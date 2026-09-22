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Sport

Kitört a balhé a dartsversenyen: azonnal visszalépett a versenyektől a darts fiatal zsenije

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 15:53

A 19 éves játékos jövője a sportágban egyre inkább kérdésessé válik, sokan attól tartanak, hogy a folyamatos szóbeli inzultusok miatt a kétszeres világbajnok elhagyhatja a sportágat - számolt be a BBC Sport.

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A darts fiatal szupersztárja, Luke Littler visszalépett több közelgő versenyről, miután a World Series of Darts amszterdami tornáján ismét folyamatos füttyszó és bekiabálás fogadta.

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A világranglista élén álló Littler az amszterdami tornán éppen azon volt, hogy elsőként nyerje meg egyetlen naptári évben mind a tíz nagy televíziós tornát, ám a közönség egy része ellenségesen fogadta. A nyolcaddöntőben a játékvezető kénytelen volt megállítani a mérkőzést, és figyelmeztetni a nézőket. Littler végül a negyeddöntőben kikapott Jonny Claytontól, így a rekordkísérlet meghiúsult.

A Warringtonban született játékos a torna után bejelentette, hogy visszalép több közelgő versenyről.

Semmi értelme utaznom és az időmet pazarolnom, ha közben kifütyülnek

– mondta Littler, aki azt is kilátásba helyezte, hogy a jövőben nem vesz részt hollandiai rendezésű eseményeken.

A Dartnews.com főszerkesztője, Samuel Gill szerint a helyzet komolyabb, mint amilyennek látszik.

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– nyilatkozta a BBC Sportnak. Gill úgy véli, Littler négy-öt éven belül végleg távozhat, ha a közönség viselkedése nem változik. A szakújságíró emlékeztetett rá, hogy Michael van Gerwen dominanciája idején hasonló volt a hangulat, de a holland játékos nem rendelkezett ekkora vonzerővel a sportágon kívül.

Littler dartsra gyakorolt hatását nehéz túlértékelni, hiszen a részvételével rendezett tornák rendre teltházasak, a dartsiskolákba rekordszámú jelentkezés érkezik, a játékos pedig messze túlnőtt a sportág hagyományos közönségén. Gill szerint, ha Littler távozna, a darts lenne a legnagyobb vesztes.

Ő az, aki teljesen új szintre emeli ezt a sportágat. Manapság bárhová mész, ő van a sportrovatok címlapján

– fogalmazott.

Karl Holden, azon St. Helens-i Darts Akadémia titkára, ahol Littler kilencéves korától csiszolta tudását, árnyalta a képet. Szerinte a közönség egy része éppen azért fütyül, mert Littler annyira jó, és van benne egy adag magabiztosság. "Ha mindenki szeretné, és ő csak dobálna, szerintem unalmas lenne nézni" – tette hozzá Holden.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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