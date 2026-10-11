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Atyaég, elképesztő futam a Forma–1-ben: a 250. jubileumán győzött a sztárpilóta
A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elitkategóriában.
A 29 éves pilótának ez az idei második és karrierje 73. győzelme. Verstappen korábban még soha nem diadalmaskodott Szingapúrban. Az egymás után második sikerét arató holland versenyző mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A Mercedes olasz versenyzője ezzel 102 pontra növelte az előnyét az összetettben, közvetlen üldözője és csapattársa, a brit George Russell ugyanis a mezőny végéről indulva kilencedik lett. A rajtnál Verstappen megtartotta az első helyet Leclerc-rel szemben, mögöttük sorrendben Lewis Hamilton (Ferrari), Antonelli és Lando Norris (McLaren) száguldott. Rövidesen Hamilton leszakadt az előtte haladó kettősről, miközben Leclerc igyekezett tapadni Verstappenre. A 14. körben aztán nőni kezdett a különbség Verstappen és Leclerc között, a 19. körben pedig Hamiltont hívta - az élmezőnyből elsőként - kerékcserére a Ferrari.
A folytatásban Verstappen változatlanul növelni tudta az előnyét Leclerc előtt, a 24. körben pedig Antonelli is a boxban járt friss abroncsokért. Egy körrel később Leclerc autóján cseréltek gumikat, a 33. körben pedig az élről Verstappen is kiállt új abroncsokért. A kerékcserék után Verstappen az élen maradt, őt nagyjából 5.5 másodperccel lemaradva Leclerc, további 2.5-lel pedig Hamilton követte. A negyedik hely a pályahatárokon több alkalommal is "átcsúszó" Antonellié volt, ötödikként és hatodikként pedig a két McLaren következett Norris, Oscar Piastri sorrendben. A motorcsere miatt a mezőny végéről rajtolt Russell ekkora már a hetedik helyre jött fel. A 40. körben Lance Stroll (Aston Martin) pálya szélén megállt autójának mentése idejére virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, ebben a periódusban Leclerc és Antonelli is a boxba hajtott kerékcserére, aztán még Russell is friss abroncsokat kapott és a 10. helyre állt vissza a mezőnybe.
Az élen Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris, Antonelli volt a sorrend. A hajrá elején a nagyon kopott gumikkal versenyző, hétszeres világbajnok Hamilton elengedte a nála sokkal gyorsabb Leclerc-t, majd Norrist és Antonellit sem tudta maga mögött tartani. A vb-címvédő első próbálkozását ugyan visszaverte a Ferrari brit versenyzője, kettejük csatájából azonban akkor Antonelli profitált és megelőzte Norrist. Öt körrel a leintés előtt Verstappen győzelmét semmi nem veszélyeztette, mögötte sorrendben Leclerc, Antonelli, Norris, Hamilton és Piastri száguldott. A végén Hamiltont még Piastri is lehagyta, így a hétszeres vb-győztesnek meg kellett elégednie a hatodik helyezéssel. A vb két hét múlva Austinban, az Egyesült Államok Nagydíjával folytatódik.
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