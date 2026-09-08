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Visszatért Feczkó Tamás Diósgyőrbe: megmentheti a szégyentől a miskolciakat?
Ismét Feczkó Tamás irányítja a labdarúgó NB II-ben szereplő Diósgyőri VTK-t. A feljutás specialistájának számító szakembert azzal a céllal nevezték ki a jelenleg 14. helyen álló csapathoz, hogy visszajuttassa a miskolciakat az élvonalba.
A keddi sajtótájékoztatón Vincze Richárd sportigazgató elmondta, a választásuk azért esett a bejelentés napján 49. születésnapját ünneplő Feczkóra, mert komoly tapasztalata van az osztályváltás terén. Feczkó korábban három együttessel is kiharcolta az NB I-es szereplést, 2017-ben a Balmazújvárossal, 2018-ban az MTK-val, idén tavasszal pedig a Budapest Honvéddal.
A szakember nem ismeretlen a helyi szurkolók számára, hiszen 2019 szeptembere és 2020 decembere között már ült a DVTK kispadján, akkor még az élvonalban. Jelenlegi kinevezésével azt a Takács Pétert váltja, akinek a távozását egy hete jelentette be az előző idény végén kiesett egyesület.
Feczkó Tamás ezen a héten szombaton mutatkozik be a miskolciaknál, amikor a Diósgyőr 16 órától a Videoton FC Fehérvárt fogadja a Magyar Kupában. A másodosztályú bajnokságban jövő héten szombaton, a Gyirmót elleni hazai mérkőzésen irányítja majd először a gárdát.
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CSAPAT
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RG
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KG
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GK
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13.
BVSC Zugló
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6
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1
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1
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4
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3
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7
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-4
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4
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14.
Diósgyőr VTK
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6
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1
|
1
|
4
|
6
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15
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-9
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4
|
15.
Csákvári TK
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7
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1
|
1
|
5
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8
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18
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-10
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4
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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