A műfüves pálya felszínén a hőmérséklet elérte a 69,4 Celsius-fokot Nashville-ben, a játékosok és az edzők is panaszkodnak.
Kitört a balhé a dartsversenyen: azonnal visszalépett a versenyektől a darts fiatal zsenije
A 19 éves játékos jövője a sportágban egyre inkább kérdésessé válik, sokan attól tartanak, hogy a folyamatos szóbeli inzultusok miatt a kétszeres világbajnok elhagyhatja a sportágat - számolt be a BBC Sport.
A darts fiatal szupersztárja, Luke Littler visszalépett több közelgő versenyről, miután a World Series of Darts amszterdami tornáján ismét folyamatos füttyszó és bekiabálás fogadta.
A világranglista élén álló Littler az amszterdami tornán éppen azon volt, hogy elsőként nyerje meg egyetlen naptári évben mind a tíz nagy televíziós tornát, ám a közönség egy része ellenségesen fogadta. A nyolcaddöntőben a játékvezető kénytelen volt megállítani a mérkőzést, és figyelmeztetni a nézőket. Littler végül a negyeddöntőben kikapott Jonny Claytontól, így a rekordkísérlet meghiúsult.
A Warringtonban született játékos a torna után bejelentette, hogy visszalép több közelgő versenyről.
Semmi értelme utaznom és az időmet pazarolnom, ha közben kifütyülnek
– mondta Littler, aki azt is kilátásba helyezte, hogy a jövőben nem vesz részt hollandiai rendezésű eseményeken.
A Dartnews.com főszerkesztője, Samuel Gill szerint a helyzet komolyabb, mint amilyennek látszik.
Valós félelem, hogy néhány éven belül egyszerűen hátat fordít a sportágnak
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
– nyilatkozta a BBC Sportnak. Gill úgy véli, Littler négy-öt éven belül végleg távozhat, ha a közönség viselkedése nem változik. A szakújságíró emlékeztetett rá, hogy Michael van Gerwen dominanciája idején hasonló volt a hangulat, de a holland játékos nem rendelkezett ekkora vonzerővel a sportágon kívül.
Littler dartsra gyakorolt hatását nehéz túlértékelni, hiszen a részvételével rendezett tornák rendre teltházasak, a dartsiskolákba rekordszámú jelentkezés érkezik, a játékos pedig messze túlnőtt a sportág hagyományos közönségén. Gill szerint, ha Littler távozna, a darts lenne a legnagyobb vesztes.
Ő az, aki teljesen új szintre emeli ezt a sportágat. Manapság bárhová mész, ő van a sportrovatok címlapján
– fogalmazott.
Karl Holden, azon St. Helens-i Darts Akadémia titkára, ahol Littler kilencéves korától csiszolta tudását, árnyalta a képet. Szerinte a közönség egy része éppen azért fütyül, mert Littler annyira jó, és van benne egy adag magabiztosság. "Ha mindenki szeretné, és ő csak dobálna, szerintem unalmas lenne nézni" – tette hozzá Holden.
A sportoló a 2028-as Los Angeles-i játékokon szeretne újra rajthoz állni, ráadásul egy vadonatúj olimpiai távon.
Megsérült Alex Bregman, a Chicago Cubs baseballcsapatharmadbázisosa, miután egy gellert kapott labda arcon találta őt a Cincinnati Reds elleni vasárnapi mérkőzésen.
Rendkívüli bejelentés a sportba ölt milliárdokról: teljesen új kezekbe kerülnek a hatalmas rendezvények
A jövőben a sportági szövetségek feladata lesz a nemzetközi versenyek és sportdiplomáciai események előkészítése, megpályáztatása, valamint lebonyolítása.
Marco Rossi szövetségi kapitány dolgát több sérülés is nehezíti, miközben a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nem mindennapi belépővel érkezett meg az edzőtáborba.
A fogadóirodák szerint Michael Carrick lehet a Premier League idei szezonjának első menesztett trénere, a lehetséges utódok között pedig olyan nevek szerepelnek, mint Antonio Conte...
Marco Rossi szövetségi kapitány Nagy Zsoltot, valamint az újonc Tóth Milánt hívta be a hiányzók pótlására.
Döbbenetes csúcsdöntés: történelmi rekordot úszott a 13 éves tini, de szerinte ez csak "közepes" teljesítmény volt
Az úszó saját teljesítményét csupán "közepesnek" értékelte még a rekorddöntés ellenére is.
Növényi Norbert győzelem esetén szerződést kaphat a világ vezető MMA-szervezeténél, a UFC-nél.
A Barcelona folytatta hibátlan szereplését, a Dortmund őrzi veretlenségét, míg a Manchester City ötödik egymást követő győzelmével magabiztosan vezet.
Baku történelmi óvárosán is keresztülmegy a F1-es Azeri Nagydíj, ami a soron következő versenyhétvége a Forma-1 2026-os vilgbajnokságán.
A madridi derbi és a francia Le Classique mellett a Premier League-ben Szoboszlai Dominikék lépnek pályára.
A mai szombat igazi futballünnepet ígér Európában: az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban is rangadók sora vár a szurkolókra.
Olyan feszültség vibrál Londonban, amire 14 éve nem volt példa: a legmagasabb fokú készültséget rendelték el a rangadó előtt
A londoni rendőrség a legmagasabb fokú biztonsági készültséget rendelte el a Millwall és a West Ham szombati rangadójára.
Arteta nem közölte, mikor írja alá új szerződését, a mostaninak azonban már utolsó évét tapossa.
Fű alatt akarták eladni a focivébé jogait? Tovább szorul a hurok Infantino körül, ebbe tényleg belebukhat
Az Angol Labdarúgó-szövetség elnöke felszólította Gianni Infantinót, hogy hozza nyilvánosságra a világbajnokság kereskedelmi jogainak részleges eladásáról szóló terv dokumentumait.
A New York Knicks felfüggesztette az egyedi mérkőzésjegyek értékesítését, miután egy belső technikai hiba miatt irreálisan magas árak kerültek a rendszerbe.
A Milan a San Siróban 2-0-s vereséget szenvedett a Benficától az Európa-ligában, Amorim állása máris komoly veszélyben lehet.
Keretet hirdetett Thomas Tuchel: elképesztő nevek térnek vissza az angol válogatottba, de a legnagyobb sztár repült
Thomas Tuchel a világbajnokság óta először hirdetett keretet az angol válogatottnál. A névsorban több meglepetés is akad.
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.