Exkluzív infók a börtönből: így tengeti napjait a rácsok mögött Lagzi Lajcsi

Szigorúak, de korrektek a börtönőrök Lagzi Lajcsival. Ügyvédje szerint nem kivételeznek a mulatóslegendával Baracskán, hajnalban van ébresztő, este nyolckor takarodó. Dolgozni az egészségi állapota miatt nem osztották be, családtagjaival heti 50 percet telefonálhat, mint mindenki más.

Két hete vonult be a börtönbe Galambos Lajos, hogy letöltse 3 év 6 hónapos büntetését, amit víz-, gáz- és áramlopás miatt szabtak ki rá. A Blikk emlékeztet, hogy bevonulása óta ügyédjével korlátlanul beszélhet telefonon, Csontos Zsolt pedig arról számolt be, Lagzi Lajcsi az átlagos rabok mindennapjait éli, hajnali fél ötkor van ébresztője, este nyolc órakor takarodó. Mivel az egészségi állapota nem engedi, munkára még nem osztották be. A bv. munkatársai szigorúak vele is, mint mindenki mással, de emellett korrektek és igazságosak - tette hozzá a jogi képviselő.

Kérdeztem tőle, érte-e bent bármi atrocitás vagy sérelem, ami miatt nekem, mint az ügyvédjének, fel kell lépnem, de határozottan azt mondta, semmi ilyesmit nem tapasztalt. Persze, találkozott már a többi rabbal is, akik felemásan fogadták. A legtöbben barátságosak voltak és beszélgettek vele, néhányan azonban pikírt, bántó beszólásokat címeztek neki, mint például: „Most majd neked fújják el a nótádat” vagy „Mennyiért adod az áramot?” Sajnos, a börtön­élet egy külön világ, ezzel nem lehet mit kezdeni, magára van hagyva. Saját magának kell megtalálnia és kiharcolni a helyét a hierachiában. Alkalmazkodnia kell minden helyzethez, még ha ez nehéz is...

- fogalmazott.

A trombitás kapcsolattartóként megjelölt családtagjaival csak heti 50 percet telefonálhat, ami hamar lepörög, ezután pedig marad a levelezés. Lagzi Lajcsi havi kétszer vásárolhat magának a börtönboltból, a bv-számlára feltöltött pénzén. De jogi képviselője szerint eddig egyszer volt vásárolni, alig vett magának valamit, mert nincs étvágya.