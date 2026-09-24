Bár a 2026-os labdarúgó-világbajnokság július 19-én véget ért, szurkolók ezrei mindmáig hiába várják a pénzüket a FIFA hivatalos jegyviszonteladói platformjáról.
Veszélybe kerültek a szezonzáró közel-keleti futamok: hatalmas a bizonytalanság a Forma–1-ben
A közel-keleti helyzet továbbra is bizonytalanná teszi a Forma–1-es szezon záróversenyeinek sorsát. Bár a katari és az abu-dzabi futam megrendezése is kérdéses, Lewis Hamilton abban bízik, hogy mindkét versenyhétvégét meg tudják tartani - tudósított a The Guardian.
A Forma–1 vezetése egyelőre ragaszkodik az eredeti versenynaptárhoz, ám értesülések szerint készenlétben áll egy tartalékterv. E szerint Imolában rendeznék meg a szezonzárót, amennyiben a térség instabil helyzete miatt mindkét futamot törölni kellene.
Hamilton az Azerbajdzsáni Nagydíj előtt elmondta, bízik abban, hogy Stefano Domenicali, a sorozat vezérigazgatója meghozza a helyes döntést.
Szeretnék elutazni, mert imádok a Közel-Keleten versenyezni
– fogalmazott a Ferrari pilótája.
A versenynaptár esetleges módosulása a világbajnoki pontverseny alakulására is hatással lehet. Kimi Antonelli kilenc futammal a szezon vége előtt 81 pontos előnnyel vezet mercedeses csapattársa, George Russell előtt. Ha a hátralévő futamok száma nyolcra csökkenne, az olasz pilóta a vártnál korábban bebiztosíthatná a világbajnoki címet. A jelenlegi állás szerint a Mexikói, illetve a Brazil Nagydíj után elért 100, illetve 75 pontos előny már matematikailag is elegendő lenne a végső győzelemhez.
A Forma–1 vezetése várhatóan nem sieti el a döntést, részben azért sem, hogy a bajnoki küzdelem a lehető legtovább nyitott maradjon. Márciusban a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat már törölték az amerikai–iráni konfliktus miatt, a bahreini futamot a jövő hétre a malajziai Szepangba helyezték át. A sorozat jogtulajdonosának a közvetítőpartnerekkel kötött szerződései értelmében legalább 23 futamot kell lebonyolítani egy szezonban, így Katar és Abu-Dzabi kiesése esetén az imolai pótverseny elengedhetetlenné válna.
A helyi szervezők bíznak abban, hogy a futamokat meg lehet rendezni, és saját hatáskörben nem szívesen mondják le az eseményeket. Ebben az esetben ugyanis továbbra is ki kellene fizetniük a rendezési díjat a Forma–1-nek, míg ha maga a sorozat jogtulajdonosa törli a versenyt, ez a fizetési kötelezettség megszűnik.
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Az abu-dzabi futam szervezői már a kísérőrendezvények fellépőit is bejelentették – köztük Zara Larssont, a The Scriptet, az Imagine Dragonst és Lewis Capaldit –, a helyzet bizonytalanságát azonban jól jelzi, hogy a svéd énekesnő a héten visszamondta a szereplést.
Talán hirtelen döntésnek tűnt, de átgondoltam a dolgot, és úgy határoztam, hogy több személyes, a politikán túlmutató ok miatt a fellépés lemondása a legmegfelelőbb lépés
– írta Larsson.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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