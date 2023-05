Nagy a baj: börtönkórházba szállították Lagzi Lajcsit

Egy hete vonult be a baracskai börtönbe a mulatóssztár, ahol azonnal a gyengélkedőre került, és egészen keddig ott is volt, amíg át nem szállították a büntetés-végrehajtás berettyóújfalui központi kórházába.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, egy hete vonult be a baracskai börtönbe a mulatóssztár, hogy megkezdje 3 év 6 hónapos büntetését. Hiába kért halasztást megromlott egészségi állapota miatt, első és másodfokon is elutasították azt, így nem volt mit tenni, be kellett mennie a rácsok mögé.

Ahol azonnal a gyengélkedőre került, és egészen keddig ott is volt, amíg át nem szállították Berettyóújfalura - számolt be a Blikk. Lajcsi elmondása szerint nagyon korrektül bánnak vele a börtönben. Nem kivételeznek, nincsenek kiváltságai, de egy rossz szót sem kapott még, minden bv-munkatárs normálisan viselkedik vele.