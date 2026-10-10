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Horrorházban, órákon át szenvedve halhatott meg Maradona: súlyos börtönéveket kértek a kezelőorvosaira

MTI
2026. október 10. 12:33

A Diego Maradona halálának körülményeit vizsgáló argentin ügyészek 4 és 12 év közötti börtönbüntetést kértek a néhai labdarúgót kezelő orvosokra és az egészségügyi csoport más tagjaira, akiket súlyos gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádoltak meg.

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A TN televíziós csatorna beszámolója szerint a legsúlyosabb büntetést érdemlők közül 12 évet kellene kapnia Leopoldo Luque idegsebésznek, 10-10 évet Nancy Forlini orvosi koordinátornak és Agustin Kosachov pszichiáternek, további egészségügyi dolgozók pedig az ügyészség szerint négy, öt és nyolc év börtönbüntetést érdemelnének. A nyomozás az argentin labdarúgó otthoni kezelése során történt eseményekre összpontosított, mivel a vád szerint a színhely nem felelt meg a nagyobb műtét utáni ellátási előírásoknak.

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A hivatalos vizsgálat azt állapította meg, hogy a stáb tagjai "helytelenül, hiányosan és hanyag módon" kezelték őt, s Maradonának jobb esélyei lettek volna a túlélésre, ha megfelelő ápolásban részesül egy egészségügyi intézményben. Az operáció után Maradonát egy Buenos Aires-i városrészben bérelt házban helyezték el, a vádlottak szerint azért, mert nem akart tovább kórházban maradni. A vád szerint az orvosi csapat tagjai nem követték kellő figyelemmel Maradona állapotának alakulását, sem laboratóriumi vizsgálatokat nem végeztek a mintáin, sem a szívét nem ellenőrizték a halála előtti két hétben. És bár tisztában voltak azzal, hogy a korábbi sportoló milyen súlyos egészségi problémákkal küzd, nem tettek eleget a megmentéséért.

Az ügyészség szerint az argentin ikon egy "horrorházban" töltötte az utolsó napjait, és hosszasan haldoklott magára hagyva, egyes szakértők szerint a néhai világbajnok akár 12 órán át szenvedhetett a halála előtt, amely 2020. november 25-én, 60 éves korában következett be. A halál oka akut szívelégtelenség volt, mely tüdőödémához vezetett a futball-legendánál, aki évtizedeken át alkohol- és drogproblémákkal küzdött.

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Címlapkép: Getty Images
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