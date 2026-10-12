A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1269,29 pontos, 0,9 százalékos emelkedéssel, 142 940,29 ponton zárt hétfőn.
Itt a javaslatcsomag a magyar sport irányításának és közfinanszírozásának fejlesztésére
A magyar sport irányításának és közfinanszírozásának átalakítására tett javaslatokat a Magyar Közgazdasági Társaság Sportgazdasági Szakosztálya. A szervezet szerint a támogatások felhasználását átláthatóbbá és ésszerűbbé kell tenni, figyelembe véve az egyes sportágak eltérő finanszírozási lehetőségeit és társadalmi hasznát. A javaslatcsomag kitér a közpénzek és a piaci források világosabb elválasztására, a sportirányítás feladatainak újragondolására, valamint a sporttörvény felülvizsgálatára is. Az anyagot a szakosztály eljuttatta a belügyminiszternek és a sportért felelős államtitkárnak.
A sport nemcsak az egészségmegőrzésben, hanem a gazdaságban és a társadalmi életben is fontos szerepet tölt be. A Magyar Közgazdasági Társaság Sportgazdasági Szakosztálya szerint a sportágazat évente a magyar GDP mintegy 2–3 százalékát állítja elő, főállásban körülbelül 18 ezer embernek ad munkát, emellett önkéntesek tízezrei vesznek részt a szervezett sportban. A sportturizmus, a vendéglátás, a sportszerek kereskedelme és a közvetítési jogok szintén gazdasági értéket teremtenek.
A szakmai javaslatcsomag egyik fő megállapítása, hogy a sportágak finanszírozása nem kezelhető egységesen. Míg egyes sporttevékenységek piaci alapon is fenntarthatók, a tömegsport és számos nagy sportrendezvény közösségi támogatásra szorulhat. A szakosztály ezért világos szabályokat sürget arra, hogy mely kiadásokat indokolt közpénzből finanszírozni, és melyeknél kell piaci forrásokra támaszkodni. A sportágaknak előzetesen fel kellene mérniük saját erőforrásaikat és bevételi lehetőségeiket, a fennmaradó finanszírozási igény alapján pedig támogatást kérhetnének.
A javaslat szerint a támogatási döntéseknél a kért összeg mellett a kimutatható gazdasági és társadalmi előnyöket is mérlegelni kellene. Nagyobb rendezvények esetében például az idegenforgalmi többletbevétel, az adóbevételek, a közvetítési jogdíjak és az országimázsra gyakorolt hatás is számíthatna. A dokumentum emellett a sportirányításban kialakult párhuzamosságok és szerkezeti problémák megszüntetését, a központi és önkormányzati feladatmegosztás felülvizsgálatát, valamint a 2004-es sporttörvény átdolgozását is szükségesnek tartja.
Az MKT Sportgazdasági Szakosztályának javaslatait a 64. Közgazdász-vándorgyűlés sportgazdasági szekciója is megvitatta. A dokumentumot a szervezet a napokban megküldte a belügyminiszternek és a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkárának.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!
Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!Create your own user feedback survey
Szoboszlai nélkül zakózott a Liverpool, tovább hengerel a Barcelona: mozgalmas hétvége volt az európai klubfociban
A Barcelona hibátlan mérleggel száguld a La Ligában, a Manchester City pedig magabiztos győzelemmel erősítette meg vezető pozícióját a Premier League-ben.
A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat,
Vasárnapi fociprogram: Liverpool–Manchester City rangadó, rajnai derbi és magyar bajnoki csaták várnak a szurkolókra
A Premier League csúcsrangadója mellett a hazai bajnokságban is parázs hangulatú meccsek várhatók
Dráma az Esztergom-félmaratonon: futás közben esett össze a férfi, ezen a gyors döntésen múlott az élete
Sikeresen újraélesztettek egy férfit az Esztergom-félmaratonon, miután futás közben összeesett, és leállt a légzése.
Horrorházban, órákon át szenvedve halhatott meg Maradona: súlyos börtönéveket kértek a kezelőorvosaira
A Diego Maradona halálának körülményeit vizsgáló argentin ügyészek 4 és 12 év közötti börtönbüntetést kértek a néhai labdarúgót kezelő orvosokra és az egészségügyi csoport más...
Szombati fociprogram: rangadók egész sora vár a szurkolókra, pályáran a Manchester United, a Barcelona és a Real Madrid is
A magyar bajnokságban Ferencváros–Debrecen rangadót és paksi csúcsmeccset rendeznek.
Éhbérért varrják a Liverpool, Arsenal, Real Madrid mezeit: ennyibe kerül legyártani egy 40 ezres focimezt Kambodzsában
A világ legnagyobb futballklubjainak hivatalos mezeit olyan kambodzsai gyárakban állítják elő, ahol a munkások alapbére még az óránkénti kb. 430 forintot sem éri el
Súlyos adóváltozás miatt érheti érvágás a Fradit: dominóhatás indulhat el a magyar kirakatcsapatnál - vajon hányan távoznak emiatt?
A kiadások racionalizálása már korábban megkezdődött az egyesületnél.
Péntek esti foci: győzelmi kényszerben vár kemény meccs a Dortmundra, pályán a Lyon és az Espanyol is
A hétvége nyitóestéjén a Bundesliga, a Ligue 1 és a La Liga is egy-egy figyelemre méltó mérkőzéssel készül, így a futballrajongók három topligából válogathatnak rövid...
Szoboszlai a City ellen bizonyíthat, életéért küzd a kiesőjelölt Tottenham: csúcsmeccsek várnak ránk a topligákban
Október második hétvégéje az európai topligákban igazi csemegét kínál a futballrajongóknak.
A címvédés is múlhat a Győr vasárnapi meccsén, újra találkozik a Honvéd és az Újpest: visszatér az OTP Bank Liga
Az OTP Bank Liga 9. fordulója izgalmas csatákat ígér: a hétvége rangadója a listavezető Győri ETO FC és a pontazonos Puskás Akadémia összecsapása
A magyarok közel kétharmada, 64 százaléka támogatja egy jövőbeli budapesti olimpia megrendezését.
Stan és Josh Kroenke társelnökök, valamint Richard Garlick vezérigazgató hangsúlyozták, hogy rendkívül büszkék az elmúlt évek eredményeire.
Tovább gyűrűzik a botrány Cristiano Ronaldo körül: keményen beleszállt a portugál válogatott edzőjébe a 41 éves legenda
Jesus a Norvégia elleni győzelem után vasárnap tagadta, hogy bármilyen megállapodást kötött volna a játékossal.
Budapesten kezdődött a csoda, most jött el a vég: zokogva búcsúztatták a visszavonuló világklasszist
Az argentin válogatott 3-0-ra legyőzte Benint szerda hajnalban Lionel Messi búcsúmérkőzésén.
A háttérben már elkészült egy állapotfelmérés, amely az infrastrukturális és logisztikai hiányosságok miatt határokon átnyúló rendezéssel számol.
Az első kiemelt találkozó pedig magyar idő szerint október 22-én hajnalban a Golden State Warriors és a Los Angeles Lakers összecsapása lesz.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ismertette a 2036-os nyári olimpiai játékok rendezési jogának kiválasztási folyamatát.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.