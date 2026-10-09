Éhbérért varrják a Liverpool, Arsenal, Real Madrid mezeit: ennyibe kerül legyártani egy 40 ezres focimezt Kambodzsában

A BBC tényfeltáró riportja szerint a világ legnagyobb futballklubjainak hivatalos mezeit olyan kambodzsai gyárakban állítják elő, ahol a munkások alapbére még az óránkénti kb. 430 forintot sem éri el, a munkakörülményeket pedig sivárnak írták le az érintettek.

A vizsgálat két Phnompen környéki üzemben azonosította a termelést: a Bowker Garment Factory és a Trax Apparel gyáraiban többek között az Arsenal, a Celtic, a Liverpool és a Real Madrid mezét is varrják. A két egységben összesen mintegy 6600-an dolgoznak, akiknek a túlnyomó többsége nő.

A BBC által megszerzett bérlapok adatai alapján az alapfizetés havi 210–220 dollár (kb. 70 ezer forint) között mozog, ami a túlórákkal és a különféle pótlékokkal együtt is mindössze körülbelül 300 dollárra (kb. 97 ezer forint) emelkedik. Az egyik dolgozó megjegyezte, hogy egyetlen, a szurkolók által megvásárolt mez többe kerül, mint egy munkás kétheti munkabére.

A gyárakból kiszivárgott felvételek és a munkavállalói beszámolók alapján a hőmérséklet a gyártósorokon meghaladja a 35 °C-ot, a napi csoportos termelési kvóta pedig elérheti a 700 darabot. A normát nem teljesítő dolgozókat szidják, és felmondásra szólítják fel. Egy munkás arról számolt be, hogy egy szigeteletlen vezeték miatt kétszer is áramütés érte, a problémát azonban csak a második baleset után hárították el. A jelenség nem egyedi: a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2024-es jelentése szerint a kambodzsai ruhagyárak 69 százalékában gondot okoz a hőség, 84 százalékukban pedig a munkavédelem hiányosságaival kell szembesülni.

Az Adidas – amely a Premier League húsz csapatából nyolcat öltöztet – a gyárak elsődleges megrendelőjeként felel a munkahelyi normák betartatásáért. A sportszergyártó közölte, hogy évente mintegy 1200 gyárellenőrzést hajt végre, a kambodzsai beszállítóinál mért átlagos nettó bér pedig 34 százalékkal meghaladja az Anker Research Institute által meghatározott megélhetési bérszintet. A Trax elismerte, hogy időszakosan megemelkedik a hőmérséklet, de állításuk szerint hűtőrendszerek működnek az üzemben, és visszautasították a kvóták kikényszerítésére vonatkozó vádakat. A Bowker nem válaszolt a megkeresésre.

A vizsgálat rávilágít a mezek árazási szerkezetére is. Egy korábbi kutatás szerint egy átlagos, 85 fontba (kb 36 ezer forint) kerülő mez árából mindössze 8,50 font (kb. 3500 forint) jut az anyagra, a varrásra és a szállításra, míg a kiskereskedő 37,45 fontot (kb. 17 ezer forint), a gyártó 16,25 fontot (kb. 7 ezer fotrint) kap, 9,50 fontot (kb. 4300 forint) tesz ki a marketing, 13,60 font (kb. 5700 forint) pedig az áfa. A felnőtt Premier League-replikamezek átlagára az elmúlt évtizedben 50,7 százalékkal nőtt, ami egyre több szurkolót terel a hamisítványok felé – miközben a hatóságok éppen a hamisítványgyártás etikátlan körülményeire hívják fel a figyelmet.

A munkajogi szervezetek szerint a kluboknak nagyobb felelősséget kellene vállalniuk. A tiszteletnek alapelvnek kell lennie a sportban, a kluboknak pedig egyértelmű üzenetet kell küldeniük arról, hogy nem adják a nevüket olyan mezekhez, amelyeket nem megfelelő körülmények között állítottak elő – nyilatkozta Anna Bryher, a Labour Behind the Label brit kampánycsoport képviselője. A Futballszurkolók Szövetsége hozzátette, a méregdrága mezekért cserébe a szurkolók joggal várják el, hogy a gyártásban részt vevő munkásokat tisztességesen megfizessék és méltányosan bánjanak velük.