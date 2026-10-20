Magyar Péter azzal kezdte a 2027-es költségvetés ismertetését, hogy a kormánynak rendkívül nehéz gazdasági környezetben kellett elkészítenie a büdzsét.
Váratlan fordulat a tisztújítás előtt: távozik a Ferencváros elnökségéből a nagyvállalati csúcsvezető
Távozik a Ferencvárosi Torna Club (FTC) elnökségéből Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója a jövő heti tisztújító közgyűlésen. A vállalat tájékoztatása szerint a döntés hátterében időhiány áll, így a lépés – a szurkolók őszi, botrányos megnyilvánulásához hasonlóan – nem veszélyezteti a klub és a cég idén meghosszabbított, hosszú távú stratégiai együttműködését - jelentette a HVG.
A Ferencvárosi Torna Club október 27-én tartja tisztújító közgyűlését. Bár Kubatov Gábor jelenlegi elnök újraindul a posztért, a Magyar Péter által bejelentett új összeférhetetlenségi szabályok miatt várhatóan rövidesen távoznia kell. A vezetőség összetétele azonban tőle függetlenül is biztosan átalakul, mivel Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója már nem szerepel a megválasztható elnökségi tagok listáján.
A távközlési vállalat tájékoztatása szerint Rékasi egyéb elfoglaltságai miatt döntött úgy, hogy a jövőben nem tudja felelősséggel ellátni elnökségi feladatait, ám szakértelmével továbbra is segíti a klubot.
A személyi változás nem jelenti a Telekom és a Fradi eltávolodását, a cég jelzése szerint ugyanis idén év elején további négy évre meghosszabbították a támogatási szerződésüket, így továbbra is elkötelezettek a hazai viszonylatban kiemelkedő népszerűségű egyesület mellett.
A vezérigazgató távozása azért is vetett fel kérdéseket, mert alig másfél hónapja, szeptember elején a Telekom nyilvánosan kénytelen volt elhatárolódni az FTC szurkolóitól. Egy Újpest elleni mérkőzésen a drukkerek egy „Ha bántod a Fradit, agyonverünk!" feliratú molinóval fenyegették meg azokat az újságírókat és közéleti szereplőket, akik a Fradivárosra kapott 25 milliárd forintos közpénzfelhasználást kritizálták. A hivatalos válaszok alapján azonban a botrány nem befolyásolta a főtámogatói kapcsolatot.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Címlapkép: MTI
A szakember emellett kitért Szoboszlai Dominik teherbírására és Csányi Sándor töretlen bizalmára.
A hétvége európai labdarúgó-bajnokságaiban a tabellavezetők többsége sikerrel vette az akadályokat.
Kitálalt a volt sportvezető: elképesztő, ami a sukorói kajak-kenu akadémia körül történik - tényleg félmillió forint egy vécékefetartó?
Súlyos, több tízmilliárd forintos túlárazás gyanúja merülhet fel a sukorói kajak-kenu akadémia beruházása kapcsán.
Atyaég, micsoda vasárnap vár a magyar szurkolókra: olyan futballmaraton érkezik, amire rég volt példa
Október 18-án az őszi futballszezon egyik legizgalmasabb vasárnapja vár a szurkolókra
Rangadók és sztárparádé a szombati futballkínálatban: pályán a Liverpool, a Bayern München és az Újpest
A 2026-os őszi idény egyik legizgalmasabb szombatja következik
A hétvégi labdarúgó-program pénteken indul, és ezúttal is több izgalmas összecsapást tartogat.
Egyetlen belépővel hét embert próbált átverni a jegyüzér, aki több tízezer forintot csalt ki a magyar–ír focimeccsre készülő szurkolóktól.
Beindul a futball-nagyüzem a topligákban: fontos meccs vár a Barcelonára, előre menekülne a Manchester United
A hibátlan Barcelona Sevillában vizsgázik, az olasz élmezőnyben sorsdöntő csatákat vívnak, a Bundesligában pedig a Bayern München az RB Leipziget fogadja.
A listavezető Puskás Akadémia Újpesten, a Ferencváros Kisvárdán lép pályára.
Újabb részletek Gulácsi Péter kirablásáról: luxustáskát, Rolex-órákat zsákmányoltak a fegyveresek a kapus családjától
A rablók egyike fegyvert fogott a házaspárra, majd elsőként a mobiltelefonjaikat vették el tőlük, hogy megakadályozzák a segítségkérést.
Magyarország a harmadik helyre került a 2036-os olimpia és paralimpia megrendezéséért érdeklődő országok között a Magyar Paralimpiai Bizottság munkatársainak összeállítása szerint.
A városvezető szerint a magyar társadalomnak égető szüksége van egy nagy, közös sikerélményre.
Négy csuklyás férfi rabolta ki Gulácsi Pétert: feleségét is sakkban tartották a fegyveresek, kirámolták a széfet
A spanyol hatóságok tájékoztatása szerint fegyverrel kényszerítették a Villareal kapusát, hogy nyissa ki a széfet és adja át az értékeket.
Nemcsak Gulácsi Péter, hanem több más futballsztár is betörők célpontjává vált az elmúlt hónapokban Spanyolországban.
Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe
Arról nincs hír, a magyar kapus mikor áll újra edzésbe a Villarealnál Gulácsi Péter.
Itt a bejelentés a Bajnokok Ligája-meccs előtt: fegyveres rablás miatt nem lép pályára Gulácsi Péter
Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter otthonába Spanyolországban, miközben a magyar válogatott kapus a feleségével és két kisgyermekével tartózkodott a házban.
A sorozatos botrányok ellenére a sportvezető nem kíván távozni, és a jövő márciusi újraválasztására készül.
Hivatalos, új Forma-1-es futam érkezik a naptárba: a világ egyik legszegényebb ország rendezhet versenyt
Több mint három évtized után visszatérhet Afrikába a Forma–1: a világbajnokság szervezői tízéves megállapodást kötöttek Ruandával az Afrikai Nagydíj megrendezéséről.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.