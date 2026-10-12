Szoboszlai nélkül zakózott a Liverpool, tovább hengerel a Barcelona: mozgalmas hétvége volt az európai klubfociban

A Barcelona hibátlan mérleggel száguld a La Ligában, a Manchester City pedig magabiztos győzelemmel erősítette meg vezető pozícióját a Premier League-ben. A hazai bajnokságban a Puskás Akadémia őrzi előnyét, miközben a Bundesligában holtverseny alakult ki az élen.

Az európai labdarúgás hétvégi fordulói ismét sorsdöntő eredményeket hoztak. A Barcelona sorozatban nyolcadik győzelmét aratta, és már öt ponttal vezet a spanyol élvonalban.

Az angol bajnokságban a Manchester City történelmi sikerrel múlta felül a Liverpoolt. A német és az olasz első osztályban holtversenyes küzdelem zajlik az élmezőnyben, a francia ligában pedig három csapat is reális eséllyel pályázik az első helyre.

A Puskás Akadémia tartja pozícióját

Az OTP Bank Ligában a Puskás Akadémia meggyőző teljesítménnyel védi listavezető pozícióját.

A felcsúti együttes a Győri ETO vendégeként aratott 1–0-s győzelemmel 18 pontra növelte összpontszámát, és megőrizte hárompontos előnyét az üldözőkkel szemben.

Az élboly szorosan követi a listavezetőt: a Vasas, a Győri ETO és az Újpest egyaránt 15 ponttal áll, míg a Paks 14 pontot gyűjtött.

A Paks az MTK Budapest elleni 3–0-s hazai sikerével tovább erősítette helyzetét az élmezőnyben.

A forduló legnagyobb meglepetését a Zalaegerszeg szolgáltatta, amely 5–1-es győzelmet aratott a Nyíregyháza otthonában, és ezzel kilenc pontra javította mérlegét.

A tabella alján a Budapest Honvéd áll mindössze hét ponttal, miközben a Nyíregyháza nyolc ponttal sereghajtó pozícióban várja a folytatást.

A Manchester City magabiztosan az élén

A Premier League-ben a Manchester City továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a tabellát.

A csapat a Liverpool otthonában aratott 3–0-s sikert, így már hat győzelemnél jár, és 18 ponttal áll az élen. Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem volt a meccskeretben, Kerkez Milos végig a pályán volt.

Az Arsenal szintén fontos győzelmet könyvelhetett el, 2–1-re verte a Leeds Unitedet, és 15 ponttal megőrizte második helyét. A Brighton 2–0-ra nyert a Sunderland vendégeként, 13 ponttal rendelkezik, és stabilan őrzi harmadik pozícióját. A Chelsea magabiztos teljesítménnyel 5–1-re kiütötte a Bournemouth csapatát.

A Manchester United és a Tottenham 1–1-es döntetlent játszott, ami egyik fél számára sem hozott érdemi előrelépést a tabellán. A sereghajtók között a Fulham mindössze két ponttal áll, a Coventry City pedig három ponttal foglal helyet a kiesőzónában.

Kettős vezetés Olaszországban

A Serie A élén az Inter Milan és a Lazio áll holtversenyben, egyaránt 16 ponttal. Az Inter magabiztosan, 3–0-ra győzött a Parma ellen, míg a Lazio szintén 3–0-s sikert aratott a Monza felett.

A két éllovas mögött az AS Roma veretlenül, 14 ponttal követi őket. A csapat idegenben játszott 0–0-s döntetlent a Como otthonában.

A Napoli fontos 3–0-s győzelmet aratott a Frosinone ellen, és tíz pontra javította pontszámát. A Juventus a Cagliari vendégeként 1–1-es döntetlent ért el, így 11 ponttal áll a tabellán.

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A mezőny végén a Venezia továbbra is pont nélkül szerénykedik öt mérkőzés után, ami komoly aggodalomra ad okot a klub számára.

A Barcelona hibátlan menetelése folytatódik

A La Ligában a Barcelona továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a bajnokságot. A katalánok nyolc mérkőzésből nyolcat megnyerve 24 ponttal állnak az élen.

Legutóbb 3–0-s hazai győzelmet arattak a Getafe ellen, és már öt ponttal előzik meg az üldözőket. Az Atlético Madrid 19 ponttal a második helyen áll, miután 2–1-re nyert a Deportivo Alavés vendégeként.

A harmadik helyet szintén 19 ponttal a Real Betis foglalja el, amely látványos, 5–2-es sikert aratott az Osasuna ellen. A Real Madrid szűk, 1–0-s győzelmet aratott a Villarreal ellen, így 18 pontra javította mérlegét, de már hat ponttal lemaradt a Barcelonától - a meccsen a vendégek kapuját Gulácsi Péter védte.

A tabella alján a Malaga négy döntetlennel és így négy ponttal áll, miközben a Valencia mindössze öt pontot gyűjtött eddig.

Holtverseny a Bundesligában

A német Bundesligában az SC Freiburg és a Borussia Dortmund áll az élen, egyaránt 13 ponttal. A Freiburg 2–1-re győzött a Schalke 04 vendégeként, míg a Dortmund hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a Werder Bremennel.

A Bayern München 11 ponttal követi az éllovasokat, miután 2–2-es döntetlent ért el az Augsburg vendégeként. A forduló legkiemelkedőbb eredményét az RB Leipzig érte el, amely történelmi, 6–0-s győzelmet aratott az Eintracht Frankfurt ellen, és ezzel kilenc pontra javította pontszámát.

A tabella végén a Borussia Mönchengladbach továbbra is pont nélkül áll öt mérkőzés után, ami rendkívül gyenge rajtnak számít.

Szoros verseny Franciaországban

A Ligue 1-ben az AS Monaco vezeti a tabellát 14 ponttal. A hercegségbeli együttes hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a Toulouse csapatával.

A LOSC Lille és a Stade Rennais egyaránt 13 ponttal követi a listavezetőt. A Lille 1–0-ra győzött a Havre ellen, míg a Rennes látványos, 4–1-es sikert aratott az Auxerre-rel szemben.

A Stade Brestois 5–1-re kiütötte az Angers együttesét. A Paris Saint-Germain 3–1-re nyert a Le Mans otthonában. A Lyon 2–1-es vereséget szenvedett a Lens vendégeként, ami visszavetette esélyeit az élmezőnyhöz való felzárkózásban.

A kiesőzónában a Havre Athletic Club áll mindössze két ponttal, miközben a Troyes négy pontnál tart.