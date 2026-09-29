Egyre nagyobb bajban a Vidi: nem tudták eladni a csapatot, megszólalt a fehérvári polgármester

Eredménytelenül zárult a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt második pályázat, miután a brit–olasz hátterű Racing Ltd. nem tudta bemutatni a szerződéskötéshez szükséges bankgaranciát, így visszalépett a vásárlástól. Székesfehérvár önkormányzata hamarosan új pályázatot ír ki a labdarúgóklub eladására, amelynek működése a korábbi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően jelenleg is biztosított. A részletekről Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere számolt be a Facebook-oldalán.

A vevőjelölt visszalépésének közvetlen oka, hogy a cég nem tudta igazolni azt az 5,3 milliárd forintos minimális tőkeerőt, amelyet a pályázatában a Vidi jövőbeli működtetésére és fenntartására vállalt. Bár a szerződéskötéshez szükséges egyéb dokumentumokat a Racing Ltd. benyújtotta, a pénzügyi fedezetet szavatoló bankgarancia hiányában a városvezetés nem köthetett megállapodást.

A polgármester megerősítette, hogy az önkormányzat a pályázati feltételeken a kiírás óta nem változtatott, és erre jogilag sem lett volna lehetősége.

"Olyan vevőnek nem tudjuk, nem is akarjuk eladni a klubot, aki vállal valamit a pályázatában, aztán a szerződéskötésig nem tudja a vállalását teljesíteni" – hangsúlyozta a városvezető, rámutatva, hogy a stabil anyagi háttér igazolása nem működhet puszta ígéretek alapján.

A sikertelen forduló után az önkormányzat újabb értékesítési szakaszt készít elő. A közgyűlés a tapasztalatok értékelését követően hamarosan kiírja a harmadik pályázatot. Addig is a Fehérvár FC Kft. gazdasági helyzete rendezett, így a klub működtetéséhez a következő hónapokban még nincs szükség önkormányzati forrásokra vagy közpénz bevonására.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hosszú távú cél azonban továbbra is a privatizáció, mivel a városnak nem feladata egy profi labdarúgócsapat fenntartása. "Az önkormányzat továbbra sem kíván sportklubot fenntartani és működtetni, értékesíteni kívánjuk a klubot. A cél nem változott, esélyt adni a nagy múltú, sok ezer embert érdeklő Videotonnak a túlélésre" – fogalmazott Dr. Cser-Palkovics András, hozzátéve, hogy olyan partnert keresnek, aki tartósan és megbízhatóan képes garantálni a klub jövőjét.

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA