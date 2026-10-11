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Sport

Vasárnapi fociprogram: Liverpool–Manchester City rangadó, rajnai derbi és magyar bajnoki csaták várnak a szurkolókra

Pénzcentrum
2026. október 11. 07:07

Október második vasárnapja bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a Premier League csúcsrangadója mellett a hazai bajnokságban is parázs hangulatú meccsek várhatók, és Olaszországban, valamint Németországban is komoly rangadókra készülhetnek a szurkolók.

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A 2026–2027-es szezon őszi időszakának egyik legizgalmasabb vasárnapja vár a futballrajongókra. Európa több jelentős bajnokságában is folytatódik a küzdelem, így délutántól egészen késő estig bőven lesz miből válogatni.

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A Premier League-ben a Liverpool és a Manchester City csap össze, a német Bundesligában a rajnai derbi kerül a középpontba, míg az olasz élvonalban a Juventus és az AC Milan is pályára lép. A magyar bajnokságban három mérkőzést rendeznek, köztük a Budapest Honvéd és az Újpest fővárosi rangadóját.

Premier League | Anglia

A nap egyik legjobban várt mérkőzése a Liverpool és a Manchester City összecsapása, amely magyar idő szerint 17:30-kor kezdődik az Anfielden.

A két csapat rivalizálása az elmúlt években az angol futball egyik legnagyobb presztízsű párharcává vált. A Manchester City tökéletes bajnoki rajtot produkált, az első öt fordulóban valamennyi mérkőzését megnyerte, míg a Liverpool a tabella hatodik helyéről várja az összecsapást. A hazaiak számára különösen értékes lehet a győzelem, amellyel közelebb kerülhetnének az élmezőnyhöz.

Premier League 6. forduló
Liverpool
Manchester City
2026. október 11. vasárnap 17:30
|
Anfield, Liverpool
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Liverpool: 12 (40%)
  Manchester City: 9 (30%)
  Döntetlen: 9 (30%)
Gólok
  Liverpool: 45
  Manchester City: 50
Gólkülönbség: -5
Hazai győzelem
  Liverpool: 8
  Manchester City: 7
Vendéggyőzelem
  Liverpool: 4
  Manchester City: 2
Adatlap létrehozva: 2026.10.09.

A találkozó Szoboszlai Dominik miatt is kiemelt figyelmet kaphat a magyar szurkolók körében. A Liverpoolnak azonban nemcsak a támadójátékban, hanem a védekezésben is kiemelkedőt kell nyújtania a remek rajtot produkáló manchesteriek ellen.

A többi angliai mérkőzés:

  • Crystal Palace – Nottingham Forest (15:00)
  • Hull City – Everton (15:00)

OTP Bank Liga | Magyarország

A hazai élvonal vasárnapi programjának egyik legérdekesebb találkozója a Budapest Honvéd FC és az Újpest FC 16:45-kor kezdődő összecsapása.

A két fővárosi klub mérkőzése a történelmi rivalizálás miatt is különleges, a szurkolók számára pedig a bajnoki pontokon túl is nagy jelentőséggel bír. A Honvéd hazai pályán fogadja az Újpestet a Bozsik Arénában, a találkozó pedig fontos állomás lehet mindkét csapat szezonjában.

Zalaegerszegen 14:45-kor a ZTE FC fogadja a Nyíregyháza Spartacus FC-t. A hazaiak számára a saját közönségük előtti mérkőzés lehetőséget kínál a javításra, a vendégek pedig értékes pontokért lépnek pályára.

A vasárnapi programot 19:00-kor az ETO FC és a Puskás Akadémia összecsapása zárja. A győriek hazai pályán szeretnék érvényesíteni előnyüket, a felcsúti együttes pedig idegenben próbálhatja megszerezni a három pontot.

A magyar bajnokság három vasárnapi mérkőzésének kezdési időpontja:

  • ZTE FC – Nyíregyháza Spartacus FC (14:45)
  • Budapest Honvéd FC – Újpest FC (16:45)
  • ETO FC – Puskás Akadémia FC (19:00)

Bundesliga | Németország

A Bundesliga vasárnapi kínálatából a rajnai derbi emelkedik ki: az 1. FC Köln 15:30-kor fogadja a Borussia Mönchengladbachot.

A két szomszédos város klubjának rivalizálása hosszú múltra tekint vissza, a mérkőzés pedig a szurkolók számára az idény egyik kiemelt eseménye. A kölni találkozón a hazai pálya előnye is fontos szerepet játszhat, de a Gladbach számára is nagy jelentősége van a pontszerzésnek.

A másik vasárnapi Bundesliga-mérkőzésen a Freiburg a Schalke 04-et fogadja 17:30-kor. 

Serie A | Olaszország

Az olasz bajnokság vasárnapi programja 12:30-kor kezdődik, amikor a Como az AS Romát fogadja. A rómaiak jó eredménnyel szeretnék folytatni a bajnokságot, a hazaiak pedig saját közönségük előtt próbálhatják megnehezíteni a vendégek dolgát.

A délutáni programban két mérkőzést is 15:00-kor rendeznek:

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  • Lazio – Monza
  • Lecce – Bologna

18:00-kor a Sassuolo fogadja az AC Milant. A milánói együttes számára fontos lehet a három pont megszerzése, a Sassuolo azonban hazai pályán okozhat kellemetlen perceket a vendégeknek.

A nap utolsó olasz mérkőzésén a Cagliari a Juventust látja vendégül 20:45-kor. A torinóiak számára az idegenbeli találkozó újabb lehetőséget kínál a pontszerzésre, de a szardíniaiak saját közönségük előtt szeretnének jó eredményt elérni.

La Liga | Spanyolország

A spanyol élvonal vasárnapi programja 14:00-kor kezdődik az Elche és a Celta Vigo összecsapásával.

16:15-kor a Real Sociedad a Deportivo La Coruñát fogadja. A baszk együttes hazai pályán szeretné megszerezni a három pontot, a vendégek pedig idegenben próbálhatnak pontot szerezni.

A késő délutáni program egyik kiemelt mérkőzése a Real Betis és az Osasuna 18:30-kor kezdődő találkozója. Mindkét csapat számára fontos lehet a győzelem, így szoros összecsapásra van kilátás.

A vasárnapi spanyol programot a Racing Santander és a Valencia 21:00-kor kezdődő mérkőzése zárja.

Ligue 1 | Franciaország

A francia élvonal vasárnapi programjának egyik legfontosabb találkozója a Troyes és az Olympique Marseille 20:45-kor kezdődő mérkőzése.

A Marseille idegenben lép pályára, és a keretek erőssége alapján esélyesként várhatja a találkozót. A Troyes számára ugyanakkor hazai pályán különösen fontos lehet a jó eredmény.

A nap további francia bajnoki mérkőzései:

  • OGC Nice – RC Strasbourg (15:00)
  • Stade Rennais FC – AJ Auxerre (17:15)

Melyik mérkőzést érdemes nézni vasárnap?

A nap egyik legnagyobb rangadója a Liverpool–Manchester City összecsapás lesz 17:30-kor, de a német futball kedvelőinek a Köln–Mönchengladbach rajnai derbi is kiemelt programot kínál.

A magyar szurkolók számára a Honvéd–Újpest párharc lehet a nap egyik legfontosabb eseménye, miközben a ZTE és az ETO mérkőzése is érdekesnek ígérkezik.

Az olasz bajnokság rajongói a Como–Roma találkozóval kezdhetik a napot, majd este a Sassuolo–Milan és a Cagliari–Juventus mérkőzést is követhetik.

Aki egész napos futballmaratonra készül, annak érdemes a 12:30-as Como–Roma összecsapással kezdenie, majd délután a magyar bajnoki mérkőzések és a rajnai derbi közül választania. A programot a Liverpool–Manchester City rangadó, majd a késő esti Cagliari–Juventus mérkőzés teheti teljessé.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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