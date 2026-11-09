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Sport

Megszólalt a Liverpool edzője Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban: rossz hírt közölt a magyar középpályásról

Pénzcentrum
2026. november 9. 12:14 1 perc

Szoboszlai Dominik kisebb térdproblémával küzd, így nem tudta végigjátszani a Liverpool legutóbbi bajnoki mérkőzését, Andoni Iraola vezetőedző ezért aggodalmát fejezte ki a magyar válogatott csapatkapitányának állapota miatt. Még az is kérdéses, Szoboszlai pályára tud-e lépni a magyar válogatottban - amennyiben igen, az angol klub edzője abban bízik, hogy a szereplése nem ront majd a helyzeten.

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A londoni Crystal Palace otthonában aratott 3–1-es liverpooli győzelemmel zárult találkozón – amelyet Kerkez Milos végigjátszott – Szoboszlait a 69. percben cserélték le. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a Liverpool edzője, Andoni Iraola elmondta, hogy a magyar középpályás térde nincs tökéletes állapotban, ezért fokozott óvatosságra van szükség.

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A szakember felidézte, hogy az előző válogatottszünetből három kulcsjátékosa is sérülten tért vissza, és mint fogalmazott, most azért imádkozik, hogy ez ne ismétlődjön meg.

Bár edzőként annak örülne a legjobban, ha Szoboszlai ezúttal pihenne, és nem utazna el a nemzeti csapathoz, tisztában van vele, mennyire szeret a válogatottban futballozni. A tréner hozzátette, hogy megérti a játékos szándékát, aki mindent megtesz a pályára lépésért, de a végső szót a közeljövőben az orvosi stáb vizsgálatai után mondják majd ki.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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