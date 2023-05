Életmentő műtétre van szüksége Lagzi Lajcsinak: megszakíthatják a börtönbüntetését

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Súlyos betegsége miatt életmentő műtétekre van szüksége Lagzi Lajcsinak. Mint kiderült, a zenészt a berettyóújfalui kórházban is megvizsgálták, jogi képviselői szerint ezek is alátámasztják súlyos állapotát - amire hivatkozva korábban halasztást kértek. A bv szakemberei is úgy látják, elengedhetetlenek a beavatkozások, akár meg is szakíthatják Lagzi Lajcsi börtönbüntetését.

