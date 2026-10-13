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Sport

Hivatalos, új Forma-1-es futam érkezik a naptárba: a világ egyik legszegényebb ország rendezhet versenyt

Pénzcentrum
2026. október 13. 12:10

Több mint három évtized után visszatérhet Afrikába a Forma–1: a világbajnokság szervezői tízéves megállapodást kötöttek Ruandával az Afrikai Nagydíj megrendezéséről. Az új futam a tervek szerint a 2030-as évek elején kerülhet be a versenynaptárba, miután elkészül a főváros, Kigali közelében épülő, kifejezetten erre a célra tervezett versenypálya.

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Történelmi megállapodást jelentett be a Forma-1: a sportág 1993 után először térhet vissza az afrikai kontinensre. A Visit Rwanda által bemutatott Afrikai Nagydíjnak Ruanda adhat otthont, a futam pedig a tervek szerint a 2030-as évek elején debütálhat a királykategória versenynaptárában.

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A tízéves szerződés keretében egy új, a Forma–1-es versenyek megrendezésére alkalmas pálya épül Bugeserában, Kigali közelében. A beruházás része egy átfogó fejlesztési programnak, amely a sport, a turizmus, az infrastruktúra és az üzleti élet fellendítését célozza.

Új versenypálya épül a főváros közelében

A leendő helyszín a ruandai fővárostól, Kigalitól mintegy 40 kilométerre délre, az új kigali nemzetközi repülőtér szomszédságában található. A pályát az FIA legmagasabb, Grade 1-es besorolásának megfelelően alakítják ki, ami a Forma–1-es futamok megrendezésének egyik alapvető feltétele.

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A tervezés során a környék természetes adottságait is kihasználják: a szintkülönbségek révén egyedi, technikás vonalvezetést szeretnének kialakítani, amely izgalmas versenyzést és a nézők számára kiváló kilátást biztosíthat.

A létesítmény nem csupán a nagydíj hétvégéjén működne. A tervek szerint egész évben nemzetközi autó- és motorsport-eseményeknek, konferenciáknak, szórakoztató rendezvényeknek és más nagyszabású programoknak adhatna otthont. A fejlesztéstől a térség gazdasági növekedését és a külföldi beruházások élénkülését is várják.

A nyitófutam pontos időpontját, a pályaépítés ütemezését és a versenyhétvége részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Több mint 100 millió afrikai rajongót érhet el a Forma-1

A sportág vezetése szerint Afrika kiemelkedő növekedési lehetőséget jelent. A kontinensen már több mint 100 millióan követik a Forma–1-et, a szubszaharai Afrika meghatározó piacain pedig a rajongók csaknem 60 százaléka 35 év alatti.

Stefano Domenicali, a Forma–1 elnök-vezérigazgatója a bejelentés kapcsán hangsúlyozta: Ruanda csatlakozásával a következő évtizedben a világbajnokság valamennyi lakott kontinensen jelen lehet.

A sportág vezetője szerint Afrika régóta része a Forma–1 hosszú távú terveinek, a visszatérés előkészítése során pedig arra törekedtek, hogy megfelelő partnerrel és fenntartható elképzelésekkel valósítsák meg a projektet.

Domenicali kiemelte, hogy a megállapodás nem kizárólag egy új verseny megrendezéséről szól. A beruházások, a turizmus, a képzések és a helyi vállalkozások fejlődése révén hosszú távú gazdasági és társadalmi előnyöket szeretnének teremteni.

Ruanda hosszú távú befektetésként tekint a futamra

Paul Kagame ruandai elnök szerint a megállapodás egész Afrika számára jelentős előrelépés, hiszen a kontinens több mint három évtizede maradt ki a Forma-1-es világbajnokság helyszínei közül.

Az államfő hangsúlyozta, hogy az esemény különösen a fiatalok számára teremthet új lehetőségeket. A cél nemcsak az, hogy hazai környezetben követhessék a versenyeket, hanem az is, hogy a motorsporthoz kapcsolódó szakmákban – például mérnökként, technikusként vagy vállalkozóként – is karriert építhessenek.

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Kagame szerint a bugeserai pálya és az új nemzetközi repülőtér együttes fejlesztése munkahelyeket teremthet, fellendítheti a turizmust, és évtizedeken át új üzleti lehetőségeket biztosíthat Ruanda és a környező térség számára.

Ruanda az elmúlt években több jelentős nemzetközi esemény házigazdájaként is bemutatkozott. Az országban rendezték meg többek között az országúti kerékpáros-világbajnokságot, a FIFA 2023-as kongresszusát, valamint az FIA 2024-es közgyűléseit és díjátadó ünnepségét.

Az FIA is támogatja az afrikai terjeszkedést

Mohammed Ben Sulayem, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke történelmi jelentőségűnek nevezte a Forma–1 afrikai visszatérését. Kiemelte, hogy a szervezet szorosan együttműködik majd a Forma–1 kereskedelmi jogait kezelő FOM-mal és a helyi partnerekkel annak érdekében, hogy az új pálya a legmagasabb nemzetközi követelményeknek megfelelően épüljön meg.

Az FIA elnöke szerint a projekt a tehetséggondozásban és a motorsport hozzáférhetőbbé tételében is fontos szerepet játszhat. A fejlesztés új lehetőségeket nyithat meg a fiatal generációk előtt, és hozzájárulhat a sportág afrikai bázisának bővítéséhez.

A ruandai futam érkezésével a Forma–1 tovább erősítheti globális jelenlétét, miközben egy olyan kontinensre tér vissza, amelyen jelentős és fiatal rajongótábor várja a világbajnokságot. A projekt tényleges megvalósulásának következő fontos mérföldköve a pályaépítés részleteinek és az első verseny időpontjának bejelentése lesz.

A világ egyik legszegényebb országa

Ruanda Afrika egyik gyorsan fejlődő gazdaságú országa, ugyanakkor továbbra is a világ szegényebb államai közé tartozik. Gazdaságának fontos pillére a mezőgazdaság, amely a lakosság jelentős részének biztosít megélhetést, miközben az ország exportjában a kávé és a tea is meghatározó szerepet játszik. Az elmúlt években a szolgáltatási szektor, az építőipar, a turizmus és a technológiai fejlesztések is egyre nagyobb jelentőségre tettek szert. A gazdaság bővülését a kormány infrastrukturális beruházásokkal és a külföldi tőke bevonzásával igyekszik ösztönözni, de az ország alacsony jövedelmi szintje, a korlátozott ipari kapacitások és a mezőgazdaságtól való függőség továbbra is komoly kihívást jelentenek.

A Világbank 2025-ös adatai szerint Ruanda egy főre jutó bruttó hazai terméke mintegy 1124 dollár volt, szemben a világátlagot jelentő 14 406 dollárral. A lakosság jövedelmi helyzetét jól érzékelteti, hogy a nemzetközi szegénységi küszöb, a napi 3 dollár alatt élők aránya 2023-ban 38,6 százalékot tett ki. Eközben a gazdaság dinamikusan növekszik: a GDP 2025-ben 9,4 százalékkal bővült, elsősorban a szolgáltatások, az építőipar és a beruházások teljesítményének köszönhetően.

A gyors növekedés ellenére a gazdasági fejlődés eredményei nem egyenletesen oszlanak meg, a munkahelyteremtés és a termelékenység javítása továbbra is komoly feladat. A mezőgazdaság még mindig jelentős szerepet tölt be a foglalkoztatásban, miközben az alacsony hozzáadott értékű tevékenységek súlya is nagy. Ruanda ezért a turizmus, az infrastruktúra és a nemzetközi rendezvények fejlesztésétől is gazdasági előnyöket vár. A Forma–1-es nagydíjhoz kapcsolódó beruházás ebbe a stratégiába illeszkedik: az ország vezetése a versenytől nemcsak a turizmus élénkülését, hanem új munkahelyeket, külföldi befektetéseket és hosszabb távú üzleti lehetőségeket is remél. 

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
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