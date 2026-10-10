Egyre súlyosabb a háziorvoshiány Magyarországon, miután már több mint ezer praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint.
Horrorházban, órákon át szenvedve halhatott meg Maradona: súlyos börtönéveket kértek a kezelőorvosaira
A Diego Maradona halálának körülményeit vizsgáló argentin ügyészek 4 és 12 év közötti börtönbüntetést kértek a néhai labdarúgót kezelő orvosokra és az egészségügyi csoport más tagjaira, akiket súlyos gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádoltak meg.
A TN televíziós csatorna beszámolója szerint a legsúlyosabb büntetést érdemlők közül 12 évet kellene kapnia Leopoldo Luque idegsebésznek, 10-10 évet Nancy Forlini orvosi koordinátornak és Agustin Kosachov pszichiáternek, további egészségügyi dolgozók pedig az ügyészség szerint négy, öt és nyolc év börtönbüntetést érdemelnének. A nyomozás az argentin labdarúgó otthoni kezelése során történt eseményekre összpontosított, mivel a vád szerint a színhely nem felelt meg a nagyobb műtét utáni ellátási előírásoknak.
A hivatalos vizsgálat azt állapította meg, hogy a stáb tagjai "helytelenül, hiányosan és hanyag módon" kezelték őt, s Maradonának jobb esélyei lettek volna a túlélésre, ha megfelelő ápolásban részesül egy egészségügyi intézményben. Az operáció után Maradonát egy Buenos Aires-i városrészben bérelt házban helyezték el, a vádlottak szerint azért, mert nem akart tovább kórházban maradni. A vád szerint az orvosi csapat tagjai nem követték kellő figyelemmel Maradona állapotának alakulását, sem laboratóriumi vizsgálatokat nem végeztek a mintáin, sem a szívét nem ellenőrizték a halála előtti két hétben. És bár tisztában voltak azzal, hogy a korábbi sportoló milyen súlyos egészségi problémákkal küzd, nem tettek eleget a megmentéséért.
Az ügyészség szerint az argentin ikon egy "horrorházban" töltötte az utolsó napjait, és hosszasan haldoklott magára hagyva, egyes szakértők szerint a néhai világbajnok akár 12 órán át szenvedhetett a halála előtt, amely 2020. november 25-én, 60 éves korában következett be. A halál oka akut szívelégtelenség volt, mely tüdőödémához vezetett a futball-legendánál, aki évtizedeken át alkohol- és drogproblémákkal küzdött.
Éhbérért varrják a Liverpool, Arsenal, Real Madrid mezeit: ennyibe kerül legyártani egy 40 ezres focimezt Kambodzsában
A világ legnagyobb futballklubjainak hivatalos mezeit olyan kambodzsai gyárakban állítják elő, ahol a munkások alapbére még az óránkénti kb. 430 forintot sem éri el
Súlyos adóváltozás miatt érheti érvágás a Fradit: dominóhatás indulhat el a magyar kirakatcsapatnál - vajon hányan távoznak emiatt?
A kiadások racionalizálása már korábban megkezdődött az egyesületnél.
Péntek esti foci: győzelmi kényszerben vár kemény meccs a Dortmundra, pályán a Lyon és az Espanyol is
A hétvége nyitóestéjén a Bundesliga, a Ligue 1 és a La Liga is egy-egy figyelemre méltó mérkőzéssel készül, így a futballrajongók három topligából válogathatnak rövid...
Szoboszlai a City ellen bizonyíthat, életéért küzd a kiesőjelölt Tottenham: csúcsmeccsek várnak ránk a topligákban
Október második hétvégéje az európai topligákban igazi csemegét kínál a futballrajongóknak.
A címvédés is múlhat a Győr vasárnapi meccsén, újra találkozik a Honvéd és az Újpest: visszatér az OTP Bank Liga
Az OTP Bank Liga 9. fordulója izgalmas csatákat ígér: a hétvége rangadója a listavezető Győri ETO FC és a pontazonos Puskás Akadémia összecsapása
A magyarok közel kétharmada, 64 százaléka támogatja egy jövőbeli budapesti olimpia megrendezését.
Stan és Josh Kroenke társelnökök, valamint Richard Garlick vezérigazgató hangsúlyozták, hogy rendkívül büszkék az elmúlt évek eredményeire.
Tovább gyűrűzik a botrány Cristiano Ronaldo körül: keményen beleszállt a portugál válogatott edzőjébe a 41 éves legenda
Jesus a Norvégia elleni győzelem után vasárnap tagadta, hogy bármilyen megállapodást kötött volna a játékossal.
Budapesten kezdődött a csoda, most jött el a vég: zokogva búcsúztatták a visszavonuló világklasszist
Az argentin válogatott 3-0-ra legyőzte Benint szerda hajnalban Lionel Messi búcsúmérkőzésén.
A háttérben már elkészült egy állapotfelmérés, amely az infrastrukturális és logisztikai hiányosságok miatt határokon átnyúló rendezéssel számol.
Az első kiemelt találkozó pedig magyar idő szerint október 22-én hajnalban a Golden State Warriors és a Los Angeles Lakers összecsapása lesz.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ismertette a 2036-os nyári olimpiai játékok rendezési jogának kiválasztási folyamatát.
Mint egy falat kenyér, úgy kellett az ukránok elleni győzelem: akár csont nélkül is visszajuthat ez elitcsoportba a magyar válogatott
Megnyílt a lehetőség, hogy a magyar labdarúgó-válogatott első helyezettként, osztályozó nélkül jusson vissza a Nemzetek Ligája B divíziójából a legjobbak közé.
A világelső Jannik Sinner bejelentette, hogy jobb térdének sérülése miatt idén már nem lép pályára.
Családi okok miatt egy évvel szerződése lejárta előtt távozik Jesper Jensen, aki addig még történelmet írna a Fradival.
Kitálalt Cseh László a magyar úszósport rideg valóságáról: folyamatos szorongásban nőtt fel – most villanyszerelésből él
A civil életbe való átlépés sem volt zökkenőmentes.
Távozik Szujó Zoltán az Autósport Szövetség éléről - itt az indoklás az egykori Forma 1-es kommentátortól
Szujó az MNASZ-elnöki teendői mellett a média világában is aktív maradt, korábban a Nemzeti Sportrádió reggeli sávjában vezetett műsort, jelenleg pedig az RTL Reggeli egyik...
Manchester City kizárása a Premier League-ből: tényleg lehetséges? Itt van minden fejlemény és tudnivaló a botrányos ügyről
Amennyiben a fellebbezés kudarcot vall, a büntetés rendkívül súlyos lehet.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!