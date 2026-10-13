Ledobta a bombát a sportvilág: azonnal lemondatnák a FIFA elnökét a be nem vallott pénze miatt

Egyre nagyobb nyomás nehezedik Gianni Infantinóra, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökére, akinek a lemondását követelik, miután kiderült, hogy 2024-ben 1,3 millió fontnyi be nem vallott fizetést kapott a világbajnokságot szervező cégtől. A sorozatos botrányok ellenére a sportvezető nem kíván távozni, és a jövő márciusi újraválasztására készül.

A FIFA 2016 óta az alapszabályában rögzíti, hogy az elnök, a tanácstagok és a főtitkár javadalmazását köteles nyilvánosságra hozni az éves jelentésében. Infantino 2024-ben hivatalosan 3,88 millió fontot (5,1 millió dollárt) keresett, ám az amerikai adóhatósági iratokból kiderült, hogy további 1,3 millió fontot is felvett a 2026-os világbajnokságot lebonyolító FWC2026 nevű vállalattól. Ezt az összeget a szövetség elhallgatta a nyilvánosság elől.

A FIFA a kritikákra reagálva csupán annyit közölt, hogy az elnök juttatásairól az illetékes albizottság dönt, azokat pedig az amerikai előírásoknak megfelelően bejelentették a hatóságoknak. Szembetűnő ugyanakkor, hogy a FIFA főtitkára, Mattias Grafstrom, valamint a CONCACAF elnöke és az FWC2026 igazgatótanácsát vezető Victor Montagliani semmilyen külön díjazásban nem részesült a szervezőcégtől.

A pénzügyi visszásság tovább élezi az Infantino körüli feszültséget. Az elnök csütörtökön találkozik először a FIFA Tanácsának tagjaival azóta, hogy a hátuk mögött megpróbálta részben privatizálni a szövetség tornáit, köztük a világbajnokságot is. Bár a botrányok miatt már elveszítette az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), valamint több észak-amerikai és ázsiai tagszövetség támogatását, továbbra sem hajlandó lemondani.

Infantino szilárdan bízik abban, hogy elegendő támogatója maradt a jövő márciusi tisztújításhoz. A 2016-os megválasztása óta eddig kétszer hosszabbították meg a mandátumát kihívó nélkül, és egyelőre most sem tűnt fel komoly ellenjelölt. Azoknak, akik megméretnék magukat az elnöki tisztségért, idén november 18-ig kell hivatalosan jelezniük indulási szándékukat.