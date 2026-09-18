Donald Tusk szerint drónok vagy rakéták csapódhatnak be NATO-területre, Moszkva pedig balesetnek állíthatja be a történteket.
Nagy kínban van a legendás hokis, Alex Ovecskin: kampányvideó miatt egy egész országból kitoltották
Ovecskin a hazaszeretetével indokolta a kapmányvideóban történt szereplést, az ügy azonban túlnőtt a jégkorongos berkeken, és politikai botrányt kavart - írta a Yahoo Sports.
Lettország kitiltotta területéről Alekszandr Ovecskint, a Washington Capitals csapatkapitányát és az NHL történetének legeredményesebb gólszerzőjét, miután a játékos szerepelt az orosz kormánypárt, az Egységes Oroszország egyik kampányfilmjében az Állami Duma pénteken kezdődő választásai előtt.
A lett külügyminisztérium csütörtökön közölte, hogy Ovecskint és Umar Kremljov orosz sportvezetőt határozatlan időre 'persona non gratává' nyilvánították. A tárca nem közölt konkrét indokot, de a döntés egyértelműen a kampányfilmben való szereplésre adott válasz. A 32 másodperces videóban Ovecskin nem szólal meg, csupán más orosz hírességek társaságában áll Szergej Lavrov külügyminiszter mögött, aki az Egységes Oroszország szlogenjét, a "Ha egységesek vagyunk, legyőzhetetlenek vagyunk" mondatot idézi.
Ovecskin a Capitals csütörtöki médianapján reagált a videó körül kialakult felháborodásra.
A béke és a szeretet híve vagyok, remélem, minden rendben lesz
– mondta, hozzátéve, hogy habozás nélkül vállalta a szereplést, mert orosz állampolgárként támogatja a hazáját. A balszélső 22 NHL-szezonja alatt nyíltan ápolta jó kapcsolatát Vlagyimir Putyinnal: az orosz elnök szerepel a profilképeként az Instagram-oldalán, 2014-ben a Krím annektálásakor a Kreml közösségimédia-kampányát támogatta, 2017-ben pedig PutinTeam néven indított mozgalmat Putyin 2018-as elnökválasztási kampányához.
Dominik Hašek, az NHL Hírességek Csarnokának tagja, aki korábban halálos fenyegetéseket is kapott az Ovecskint bíraló megszólalásai miatt, élesen bírálta a játékost.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A békéről és a szeretetről szóló szavai éles ellentétben állnak a tetteivel, ezért senki sem hihet neki. Ovecskin a cselekedeteivel ismételten megerősíti, hogy bűnözők, terroristák és gyilkosok támogatója
– írta közösségi oldalán a legendás kapus.
Az ügy politikai visszhangot is keltett az Egyesült Államokban, Joe Wilson dél-karolinai republikánus képviselő ugyanis levélben fordult Gary Bettmanhez, az NHL elnökéhez, kérve a helyzet kivizsgálását. Wilson arra is választ vár, hogy léteznek-e a ligában olyan szabályok, amelyek korlátozzák a játékosok részvételét diktatórikus pártok és külföldi politikai rezsimek nevében készült politikai hirdetésekben vagy propagandában. Emellett kérte, hogy a liga és a Capitals egyértelműen tegye nyilvánvalóvá: Putyin pártjának támogatása nem tükrözi a szervezetek hivatalos álláspontját.
Keretet hirdetett Thomas Tuchel: elképesztő nevek térnek vissza az angol válogatottba, de a legnagyobb sztár repült
Thomas Tuchel a világbajnokság óta először hirdetett keretet az angol válogatottnál. A névsorban több meglepetés is akad.
Kitört a botrány a legendás sakkozó körül: titokzatos szponzorok fizetik a méregdrága antarktiszi utat
A 61 éves nagymester lenne az első, aki minden kontinensen versenyt nyer, de jelentős kritikusai vannak a tervnek.
Bár hivatalos céldátum még nincs, a spanyol főváros főpolgármestere szerint három korábbi sikertelen pályázat után újra fontolgatják a jelentkezést.
A futó szervezetében tiltott szteroidot talált a doppingvizsgálat, de más is van a rovásán.
Todd Boehly és Mark Walter eladta tulajdonrészét a Chelsea-ben, így a Clearlake Capital szerzett teljes irányítást a londoni klub felett.
Piramisjátékkal vágták át az NFL-sztár Travis Kelcét: 11 évet kapott a szervező, aki luxusra költötte a becsapottak pénzét
A szervező 11 év börtönt kapott, mert összesen 35 millió dollárt síbolt ki a reményteli befektetőiből.
A madridi derbi, az olasz a francia Le Classique és a Bundesliga nagy meccse is egyetlen hétvégébe sűrűsödik.
Az OTP Bank Liga 8. fordulója előtt mindössze hat pont választja el az éllovas Győri ETO-t a sereghajtó Zalaegerszegtől, így a hétvégi forduló akár a...
A Bologna mindössze négy meccs után megköszönte Tedesco munkáját, ezzel már a msodik edzőváltásnál tart az új Serie A-szezon.
A döntést a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) budapesti tanácsülésén hozták meg, először lesz afrikai házigazdája az atlétikai vébének.
Kész, ennyi volt, a főbíró szerint tarthatatlan a szabály: a játékvezetők vezére mondta ki a kemény igazságot
Webb szerint azonnali reform kellene a kezezés megítélésében, és azt is elismerte, hogy súlyos hiba történt a manchesteri derbin
A sprintversenyek száma hatról tízre nő, a mezőny pedig visszatér Portugáliába és Törökországba.
Rendkívüli változás a Forma-1-ben: áthelyezik a jövő heti bakui nagydíjat, itt a hivatalos menetrend
A futam előrébb hozásának hátterében az azerbajdzsáni nemzeti emléknap áll, amely minden évben szeptember 27-re esik.
Pórul járt a Premier League egykori sztárfocistája: mindent beismert a bíróságon a Lamborghini-baleset után
Sterling maga is bűnösnek vallotta magát, ítélet azonban egyelőre nem született az ügyben.
A nyolcszoros aranylabdás, világbajnok klasszis a Buenos Aires-i Monumental Stadionban ölti magára utoljára a címeres mezt.
Szoboszlai a meccs legvégén döntötte el a továbbjutást, gólját sokáig nézni fogjuk még.
A klub négy forduló után még egyetlen gólt sem szerzett a Premier League-ben, Richarlisont ennek ellenére még a Ligakupában sem játszatja Roberto De Zerbi.
Ilyen se gyakran van: nagyon kínos baleset történt a sportolóval verseny közben, a szervezők sajnálkoznak
A szervezők hagyták tovább versenyezni a sportolót, aki meg is nyerte a futamot, de az ellenfelek háborognak.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.