A létesítmény fenntartása eddig meglepően kedvező költségűnek bizonyult, mivel a fűtést nagyrészt a Széchenyi fürdőből származó hulladékhő biztosítja. Az állatkert számításai szerint a biodóm már évi mintegy 300 ezer új látogató mellett gazdaságosan működtethető.

A jövőben további látványosságot jelenthet Magyarország legnagyobb tengeri akváriuma is, amely szintén a biodómban kapott helyet. Az eredeti átadáskor azonban elmaradtak a vízgépészeti rendszerek üzempróbái, ezeket azóta fokozatosan végzik el. A tesztek eddig zökkenőmentesek voltak, de az akvárium a mostani tervek szerint biztosan nem nyit meg a jövő nyári indulással egy időben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Még nem született döntés arról, hogy a biodóm az állatkerti általános belépővel lesz-e látogatható, vagy külön jegyet kell majd váltani rá. A külön belépő mellett az szól, hogy így azok is fedett városi parkként használhatnák a létesítményt, akik nem szeretnék bejárni az egész állatkertet.