Így hálózta be a NER a magyar labdarúgást: kiszivárgott a kényszerítés, leleplezték az Orbán-rendszer cseleit

"Kényszerítő - 16 év NER-uralom a magyar futballban" címmel kritikus hangvételű könyv jelent meg az Orbán-rendszer és a magyar labdarúgás viszonyáról. A kötetben ismert sport- és gazdasági újságírói elemzik az elmúlt másfél évtized történéseit a tao-milliárdok áramlásától az utánpótlásképzésen és a határon túli támogatások rendszerén át a stadionépítésekig.

A péntek esti könyvbemutatón Galambos Ádám, a G-ADAM Kiadó vezetője elmondta, még az Orbán-kormány idején megfogant benne a könyv megjelentetésének gondolata, hiszen zavarta többek között a stadionépítési láz, az NB I-es kluboknál a "Nemzeti Együttműködés Rendszere lovagjainak hatalma", az utánpótlás-nevelés céljára létrehozott akadémiák "teljesítménynélkülisége", illetve a sportközvetítések szüneteiben sugárzott propaganda.

Hozzátette: a 2026 áprilisában az ország vezetésben bekövetkezett változások után egyszerűbbé vált megjelentetni a könyvet, amelyben Borókai Gábortól kezdve Egri Viktoron, Hrutka Jánoson át Székely Saroltáig 15 szakújságíró dolgozza fel az Orbán-rendszer 16 évének futballpolitikáját. Kiemelte: a kötetben olyan hihetetlen történetek és ügyek is szóba kerülnek, amelyekhez a forrásuk nem adhatta a nevét, hiszen a könyv publikálásakor is a magyar labdarúgásban vagy annak környékén dolgoznak. Galambos Ádám szerint a kötettel egy olyan nélkülözhetetlen kordokumentum született meg a 2010 és 2026 közötti időszakról, amelyet évtizedek múlva is izgalommal és őszinte rácsodálkozással forgathatnak majd a labdarúgás és a politika iránt érdeklődő olvasók.

Lipcsei Árpád szerkesztő arról beszélt, hogy a szerzői csapatot a labdarúgás szeretete hozta össze, a könyvet pedig az objektivitás igénye teremtette meg. A céljuk az volt, hogy klisék és előítélet nélkül tekintsék végig az Orbán-rendszer és a magyar futball viszonyát, ne hallgassák el, ha a kapcsolat egy-egy eleme valós társadalmi vagy sportszakmai hasznot hozott, de gondolkozzanak kritikusan, és minden esetben lelkiismeret-furdalás nélkül tegyék fel a kérdést: annyiért, úgy és olyan módon megérte-e? Szabályos volt-e?

A könyvben nemcsak a 2010 és 2026 közötti időszakról, hanem Borókai Gábor összefoglalásában a magyar labdarúgás azt megelőző két évtizedéről is bőven szó esik. Szintén helyet kap benne a sportsajtó és a propaganda működése, a szerencsejáték, az utánpótlásképzés, a határon túli támogatások rendszere, a futballdiplomácia, valamint a magyar labdarúgó válogatott szereplése Erwin Koeman kapitányi időszakától Marco Rossiéig.

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA