Magánzárkába került Lagzi Lajcsi a baracskai börtönben: exkluzív fotókon a cella

A többi rabtól elkülönítve kezdte meg 3,5 éves börtönbüntetését Galambos Lajos, de már beszélhetett rokonaival, és egyeztetett a nevelőtisztjével is. Sőt, orvosi vizsgálaton is átesett a mulatóslegenda, amely során megállapították, hogy Lagzi Lajcsi krónikus betegsége valós.

Mint arról itt a Pénzcentrumon is beszámoltunk, szerdán bevonult a baracskai börtönbe Galambos Lajos, azaz művésznevén Lagzi Lajcsi. Kíváncsiak voltunk, milyen élet vár a művészre a falak mögött, így átnyálaztuk a Büntetés-végrehajtás honlapján elérhető információkat a baracskai börtönről (ahol amúgy épp konyhai dolgozókat keresnek) és közöltünk képeket az MTI fotóarchívumából is. Most viszont néhány újabb részlet és még exkluzívabb fotók láttak napvilágot.

Egy belső informátor nyilatkozott, akinek elmondása szerint Galambos Lajost ahogy megérkezett, elzárták a többi rabtól. "Galambos Lajos jelenleg még egyedül tölti a napjait, hiszen a magyarországi börtönökben szigorú szabályokzások vannak még mindig érvényben a koronavírus-járvány miatt (május 1-től teljesen eltörölték Magyarországon a maszkviselést), ezért Lajos 10 napig most külön zárkában van” - mondta a Promotions.hu-nak.

Az informátor szerint a trombitással már az első napján délután beszélgetést kezdeményezett a nevelőtisztje és orvosi vizsgálaton is átesett. Ennek során megállapították, hogy a krónikus betegsége valós és kezelésre szorul, így nincs sok esély rá, hogy dolgozhat majd a börtönben. Annak ellenére, hogy egészségügyi állapota súlyos, a magával vitt gyógyszereit így sem tarthatja magánál, azokat egy ápolónő adagolja neki a megfelelő időpontban. Kiderült továbbá az is, hogy

Lajcsi már beszélhetett a hozzátartozóival, azonban saját használatra még nem igényelhetett mobiltelefont.

Ilyen Lagzi Lajcsi cellája

A FEOL 2020-ban bemutatta az újonnan átadott 330 férőhelyes körletet, amelyben a híresség is elhelyezésre került (a fotókért katt a linkre!). Az új épületekben lévő három- és hatfős zárkákban televízió is rendelkezésre áll, a berendezéseket pedig az elítéltek készítették a büntetés-végrehajtási intézetek vállalkozásaiban. Az intézmény számos lehetőséget biztosít a fogvatartottaknak, többek között péktanfolyamok, színielőadások és műveltségi vetélkedők keretében.