Váratlan fordulat a tisztújítás előtt: távozik a Ferencváros elnökségéből a nagyvállalati csúcsvezető

Távozik a Ferencvárosi Torna Club (FTC) elnökségéből Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója a jövő heti tisztújító közgyűlésen. A vállalat tájékoztatása szerint a döntés hátterében időhiány áll, így a lépés – a szurkolók őszi, botrányos megnyilvánulásához hasonlóan – nem veszélyezteti a klub és a cég idén meghosszabbított, hosszú távú stratégiai együttműködését - jelentette a HVG.

A Ferencvárosi Torna Club október 27-én tartja tisztújító közgyűlését. Bár Kubatov Gábor jelenlegi elnök újraindul a posztért, a Magyar Péter által bejelentett új összeférhetetlenségi szabályok miatt várhatóan rövidesen távoznia kell. A vezetőség összetétele azonban tőle függetlenül is biztosan átalakul, mivel Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója már nem szerepel a megválasztható elnökségi tagok listáján.

A távközlési vállalat tájékoztatása szerint Rékasi egyéb elfoglaltságai miatt döntött úgy, hogy a jövőben nem tudja felelősséggel ellátni elnökségi feladatait, ám szakértelmével továbbra is segíti a klubot.

A személyi változás nem jelenti a Telekom és a Fradi eltávolodását, a cég jelzése szerint ugyanis idén év elején további négy évre meghosszabbították a támogatási szerződésüket, így továbbra is elkötelezettek a hazai viszonylatban kiemelkedő népszerűségű egyesület mellett.

A vezérigazgató távozása azért is vetett fel kérdéseket, mert alig másfél hónapja, szeptember elején a Telekom nyilvánosan kénytelen volt elhatárolódni az FTC szurkolóitól. Egy Újpest elleni mérkőzésen a drukkerek egy „Ha bántod a Fradit, agyonverünk!" feliratú molinóval fenyegették meg azokat az újságírókat és közéleti szereplőket, akik a Fradivárosra kapott 25 milliárd forintos közpénzfelhasználást kritizálták. A hivatalos válaszok alapján azonban a botrány nem befolyásolta a főtámogatói kapcsolatot.

Címlapkép: MTI