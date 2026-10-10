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Sport

Szombati fociprogram: rangadók egész sora vár a szurkolókra, pályáran a Manchester United, a Barcelona és a Real Madrid is

Pénzcentrum
2026. október 10. 07:07

A hétvége igazi csemegét kínál a futballrajongóknak: a magyar bajnokságban Ferencváros–Debrecen rangadót és paksi csúcsmeccset rendeznek, nemzetközi szinten pedig a Manchester United–Tottenham derbi és a spanyol élmezőny találkozói gondoskodnak a minőségi szórakozásról.

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A szombati futballprogram már kora délután elkezdődik, és egészen késő estig tartó futballmaratont kínál. Az OTP Bank Liga mellett mind az öt európai topliga mérkőzései is szerepelnek a programban, így bőven lesz miből válogatni. A Premier League-ben az Old Trafford lesz a nap egyik kiemelt helyszíne, Spanyolországban pedig a Barcelona és a Real Madrid is hazai pályán fogadja ellenfelét.

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OTP Bank Liga | Magyarország

A magyar bajnokság szombati programjának egyik legfontosabb találkozója a Ferencváros és a Debreceni VSC összecsapása a Groupama Arénában. A két csapat 17:00-kor lép pályára, a mérkőzés pedig a bajnoki tabella alakulása szempontjából is fontos lehet.

Az esti programban a Paksi FC fogadja az MTK Budapestet. A 19:30-kor kezdődő találkozón mindkét együttes számára értékes pontok forognak kockán.

A nap első magyar bajnoki mérkőzésén a Vasas FC fogadja a Kisvárdát 14:45-kor. A találkozóval indul a szombati OTP Bank Liga-program. A három mérkőzés kezdési időpontját az MLSZ hivatalos adatbankja is megerősíti.

Premier League | Anglia

A szombati angol program egyik csúcspontja a Manchester United és a Tottenham Hotspur összecsapása. A 18:30-kor kezdődő rangadón mindkét csapatnak szüksége lenne a jó eredményre. A Manchester United az első öt fordulóban két győzelmet, két döntetlent és egy vereséget könyvelhetett el, míg a Tottenham egy győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel kezdte a bajnokságot.

Korábban, 13:30-kor lép pályára az Arsenal, amely a Leeds Unitedet fogadja. Az Ágyúsok az előző fordulóban 3–0-ra kikaptak a Brightontól, így hazai pályán javítanának. A Leeds ugyanakkor az első öt forduló után veretlenül állt a bajnokságban, ezért a londoniaknak nem ígérkezik könnyű feladatnak a mérkőzés.

A délutáni programban további négy Premier League-mérkőzés szerepel, valamennyi 16:00-kor kezdődik:

  • Sunderland – Brighton
  • Aston Villa – Brentford
  • Chelsea – Bournemouth
  • Ipswich Town – Fulham

La Liga | Spanyolország

A spanyol bajnokság szombati programjának egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó találkozója a Barcelona és a Getafe összecsapása. A katalánok 18:30-kor fogadják ellenfelüket a Spotify Camp Nouban. A Barcelona remek sorozatban van: nyolc egymást követő bajnoki győzelemmel várja a mérkőzést, és újabb sikerrel erősítheti meg pozícióját a tabellán.

A Real Madrid 21:00-kor lép pályára a Villarreal ellen. A királyi gárda az Atlético Madrid elleni vereség után szeretne javítani, a Villarreal azonban szintén jó eredményekkel érkezik: az előző két bajnoki mérkőzését megnyerte. Így a madridiaknak hazai pályán sem lesz könnyű dolguk.

A spanyol bajnokság további szombati mérkőzései:

  • Rayo Vallecano – Athletic Club (14:00)
  • Deportivo Alavés – Atlético Madrid (16:15)

Bundesliga | Németország

A német élvonalban 18:30-kor rendezik az RB Leipzig és az Eintracht Frankfurt rangadóját. A két együttes összecsapása fontos lehet a bajnoki tabella alakulása szempontjából, a hazai pályán szereplő lipcseiek pedig szeretnék kihasználni a hazai környezet előnyét.

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A délutáni programban az FC Augsburg a Bayern Münchent fogadja 15:30-tól. A bajorok a mérkőzés esélyesei, az Augsburg azonban hazai pályán megnehezítheti a vendégek dolgát.

További német bajnoki mérkőzések 15:30-tól:

  • TSG Hoffenheim – Hamburger SV
  • FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen
  • Union Berlin – SV Elversberg
  • SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

Serie A | Olaszország

Az olasz bajnokságban az Inter a Parmát fogadja 18:00-kor. A milánóiak hazai közönségük előtt szeretnék megszerezni a három pontot.

A nap további olasz mérkőzései:

  • Genoa – Fiorentina (15:00)
  • Napoli – Frosinone (20:45)

Ligue 1 | Franciaország

A francia élvonal szombati kínálatának egyik kiemelt találkozója a Paris Saint-Germain és a Le Mans összecsapása, amely 20:45-kor kezdődik. A párizsiak három egymást követő győzelemmel érkeznek, így kedvező előjelekkel várják a hazai mérkőzést.

További francia bajnoki mérkőzések:

  • LOSC Lille – Le Havre (17:15)
  • Stade Brestois 29 – Angers SCO (20:45)
  • Lorient – Paris FC (20:45)
  • AS Monaco – Toulouse FC (20:45)

Melyik meccset érdemes nézni szombaton?

A szombati kínálatból mindenképpen érdemes kiemelni a Manchester United–Tottenham rangadót, valamint a spanyol élcsapatok hazai mérkőzéseit. A magyar bajnokság kedvelőinek a Ferencváros–Debrecen összecsapás lehet a nap egyik legfontosabb eseménye, de a Paks–MTK találkozó is izgalmas párharcot ígér.

Az egész napos futballmaratonra készülők az Arsenal mérkőzésével indíthatnak 13:30-kor, majd a 16:00-kor kezdődő Premier League-találkozók közül választhatnak. Az angol programot a Manchester United–Tottenham rangadó zárja 18:30-kor.

A spanyol bajnokság rajongói a Barcelona–Getafe mérkőzés után a Real Madrid–Villarreal összecsapást is követhetik, így egymás után két találkozó vár rájuk. A magyar szurkolók pedig a 14:45-kor kezdődő Vasas–Kisvárda mérkőzéstől a 19:30-as Paks–MTK találkozóig követhetik az OTP Bank Liga szombati programját.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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