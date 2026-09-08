Visszatért Feczkó Tamás Diósgyőrbe: megmentheti a szégyentől a miskolciakat?

Ismét Feczkó Tamás irányítja a labdarúgó NB II-ben szereplő Diósgyőri VTK-t. A feljutás specialistájának számító szakembert azzal a céllal nevezték ki a jelenleg 14. helyen álló csapathoz, hogy visszajuttassa a miskolciakat az élvonalba.

A keddi sajtótájékoztatón Vincze Richárd sportigazgató elmondta, a választásuk azért esett a bejelentés napján 49. születésnapját ünneplő Feczkóra, mert komoly tapasztalata van az osztályváltás terén. Feczkó korábban három együttessel is kiharcolta az NB I-es szereplést, 2017-ben a Balmazújvárossal, 2018-ban az MTK-val, idén tavasszal pedig a Budapest Honvéddal.

A szakember nem ismeretlen a helyi szurkolók számára, hiszen 2019 szeptembere és 2020 decembere között már ült a DVTK kispadján, akkor még az élvonalban. Jelenlegi kinevezésével azt a Takács Pétert váltja, akinek a távozását egy hete jelentette be az előző idény végén kiesett egyesület.

Feczkó Tamás ezen a héten szombaton mutatkozik be a miskolciaknál, amikor a Diósgyőr 16 órától a Videoton FC Fehérvárt fogadja a Magyar Kupában. A másodosztályú bajnokságban jövő héten szombaton, a Gyirmót elleni hazai mérkőzésen irányítja majd először a gárdát.

Magyarország Diósgyőr VTK Piaci érték: 2,85M Edző: Takács Péter Bajnokság: Merkantil Bank Liga Jelenlegi helyezés: #14 Merkantil Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 13. BVSC Zugló 6 1 1 4 3 7 -4 4 14. Diósgyőr VTK 6 1 1 4 6 15 -9 4 15. Csákvári TK 7 1 1 5 8 18 -10 4 Adatlap létrehozva: 2026.09.08.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA