Itt a fordulat a 2036-os olimpia ügyében: népszavazás dönthet Budapest rendezéséről?

Budapest vezetése a 2036-os olimpia megrendezésében nemcsak egy sporteseményt, hanem a főváros átfogó megújításának és évtizedes fejlesztési tervei megvalósításának lehetőségét látja. Karácsony Gergely főpolgármester a 2024-es párizsi játékok szervezőivel közös pódiumbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy a sikeres pályázathoz elengedhetetlen a széles körű átláthatóság, valamint egy népszavazás vagy azzal egyenértékű társadalmi egyeztetés lebonyolítása - írta meg a Portfolio.

A Corvinus Egyetemen megrendezett szakmai kerekasztal-beszélgetésen a két éve lezajlott párizsi olimpia tapasztalatait elemezték a jövőbeli budapesti tervek tükrében. Etienne Thobois, a Párizs 2024 szervezőbizottságának vezérigazgatója elmondta, hogy a rendezés 4,48 milliárd eurós költségvetésének 96 százalékát magánforrásokból – jegybevételekből, szponzorációból és hazai partnerektől – teremtették elő.

A játékok kimutatható GDP-növekedést hoztak Franciaországnak, miközben a beszállítók túlnyomó többsége helyi vállalkozás volt. A projekt egyik legnagyobb, szigorú határidőhöz kötött kihívása a Szajna megtisztítása volt, amelyet az évtizedes ígéretek ellenére csak az olimpia kényszerítő ereje miatt végeztek el. Bár a párizsiak kezdetben kifejezetten bizalmatlanok voltak az eseménnyel szemben, Sophie Lorant nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató szerint a játékok végére a lakosság több mint 90 százaléka már egyértelmű sikerként könyvelte el a rendezést.

Karácsony Gergely szerint a szigorú határidő kiváló hajtóerő a régóta halogatott budapesti városfejlesztések megvalósításához. Úgy véli, az olimpia apropóján felgyorsulhatna a Diákváros felépítése, új gyalogoshidak létesülhetnének, és jelentősen javulhatna a Duna vízminősége is. Kiemelt tervei között szerepel a folyó újbóli bevonása a budapestiek mindennapjaiba, például egy olyan 27 kilométeres, a Római-partról induló gyalogos- és kerékpárút kialakításával, amely összeköti a főváros három szigetét. A főpolgármester kiemelte, hogy csak olyan beruházásokra szabad költeni, amelyek az olimpiától függetlenül is a város érdekeit szolgálják.

A városvezető szerint a magyar társadalomnak égető szüksége van egy nagy, közös sikerélményre, amely segíthetne túllépni a történelmi traumákon, és pozitív irányba formálhatná a nemzettudatot. Egy kelet-európai összefogással megvalósuló olimpia lehetőséget adna arra, hogy Budapest egy jövőbe mutató történetet meséljen el magáról. A jelenlegi mérések alapján az ötlet egy szerény, de létező társadalmi többség támogatását élvezi. Karácsony úgy látja, hogy a lakosság szélesebb rétegei nyitottak az eseményre, míg a magasabban képzett csoportok szkeptikusabbak, így a sikeres pályázat érdekében a véleményformáló értelmiséget is meg kell győzni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A támogatottság növelésének és a korrupciós félelmek eloszlatásának legfőbb feltétele a teljes átláthatóság. Ennek érdekében a főpolgármester egy népszavazást vagy egy annál árnyaltabb vitát engedő társadalmi egyeztetést tart elengedhetetlennek, amelybe a koncepcióban szereplő más vidéki városokat, például Szegedet is bevonnák. A cél az, hogy a lakosság ne csupán leegyszerűsített kérdésekre válaszoljon, hanem megismerhesse és megvitathassa a teljes rendezési koncepciót, elkerülve ezzel egy újabb tiltakozási hullám kialakulását és azt a politikai halogatást, amely a 2017-es pályázat visszavonásához vezetett.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán