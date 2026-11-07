A hazai porondon a fővárosi rangadó kerül a középpontba, miközben az európai topligákban is egymást követik az izgalmas mérkőzések.
Így hálózta be a NER a magyar labdarúgást: kiszivárgott a kényszerítés, leleplezték az Orbán-rendszer cseleit
"Kényszerítő - 16 év NER-uralom a magyar futballban" címmel kritikus hangvételű könyv jelent meg az Orbán-rendszer és a magyar labdarúgás viszonyáról. A kötetben ismert sport- és gazdasági újságírói elemzik az elmúlt másfél évtized történéseit a tao-milliárdok áramlásától az utánpótlásképzésen és a határon túli támogatások rendszerén át a stadionépítésekig.
A péntek esti könyvbemutatón Galambos Ádám, a G-ADAM Kiadó vezetője elmondta, még az Orbán-kormány idején megfogant benne a könyv megjelentetésének gondolata, hiszen zavarta többek között a stadionépítési láz, az NB I-es kluboknál a "Nemzeti Együttműködés Rendszere lovagjainak hatalma", az utánpótlás-nevelés céljára létrehozott akadémiák "teljesítménynélkülisége", illetve a sportközvetítések szüneteiben sugárzott propaganda.
Hozzátette: a 2026 áprilisában az ország vezetésben bekövetkezett változások után egyszerűbbé vált megjelentetni a könyvet, amelyben Borókai Gábortól kezdve Egri Viktoron, Hrutka Jánoson át Székely Saroltáig 15 szakújságíró dolgozza fel az Orbán-rendszer 16 évének futballpolitikáját. Kiemelte: a kötetben olyan hihetetlen történetek és ügyek is szóba kerülnek, amelyekhez a forrásuk nem adhatta a nevét, hiszen a könyv publikálásakor is a magyar labdarúgásban vagy annak környékén dolgoznak. Galambos Ádám szerint a kötettel egy olyan nélkülözhetetlen kordokumentum született meg a 2010 és 2026 közötti időszakról, amelyet évtizedek múlva is izgalommal és őszinte rácsodálkozással forgathatnak majd a labdarúgás és a politika iránt érdeklődő olvasók.
Lipcsei Árpád szerkesztő arról beszélt, hogy a szerzői csapatot a labdarúgás szeretete hozta össze, a könyvet pedig az objektivitás igénye teremtette meg. A céljuk az volt, hogy klisék és előítélet nélkül tekintsék végig az Orbán-rendszer és a magyar futball viszonyát, ne hallgassák el, ha a kapcsolat egy-egy eleme valós társadalmi vagy sportszakmai hasznot hozott, de gondolkozzanak kritikusan, és minden esetben lelkiismeret-furdalás nélkül tegyék fel a kérdést: annyiért, úgy és olyan módon megérte-e? Szabályos volt-e?
A könyvben nemcsak a 2010 és 2026 közötti időszakról, hanem Borókai Gábor összefoglalásában a magyar labdarúgás azt megelőző két évtizedéről is bőven szó esik. Szintén helyet kap benne a sportsajtó és a propaganda működése, a szerencsejáték, az utánpótlásképzés, a határon túli támogatások rendszere, a futballdiplomácia, valamint a magyar labdarúgó válogatott szereplése Erwin Koeman kapitányi időszakától Marco Rossiéig.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA
A Fradi és az Újpest is rangadót játszik, a Győr a sereghajtóhoz látogat: egyetlen botlás is sokba kerülhet az NB I-ben
Rendkívül szoros az NB I tabellája, a hétvégi fordulóban a Ferencváros a Vasassal, a Debrecen az Újpesttel rangadózik. Mutatjuk a teljes hétvégi meccsprogramot!
Itt a hétvége fociprogramja: csúcsrangadó jön Madridban, az Arsenal és a Bayern München is pályára lép
Izgalmas futballhétvége jön: az Atlético Madrid a Barcelonával csap össze, az Arsenal, a Bayern München és a Manchester City is pályára lép. Mutatjuk a teljes...
Zsebükbe nyúlnak az NB I-es csapatok tulajdonosai: komoly pénzt pumpáltak az Debrecenbe és az Újpestbe
Jelentős tőkeemelést hajtottak végre az Újpest és a Debrecen élvonalbeli labdarúgócsapatainak tulajdonosai az elmúlt hetekben
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól.
Meghalt a Forma-1 legendás világbajnoka: nemrég még születésnapját ünnepelte, rövid betegség után hunyt el
Rövid betegség után nyolcvanéves korában elhunyt Alan Jones, a Forma–1 1980-as világbajnoka.
Ingyenes Fradi-jegyeket kaphatnak a budapesti gyerekek: mutatjuk, kik jogosultak rá és hol jelentkezhetnek
Húsz kerületi gyermek tekintheti meg ingyenesen a Ferencváros Zalaegerszeg elleni labdarúgó-mérkőzését Mátyus János egykori labdarúgó felajánlásának köszönhetően.
Életét vesztette Jesús de Miguel, a CD Tenerife csatára, aki a pályán ütközött az ellenfél kapusával
Az Arsenal őrzi előnyét, a Barcelona kiütéssel nyert: nem tudott előzni a Puskás az OTP Bank Ligában, nyert a Fradi
A hétvégi forduló eseményei jelentős változásokat hoztak több európai élvonalbeli bajnokságban is.
Futballvasárnap a javából: Liverpool–Arsenal, Juventus–Napoli és három magyar rangadó is jön.
A szervezők célja, hogy a veterán filmes szakember révén mind a négy kiemelt eseménybe jellegzetesen hollywoodi stílust vigyenek.
Valódi futballünnep vár a szurkolókra: óriási rangadókkal és magyar meccsekkel jön a szombati maraton
Október utolsó szombatja igazi futballünnepet ígér: Der Klassiker, milánói derbi, angol rangadók és rangos hazai meccsek várják a szurkolókat.
A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tette meg az első hivatalos lépést a szombat délutáni televíziós közvetítési tilalom eltörlése felé az Egyesült Királyságban.
Egymás sarkában az éllovasok: pattanásig feszült a helyzet az OTP Bank Ligában - csúcsmeccsek jönnek a hétvégén
Fordulónyi izgalom vár az OTP Bank Liga szurkolóira: a hétvégi program szombat délutántól vasárnap estig hat mérkőzést kínál.
A játékos hiánya nemcsak klubjának, hanem a magyar nemzeti csapatnak is komoly veszteség.
Óriási futballünnep október végén: a Klassiker, a milánói derbi és a Liverpool-Arsenal lesz a hétvége fénypontja
A Bayern és a Dortmund pontazonosságról vág neki a német klasszikusnak, Milánóban az Inter látogat a városi riválishoz
Az Adidas arra számít, hogy legnagyobb, ám jelenleg leggyengébben teljesítő európai piacán az idei év utolsó negyedévében újra növekedésnek indulnak az eladások.
Hol foglal helyet az angol focitörténelemben az Arsenal tegnapi, sokkoló kiesése? Itt az összes meglepő Ligakupa-eredmény az elmúlt 30 évből
Mikel Arteta csapata az angol ligarendszerben 84 hellyel lejjebb rangsorolt ellenfelével szemben bukott el az Emirates Stadionban.