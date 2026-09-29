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Sport

Egyre nagyobb bajban a Vidi: nem tudták eladni a csapatot, megszólalt a fehérvári polgármester

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 16:10

Eredménytelenül zárult a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt második pályázat, miután a brit–olasz hátterű Racing Ltd. nem tudta bemutatni a szerződéskötéshez szükséges bankgaranciát, így visszalépett a vásárlástól. Székesfehérvár önkormányzata hamarosan új pályázatot ír ki a labdarúgóklub eladására, amelynek működése a korábbi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően jelenleg is biztosított. A részletekről Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere számolt be a Facebook-oldalán.

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A vevőjelölt visszalépésének közvetlen oka, hogy a cég nem tudta igazolni azt az 5,3 milliárd forintos minimális tőkeerőt, amelyet a pályázatában a Vidi jövőbeli működtetésére és fenntartására vállalt. Bár a szerződéskötéshez szükséges egyéb dokumentumokat a Racing Ltd. benyújtotta, a pénzügyi fedezetet szavatoló bankgarancia hiányában a városvezetés nem köthetett megállapodást.

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A polgármester megerősítette, hogy az önkormányzat a pályázati feltételeken a kiírás óta nem változtatott, és erre jogilag sem lett volna lehetősége.

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"Olyan vevőnek nem tudjuk, nem is akarjuk eladni a klubot, aki vállal valamit a pályázatában, aztán a szerződéskötésig nem tudja a vállalását teljesíteni" – hangsúlyozta a városvezető, rámutatva, hogy a stabil anyagi háttér igazolása nem működhet puszta ígéretek alapján.

A sikertelen forduló után az önkormányzat újabb értékesítési szakaszt készít elő. A közgyűlés a tapasztalatok értékelését követően hamarosan kiírja a harmadik pályázatot. Addig is a Fehérvár FC Kft. gazdasági helyzete rendezett, így a klub működtetéséhez a következő hónapokban még nincs szükség önkormányzati forrásokra vagy közpénz bevonására.

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A hosszú távú cél azonban továbbra is a privatizáció, mivel a városnak nem feladata egy profi labdarúgócsapat fenntartása. "Az önkormányzat továbbra sem kíván sportklubot fenntartani és működtetni, értékesíteni kívánjuk a klubot. A cél nem változott, esélyt adni a nagy múltú, sok ezer embert érdeklő Videotonnak a túlélésre" – fogalmazott Dr. Cser-Palkovics András, hozzátéve, hogy olyan partnert keresnek, aki tartósan és megbízhatóan képes garantálni a klub jövőjét.

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
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