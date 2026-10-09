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Marienplatz, München, 2019. április 6.: egy Borussia Dortmund-szurkoló pólója a csapat logójával
Sport

Péntek esti foci: győzelmi kényszerben vár kemény meccs a Dortmundra, pályán a Lyon és az Espanyol is

Pénzcentrum
2026. október 9. 07:12

A hétvége nyitóestéjén a Bundesliga, a Ligue 1 és a La Liga is egy-egy figyelemre méltó mérkőzéssel készül, így a futballrajongók három topligából válogathatnak rövid időn belül. A Borussia Dortmund győzelmi kényszerben lép pályára a Signal Iduna Parkban, a Lens rossz szériát szakítana meg a Lyon ellen, és az 5 meccse nyeretlen Málaga is javítana az Espanyol ellen.

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A hét végének nyitányán három nagy európai bajnokság is szórakozást kínál a futballrajongóknak. A Bundesliga, a Ligue 1 és a La Liga egyaránt egy-egy figyelemre méltó mérkőzéssel jelentkezik ezen az estén.

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A pénteki program sűrű másfél órába sűrűsödik, hiszen 20:30 és 21:00 között mindhárom találkozó elkezdődik. A sort a német élvonal meccse nyitja, a Borussia Dortmund hazai pályán lép pályára. Ezt követően a francia és a spanyol bajnokság is bekapcsolódik az esti programba. Bár klasszikus rangadó ezúttal nincs a kínálatban, így is akadnak érdekességek: a Dortmund remek formában várja a Werdert, miközben a Lens és a Lyon eltérő sorozatokkal érkezik a rangadónak is beillő összecsapásra.

Bundesliga | Németország

A Borussia Dortmund parádés formában várja a Werder Bremen látogatását a Signal Iduna Parkban. A sárga-feketék négy egymást követő győzelemmel a hátuk mögött magabiztosan készülnek, és hazai közönségük előtt folytatnák sikeres sorozatukat. A Dortmund a forduló előtt a tabella első helyén áll 12 ponttal, két egységgel megelőzve az ősi rivális Bayern Münchent - azaz a sárga-feketék győzelmi kényszerben vannak, ha őrizni akarják helyüket.

A Werder Bremen ezzel szemben az idény elején hullámzó eredményeket produkált, ugyanakkor az utóbbi két bajnokiját megnyerte. A brémaiak a Freiburg elleni 4–1-es vereséggel kezdték a szezont, ezt követően azonban legyőzték a Leipziget és az Augsburgot is, miközben a Köln otthonában döntetlent játszottak.

A két csapat legutóbbi bajnoki találkozóján, a 2025/26-os idény utolsó fordulójában a Dortmund 2–0-ra nyert Brémában. A Werder ezúttal hazai pályán próbálhat visszavágni a vereségért.

Borussia Dortmund - SV Werder Bremen (20:30)

Ligue 1 | Franciaország

Az RC Lens és az Olympique Lyon rangos párharcot vív a Stade Bollaert-Delelis stadionban. A Lens nehéz időszakon van túl: az együttes az előző négy bajnokiján nem tudott nyerni, így hazai pályán mindenképpen javítana a mérlegén.

A Lyon ezzel szemben kiváló sorozattal érkezik a találkozóra, hiszen öt mérkőzés óta veretlen, és a tabella élmezőnyében foglal helyet. A két csapat legutóbbi bajnoki összecsapásán a Lens 4–0-ra kiütötte a Lyont idegenben a 2025/26-os idény utolsó fordulójában, így a hazaiaknak ezúttal is lehet okuk a bizakodásra.

RC Lens - Lyon (20:45)

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La Liga | Spanyolország

A La Rosaleda stadionban a Málaga fogadja az Espanyolt a pénteki est zárásaként. A hazai együttes nehéz időszakon van túl: az utóbbi öt bajnokiján nem tudott nyerni, két döntetlen mellett három vereség szerepel a mérlegében.

Az Espanyol sem érkezik hibátlan formában, az utóbbi fordulókban egy győzelem mellett döntetlen és vereség is szerepelt a mérlegében. A vendégek idegenben próbálhatnak javítani, míg a Málaga számára a hazai pálya és a közönség támogatása jelenthet kapaszkodót.

Malaga - Espanyol (21:00)

A pénteki kínálatból a Borussia Dortmund mérkőzése tűnik az egyik leglátványosabbnak, köszönhetően a hazaiak kiváló formájának és a Signal Iduna Park egyedülálló hangulatának. A Lens–Lyon összecsapás pedig azért lehet különösen érdekes, mert a két együttes egészen eltérő formában várja a találkozót: a Lens javítani szeretne, míg a Lyon veretlen sorozatát folytatná.

Aki végig szeretné követni az estét, annak érdemes a Dortmund meccsével kezdeni 20:30-kor. Mire a német találkozó első félideje véget ér, a Lens–Lyon és a Málaga–Espanyol mérkőzés is javában zajlik, így a három találkozó között folyamatosan lehet váltogatni. A Dortmund várhatóan 22:15 körül ér véget, így a másik két mérkőzésből még az utolsó percekre is marad idő.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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