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Amíg lehet, harcol a vb-címért a Mercedes angolja: elárulta George Russell, mi jön most
A brit pilóta továbbra is kitart amellett, hogy harcban áll a világbajnoki címért, noha 81 pontos hátrányban van mercedeses csapattársa, Kimi Antonelli mögött - jelentette a The Guardian.
Az olasz Antonelli idén nyolc futamot nyert, köztük az utóbbi kettőt egymás után. Monzában a 19. rajthelyről felzárkózva győzött, majd Madridban is elsőként intették le. Russell ennek ellenére harciasan nyilatkozott Bakuban. "Minden egyes versenyen küzdeni fogok, amíg matematikailag lehetséges. Az a célom, hogy minden futamot megnyerjek, és minden időmérőn a pole pozícióból induljak" – mondta a brit pilóta, aki elismerte, hogy a korábbi gyengébb teljesítménye miatt került ebbe a helyzetbe.
A pontverseny alakulása körül ugyanakkor bizonytalanság uralkodik. Még kilenc verseny van hátra, amelyeken összesen 233 pont szerezhető, ám a Katari és az Abu-dzabi Nagydíj a közel-keleti háborús helyzet miatt továbbra is a törlés szélén áll. Ha mindkét futam elmarad, egyetlen imolai fordulóval pótolnák azokat, ami 25 ponttal csökkentené a maximálisan megszerezhető pontok számát.
Az F1 jelenlegi álláspontja szerint a katari és az abu-dzabi versenyt megrendezik, a végleges döntés azonban csak október közepén várható, a bakui, malajziai és szingapúri futamokból álló hármas versenyhétvége után. Mattia Binotto, az Audi csapatfőnöke megerősítette, hogy logisztikai okokból ez a legkésőbbi lehetséges határidő a döntésre.
Ahogy az F1-bizottság múlt hétfői ülésén megbeszéltük, október közepe az utolsó pillanat egy ilyen döntés meghozatalára
– fogalmazott.
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A pályán Russell biztató formát mutatott. Az első szabadedzésen ő volt a leggyorsabb, miközben Antonelli egy hidraulikai hiba miatt az edzésidő felét elveszítette. A délutáni gyakorláson a Mercedes ismét uralta a mezőnyt, mivel az utcai pálya nagy energiaigénye kedvez autójuk hatékony energiavisszanyerő és -felhasználó rendszereinek. Russell ismét az élen zárt, fél másodperccel Antonelli, nyolc tizeddel pedig a harmadik helyen végző Max Verstappen előtt.
A hétvége menetrendjét az azerbajdzsáni nemzeti ünnep miatt módosították, így a futamot szombaton rendezik meg. A teljes versenyhétvége programját ismét összeszedtük egy cikkben, ezt ide kattintva olvashatod el:
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