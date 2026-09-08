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Felcsút, 2025. május 24.A Diósgyőr szurkolói a labdarúgó OTP Bank Liga 33. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. május 24-én.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Visszatért Feczkó Tamás Diósgyőrbe: megmentheti a szégyentől a miskolciakat?

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 14:45

Ismét Feczkó Tamás irányítja a labdarúgó NB II-ben szereplő Diósgyőri VTK-t. A feljutás specialistájának számító szakembert azzal a céllal nevezték ki a jelenleg 14. helyen álló csapathoz, hogy visszajuttassa a miskolciakat az élvonalba.

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A keddi sajtótájékoztatón Vincze Richárd sportigazgató elmondta, a választásuk azért esett a bejelentés napján 49. születésnapját ünneplő Feczkóra, mert komoly tapasztalata van az osztályváltás terén. Feczkó korábban három együttessel is kiharcolta az NB I-es szereplést, 2017-ben a Balmazújvárossal, 2018-ban az MTK-val, idén tavasszal pedig a Budapest Honvéddal.

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A szakember nem ismeretlen a helyi szurkolók számára, hiszen 2019 szeptembere és 2020 decembere között már ült a DVTK kispadján, akkor még az élvonalban. Jelenlegi kinevezésével azt a Takács Pétert váltja, akinek a távozását egy hete jelentette be az előző idény végén kiesett egyesület.

Feczkó Tamás ezen a héten szombaton mutatkozik be a miskolciaknál, amikor a Diósgyőr 16 órától a Videoton FC Fehérvárt fogadja a Magyar Kupában. A másodosztályú bajnokságban jövő héten szombaton, a Gyirmót elleni hazai mérkőzésen irányítja majd először a gárdát.

Magyarország
Diósgyőr VTK
Piaci érték: 2,85M
Edző: Takács Péter
Jelenlegi helyezés: #14
Merkantil Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
13.
BVSC Zugló
6
1
1
4
3
7
-4
4
14.
Diósgyőr VTK
6
1
1
4
6
15
-9
4
15.
Csákvári TK
7
1
1
5
8
18
-10
4
Adatlap létrehozva: 2026.09.08.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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