Nagy kínban van a legendás hokis, Alex Ovecskin: kampányvideó miatt egy egész országból kitoltották

Ovecskin a hazaszeretetével indokolta a kapmányvideóban történt szereplést, az ügy azonban túlnőtt a jégkorongos berkeken, és politikai botrányt kavart - írta a Yahoo Sports.

Lettország kitiltotta területéről Alekszandr Ovecskint, a Washington Capitals csapatkapitányát és az NHL történetének legeredményesebb gólszerzőjét, miután a játékos szerepelt az orosz kormánypárt, az Egységes Oroszország egyik kampányfilmjében az Állami Duma pénteken kezdődő választásai előtt.

A lett külügyminisztérium csütörtökön közölte, hogy Ovecskint és Umar Kremljov orosz sportvezetőt határozatlan időre 'persona non gratává' nyilvánították. A tárca nem közölt konkrét indokot, de a döntés egyértelműen a kampányfilmben való szereplésre adott válasz. A 32 másodperces videóban Ovecskin nem szólal meg, csupán más orosz hírességek társaságában áll Szergej Lavrov külügyminiszter mögött, aki az Egységes Oroszország szlogenjét, a "Ha egységesek vagyunk, legyőzhetetlenek vagyunk" mondatot idézi.

Ovecskin a Capitals csütörtöki médianapján reagált a videó körül kialakult felháborodásra.

A béke és a szeretet híve vagyok, remélem, minden rendben lesz

– mondta, hozzátéve, hogy habozás nélkül vállalta a szereplést, mert orosz állampolgárként támogatja a hazáját. A balszélső 22 NHL-szezonja alatt nyíltan ápolta jó kapcsolatát Vlagyimir Putyinnal: az orosz elnök szerepel a profilképeként az Instagram-oldalán, 2014-ben a Krím annektálásakor a Kreml közösségimédia-kampányát támogatta, 2017-ben pedig PutinTeam néven indított mozgalmat Putyin 2018-as elnökválasztási kampányához.

Dominik Hašek, az NHL Hírességek Csarnokának tagja, aki korábban halálos fenyegetéseket is kapott az Ovecskint bíraló megszólalásai miatt, élesen bírálta a játékost.

A békéről és a szeretetről szóló szavai éles ellentétben állnak a tetteivel, ezért senki sem hihet neki. Ovecskin a cselekedeteivel ismételten megerősíti, hogy bűnözők, terroristák és gyilkosok támogatója

– írta közösségi oldalán a legendás kapus.

Az ügy politikai visszhangot is keltett az Egyesült Államokban, Joe Wilson dél-karolinai republikánus képviselő ugyanis levélben fordult Gary Bettmanhez, az NHL elnökéhez, kérve a helyzet kivizsgálását. Wilson arra is választ vár, hogy léteznek-e a ligában olyan szabályok, amelyek korlátozzák a játékosok részvételét diktatórikus pártok és külföldi politikai rezsimek nevében készült politikai hirdetésekben vagy propagandában. Emellett kérte, hogy a liga és a Capitals egyértelműen tegye nyilvánvalóvá: Putyin pártjának támogatása nem tükrözi a szervezetek hivatalos álláspontját.