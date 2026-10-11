2026. október 11. vasárnap Brigitta, Gitta
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyors kanyar a játékbergi versenypályán Spielbergben, ausztriában. forma 1, ausztria, versenypálya
Sport

Atyaég, elképesztő futam a Forma–1-ben: a 250. jubileumán győzött a sztárpilóta

MTI
2026. október 11. 16:38

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elitkategóriában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 29 éves pilótának ez az idei második és karrierje 73. győzelme. Verstappen korábban még soha nem diadalmaskodott Szingapúrban. Az egymás után második sikerét arató holland versenyző mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A Mercedes olasz versenyzője ezzel 102 pontra növelte az előnyét az összetettben, közvetlen üldözője és csapattársa, a brit George Russell ugyanis a mezőny végéről indulva kilencedik lett. A rajtnál Verstappen megtartotta az első helyet Leclerc-rel szemben, mögöttük sorrendben Lewis Hamilton (Ferrari), Antonelli és Lando Norris (McLaren) száguldott. Rövidesen Hamilton leszakadt az előtte haladó kettősről, miközben Leclerc igyekezett tapadni Verstappenre. A 14. körben aztán nőni kezdett a különbség Verstappen és Leclerc között, a 19. körben pedig Hamiltont hívta - az élmezőnyből elsőként - kerékcserére a Ferrari.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A folytatásban Verstappen változatlanul növelni tudta az előnyét Leclerc előtt, a 24. körben pedig Antonelli is a boxban járt friss abroncsokért. Egy körrel később Leclerc autóján cseréltek gumikat, a 33. körben pedig az élről Verstappen is kiállt új abroncsokért. A kerékcserék után Verstappen az élen maradt, őt nagyjából 5.5 másodperccel lemaradva Leclerc, további 2.5-lel pedig Hamilton követte. A negyedik hely a pályahatárokon több alkalommal is "átcsúszó" Antonellié volt, ötödikként és hatodikként pedig a két McLaren következett Norris, Oscar Piastri sorrendben. A motorcsere miatt a mezőny végéről rajtolt Russell ekkora már a hetedik helyre jött fel. A 40. körben Lance Stroll (Aston Martin) pálya szélén megállt autójának mentése idejére virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, ebben a periódusban Leclerc és Antonelli is a boxba hajtott kerékcserére, aztán még Russell is friss abroncsokat kapott és a 10. helyre állt vissza a mezőnybe.

Az élen Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris, Antonelli volt a sorrend. A hajrá elején a nagyon kopott gumikkal versenyző, hétszeres világbajnok Hamilton elengedte a nála sokkal gyorsabb Leclerc-t, majd Norrist és Antonellit sem tudta maga mögött tartani. A vb-címvédő első próbálkozását ugyan visszaverte a Ferrari brit versenyzője, kettejük csatájából azonban akkor Antonelli profitált és megelőzte Norrist. Öt körrel a leintés előtt Verstappen győzelmét semmi nem veszélyeztette, mögötte sorrendben Leclerc, Antonelli, Norris, Hamilton és Piastri száguldott. A végén Hamiltont még Piastri is lehagyta, így a hétszeres vb-győztesnek meg kellett elégednie a hatodik helyezéssel. A vb két hét múlva Austinban, az Egyesült Államok Nagydíjával folytatódik.
Címlapkép: Getty Images
#sport #forma-1 #mercedes #ferrari #autóverseny #max verstappen #lewis hamilton #autósport #f1 #red bull #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:05
18:29
17:58
17:35
16:54
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 11.
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
2026. október 10.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
2026. október 11.
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2026. október 10.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
2026. október 10.
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 11. vasárnap
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok
2
2 hete
Börtönbe megy a volt világbajnok: gyomorforgató, amit elkövetett, hét évet kapott
3
3 hete
Kitört a balhé a dartsversenyen: azonnal visszalépett a versenyektől a darts fiatal zsenije
4
3 hete
F1 Azeri Nagydíj 2026: itt van a teljes nagydíjhétvége programja Baku, Azerbajdzsán helyszínen
5
2 hete
Évek után vallotta be: megerőszakolták az egykori sztárfocistát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 17:58
Kvíz: Te felismernéd képről Magyarország költöző madarait? Lássuk, tudod-e, kik búcsúznak ősszel!
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 16:05
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten
Agrárszektor  |  2026. október 11. 18:02
Érik a vízkrízis? Sürgős változtatás van szükség Magyarországon