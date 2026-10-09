Milliós fizetés, ingyenes szállás és világ körüli utak: mutatjuk, milyen feltételek mellett dolgoznak a légiutas-kísérők.
Éhbérért varrják a Liverpool, Arsenal, Real Madrid mezeit: ennyibe kerül legyártani egy 40 ezres focimezt Kambodzsában
A BBC tényfeltáró riportja szerint a világ legnagyobb futballklubjainak hivatalos mezeit olyan kambodzsai gyárakban állítják elő, ahol a munkások alapbére még az óránkénti kb. 430 forintot sem éri el, a munkakörülményeket pedig sivárnak írták le az érintettek.
A vizsgálat két Phnompen környéki üzemben azonosította a termelést: a Bowker Garment Factory és a Trax Apparel gyáraiban többek között az Arsenal, a Celtic, a Liverpool és a Real Madrid mezét is varrják. A két egységben összesen mintegy 6600-an dolgoznak, akiknek a túlnyomó többsége nő.
A BBC által megszerzett bérlapok adatai alapján az alapfizetés havi 210–220 dollár (kb. 70 ezer forint) között mozog, ami a túlórákkal és a különféle pótlékokkal együtt is mindössze körülbelül 300 dollárra (kb. 97 ezer forint) emelkedik. Az egyik dolgozó megjegyezte, hogy egyetlen, a szurkolók által megvásárolt mez többe kerül, mint egy munkás kétheti munkabére.
A gyárakból kiszivárgott felvételek és a munkavállalói beszámolók alapján a hőmérséklet a gyártósorokon meghaladja a 35 °C-ot, a napi csoportos termelési kvóta pedig elérheti a 700 darabot. A normát nem teljesítő dolgozókat szidják, és felmondásra szólítják fel. Egy munkás arról számolt be, hogy egy szigeteletlen vezeték miatt kétszer is áramütés érte, a problémát azonban csak a második baleset után hárították el. A jelenség nem egyedi: a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2024-es jelentése szerint a kambodzsai ruhagyárak 69 százalékában gondot okoz a hőség, 84 százalékukban pedig a munkavédelem hiányosságaival kell szembesülni.
Az Adidas – amely a Premier League húsz csapatából nyolcat öltöztet – a gyárak elsődleges megrendelőjeként felel a munkahelyi normák betartatásáért. A sportszergyártó közölte, hogy évente mintegy 1200 gyárellenőrzést hajt végre, a kambodzsai beszállítóinál mért átlagos nettó bér pedig 34 százalékkal meghaladja az Anker Research Institute által meghatározott megélhetési bérszintet. A Trax elismerte, hogy időszakosan megemelkedik a hőmérséklet, de állításuk szerint hűtőrendszerek működnek az üzemben, és visszautasították a kvóták kikényszerítésére vonatkozó vádakat. A Bowker nem válaszolt a megkeresésre.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A vizsgálat rávilágít a mezek árazási szerkezetére is. Egy korábbi kutatás szerint egy átlagos, 85 fontba (kb 36 ezer forint) kerülő mez árából mindössze 8,50 font (kb. 3500 forint) jut az anyagra, a varrásra és a szállításra, míg a kiskereskedő 37,45 fontot (kb. 17 ezer forint), a gyártó 16,25 fontot (kb. 7 ezer fotrint) kap, 9,50 fontot (kb. 4300 forint) tesz ki a marketing, 13,60 font (kb. 5700 forint) pedig az áfa. A felnőtt Premier League-replikamezek átlagára az elmúlt évtizedben 50,7 százalékkal nőtt, ami egyre több szurkolót terel a hamisítványok felé – miközben a hatóságok éppen a hamisítványgyártás etikátlan körülményeire hívják fel a figyelmet.
A munkajogi szervezetek szerint a kluboknak nagyobb felelősséget kellene vállalniuk. A tiszteletnek alapelvnek kell lennie a sportban, a kluboknak pedig egyértelmű üzenetet kell küldeniük arról, hogy nem adják a nevüket olyan mezekhez, amelyeket nem megfelelő körülmények között állítottak elő – nyilatkozta Anna Bryher, a Labour Behind the Label brit kampánycsoport képviselője. A Futballszurkolók Szövetsége hozzátette, a méregdrága mezekért cserébe a szurkolók joggal várják el, hogy a gyártásban részt vevő munkásokat tisztességesen megfizessék és méltányosan bánjanak velük.
Szoboszlai a City ellen bizonyíthat, életéért küzd a kiesőjelölt Tottenham: csúcsmeccsek várnak ránk a topligákban
Október második hétvégéje az európai topligákban igazi csemegét kínál a futballrajongóknak.
A címvédés is múlhat a Győr vasárnapi meccsén, újra találkozik a Honvéd és az Újpest: visszatér az OTP Bank Liga
Az OTP Bank Liga 9. fordulója izgalmas csatákat ígér: a hétvége rangadója a listavezető Győri ETO FC és a pontazonos Puskás Akadémia összecsapása
A magyarok közel kétharmada, 64 százaléka támogatja egy jövőbeli budapesti olimpia megrendezését.
Stan és Josh Kroenke társelnökök, valamint Richard Garlick vezérigazgató hangsúlyozták, hogy rendkívül büszkék az elmúlt évek eredményeire.
Tovább gyűrűzik a botrány Cristiano Ronaldo körül: keményen beleszállt a portugál válogatott edzőjébe a 41 éves legenda
Jesus a Norvégia elleni győzelem után vasárnap tagadta, hogy bármilyen megállapodást kötött volna a játékossal.
Budapesten kezdődött a csoda, most jött el a vég: zokogva búcsúztatták a visszavonuló világklasszist
Az argentin válogatott 3-0-ra legyőzte Benint szerda hajnalban Lionel Messi búcsúmérkőzésén.
A háttérben már elkészült egy állapotfelmérés, amely az infrastrukturális és logisztikai hiányosságok miatt határokon átnyúló rendezéssel számol.
Az első kiemelt találkozó pedig magyar idő szerint október 22-én hajnalban a Golden State Warriors és a Los Angeles Lakers összecsapása lesz.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ismertette a 2036-os nyári olimpiai játékok rendezési jogának kiválasztási folyamatát.
Mint egy falat kenyér, úgy kellett az ukránok elleni győzelem: akár csont nélkül is visszajuthat ez elitcsoportba a magyar válogatott
Megnyílt a lehetőség, hogy a magyar labdarúgó-válogatott első helyezettként, osztályozó nélkül jusson vissza a Nemzetek Ligája B divíziójából a legjobbak közé.
A világelső Jannik Sinner bejelentette, hogy jobb térdének sérülése miatt idén már nem lép pályára.
Családi okok miatt egy évvel szerződése lejárta előtt távozik Jesper Jensen, aki addig még történelmet írna a Fradival.
Kitálalt Cseh László a magyar úszósport rideg valóságáról: folyamatos szorongásban nőtt fel – most villanyszerelésből él
A civil életbe való átlépés sem volt zökkenőmentes.
Távozik Szujó Zoltán az Autósport Szövetség éléről - itt az indoklás az egykori Forma 1-es kommentátortól
Szujó az MNASZ-elnöki teendői mellett a média világában is aktív maradt, korábban a Nemzeti Sportrádió reggeli sávjában vezetett műsort, jelenleg pedig az RTL Reggeli egyik...
Manchester City kizárása a Premier League-ből: tényleg lehetséges? Itt van minden fejlemény és tudnivaló a botrányos ügyről
Amennyiben a fellebbezés kudarcot vall, a büntetés rendkívül súlyos lehet.
Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok
A hétszeres világbajnok 2013-as síbalesete óta a család szigorúan óvja a magánéletét, így Schumacher pontos állapotáról továbbra sem tudni konkrétumokat
Megüzente Hamilton, óriási hiba lenne elküldeni a Ferrari-főnököt: "Nem megy sehová, én is kiállok mellette!"
George Russell a bakui győzelmét követően magabiztosan tekint a szezon hátralévő részére
Ennyi volt, lelépett csapatától Cristiano Ronaldo: borzasztóan felbosszantották, innen már nincs visszaút?
Portugália hat ponttal vezeti a Nemzetek Ligája A4-es csoportját, hárompontos előnnyel Dánia és Norvégia előtt
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.