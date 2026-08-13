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Apja halála miatt vonulhat vissza Lionel Messi: most látjuk utoljára futballozni?
Messi édesapja halála után, a gyász közepén egy Instagram-bejegyzésben utalt arra, hogy pályafutása a végéhez közeledhet: a 39 éves klasszis elismerte, kétségek gyötrik a folytatást illetően - jelentette a The Guardian.
Érzelmes Instagram-posztot tett közzé Lionel Messi, melyben azt írja: egyáltalán nem biztos, hogy még sokáig folytaatja a futballt, és ez édesapja nemrég bekövetkezett halála miatt van.
A futballista apja, Jorge Messi a múlt héten, 68 éves korában hunyt el Rosarióban, hosszan tartó betegség után. Állapota már a nyári világbajnokság idején is súlyos volt, ami láthatóan megviselte az argentin válogatott csapatkapitányát. Ez volt az első alkalom, hogy édesapja nem lehetett jelen fia mellett egy nagy tornán.
Nem tudom, mit fogok csinálni nélküled. Nem tudom, hogyan menjek tovább. Én csak focizni tudtam, és most jó néhány kétségem van afelől, hogy ezt még sokáig fogom-e csinálni. Az elejétől mellettem voltál, és már olyan kevés volt hátra a végéig. Miért nem bírtad még egy kicsit, hogy együtt fejezzük be?
- írta az érzelmes posztban a legendás támadó.
Messi a világbajnokság után még időt töltött édesapjával, majd visszatért klubcsapatához, az Inter Miamihoz, és e hónap elején újra pályára lépett az MLS-ben. Az argentin válogatott a torna döntőjében kikapott Spanyolországtól, így nem sikerült megvédenie a 2022-es katari világbajnoki címét, ahogyan annak ideján Maradonának sem sikerült az 1986-os győzelem után.
A csoportkörben az Algéria ellen szerzett mesterhármasának nyitógólja után Messi könnyezve ünnepelt, és már akkor utalt rá, hogy a futballtól független okok miatt nehéz napokat él át. Instagram-bejegyzésében elárulta, apja a romló egészségi állapota ellenére is biztatta őt a szereplésre.
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A lábaim nem bírták tovább. Ezúttal megpróbáltam túllépni a fizikai határaimon, de nem sikerült. Sosem éreztem igazán jól magam a pályán. Nem lettünk bajnokok, de nem is sejted, mennyire élveztük minden egyes meccset. Megint neked volt igazad: ott kellett lennem és játszanom
– fogalmazott a klasszis.
A torna során Messi egy újabb mérföldkőhöz is elérkezett, hiszen az Egyiptom elleni nyolcaddöntőben szerzett gólja a 21. világbajnoki találata volt, amivel átmenetileg minden idők csúcstartójává vált, mielőtt a rekordot a bronzmérkőzésen Kylian Mbappé felülmúlta.
Lionel Messi 207-szeres válogatottként, 125 találattal az argentin nemzeti csapat történetének legeredményesebb játékosa. Pályafutása során tíz La Liga-címet, négy Bajnokok Ligája-trófeát és nyolc Aranylabdát gyűjtött be.
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