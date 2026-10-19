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Fontos hír a futóknak: még évekig marad a budapesti WizzAir maraton
A Wizz Air 2031-ig meghosszabbítja együttműködését a Budapest Sportirodával (BSI) és további öt évre a Budapest Félmaraton névadó szponzora marad. A légitársaság büszke rá, hogy a verseny mára Budapest egyik legnagyobb nemzetközi szabadidősport-eseményévé vált: az idei, rekordot döntő 41. futamokra 117 országból több mint 24 ezren neveztek.
A Wizz Air 2014-ben csatlakozott a Budapest Félmaratonhoz névadó szponzorként. Az azóta eltelt több mint egy évtizedben a verseny nemcsak a hazai futóközösség körében vált kiemelt eseménnyé, hanem a nemzetközi versenynaptárban is előkelő helyre került.
A Wizz Air kiterjedt budapesti útvonalhálózata, amely 36 ország mintegy 90 desztinációját kapcsolja össze a magyar fővárossal, hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Félmaraton mára 117 ország futóit vonzó nemzetközi eseménnyé váljon, amelyre idén több mint nyolcezer nevező érkezett külföldről. A félmaraton mezőnyének 41,5 százalékát nemzetközi résztvevők adták, így a rendezvény a sport mellett Budapest és Magyarország nemzetközi láthatóságához, valamint a főváros turisztikai vonzerejének növeléséhez is hozzájárul.
“A Wizz Air számára a Budapest Félmaraton több mint egy sportesemény: élő példája annak, hogyan tudunk embereket, közösségeket és országokat összekapcsolni. Büszkék vagyunk rá, hogy a versenyre idén 117 országból érkeznek futók Budapestre, ami egyedülálló nemzetközi találkozási ponttá teszi az eseményt. A Wizz Air küldetése, hogy megnyissa az utazás lehetőségét minél több ember számára, a Budapest Félmaraton pedig ugyanezt az értéket képviseli a sporton keresztül: új élményeket, új célokat és új közösségeket hoz közelebb egymáshoz. Büszkék vagyunk arra, hogy 2031-ig folytathatjuk ezt a közös utat a Budapest Sportirodával.”- mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.
A Wizz Air és a BSI együttműködésének meghosszabbítása egyben hosszú távú elköteleződés a futóközösség mellett. A felek célja, hogy a következő években is minél több hazai és külföldi résztvevő számára tegyék vonzóvá és elérhetővé a budapesti futóélményt, miközben tovább erősítik a Wizz Air Budapest Félmaraton helyét a nemzetközi futónaptárban.
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“A Wizz Airrel való partnerségünk számunkra jóval túlmutat a puszta támogatói jelenléten. Közösen építettük fel a régió egyik legmeghatározóbb, legstabilabb szabadidősport-eseményét, amelyen idén már 117 ország futói állhattak rajthoz Budapest szívében. A 13 éves együttműködésünk eredménye, hogy a Wizz Air Budapest Félmaraton olyan nemzetközi vonzerővel bíró eseménnyé nőtt, amely mára a magyar főváros turizmusának és a vendéglátóiparnak is közvetlen, milliárdos nagyságrendű gazdasági hajtóerőt jelent. A verseny egyetlen óriási, örömteli sportünneppé formálja a várost: felemelő érzés látni, ahogy a főváros ikonikus útvonalain több tízezer futó, kísérő és szurkoló és szervező együtt éli meg azt a különleges nagyvárosi eseményt. Büszkeség, hogy a következő öt évben is a Wizz Airrel kötött névadó szponzori megállapodás keretében tudjuk biztosítani ezt a varázslatos közösségi élményt mind a hazai, mind a hozzánk érkező több ezer külföldi futóturista számára.” – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
A Wizz Air és a Budapest Sportiroda partnerségét a közös szemlélet is összeköti: mindkét fél célja, hogy minél több ember számára teremtsen lehetőséget új élmények és közösségek felfedezésére - a következő öt évben ennek jegyében folytatják együttműködésüket. A most aláírt megállapodással a Wizz Air és a BSI együttműködése legalább 17 évre nyúlik majd vissza, ami a magyar sportélet egyik leghosszabb ideje fennálló névadó szponzori partnerségévé teszi az együttműködést.
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