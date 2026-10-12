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Sport

Itt a javaslatcsomag a magyar sport irányításának és közfinanszírozásának fejlesztésére

Pénzcentrum
2026. október 12. 18:16

A magyar sport irányításának és közfinanszírozásának átalakítására tett javaslatokat a Magyar Közgazdasági Társaság Sportgazdasági Szakosztálya. A szervezet szerint a támogatások felhasználását átláthatóbbá és ésszerűbbé kell tenni, figyelembe véve az egyes sportágak eltérő finanszírozási lehetőségeit és társadalmi hasznát. A javaslatcsomag kitér a közpénzek és a piaci források világosabb elválasztására, a sportirányítás feladatainak újragondolására, valamint a sporttörvény felülvizsgálatára is. Az anyagot a szakosztály eljuttatta a belügyminiszternek és a sportért felelős államtitkárnak.

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A sport nemcsak az egészségmegőrzésben, hanem a gazdaságban és a társadalmi életben is fontos szerepet tölt be. A Magyar Közgazdasági Társaság Sportgazdasági Szakosztálya szerint a sportágazat évente a magyar GDP mintegy 2–3 százalékát állítja elő, főállásban körülbelül 18 ezer embernek ad munkát, emellett önkéntesek tízezrei vesznek részt a szervezett sportban. A sportturizmus, a vendéglátás, a sportszerek kereskedelme és a közvetítési jogok szintén gazdasági értéket teremtenek.

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A szakmai javaslatcsomag egyik fő megállapítása, hogy a sportágak finanszírozása nem kezelhető egységesen. Míg egyes sporttevékenységek piaci alapon is fenntarthatók, a tömegsport és számos nagy sportrendezvény közösségi támogatásra szorulhat. A szakosztály ezért világos szabályokat sürget arra, hogy mely kiadásokat indokolt közpénzből finanszírozni, és melyeknél kell piaci forrásokra támaszkodni. A sportágaknak előzetesen fel kellene mérniük saját erőforrásaikat és bevételi lehetőségeiket, a fennmaradó finanszírozási igény alapján pedig támogatást kérhetnének.

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A javaslat szerint a támogatási döntéseknél a kért összeg mellett a kimutatható gazdasági és társadalmi előnyöket is mérlegelni kellene. Nagyobb rendezvények esetében például az idegenforgalmi többletbevétel, az adóbevételek, a közvetítési jogdíjak és az országimázsra gyakorolt hatás is számíthatna. A dokumentum emellett a sportirányításban kialakult párhuzamosságok és szerkezeti problémák megszüntetését, a központi és önkormányzati feladatmegosztás felülvizsgálatát, valamint a 2004-es sporttörvény átdolgozását is szükségesnek tartja.

Az MKT Sportgazdasági Szakosztályának javaslatait a 64. Közgazdász-vándorgyűlés sportgazdasági szekciója is megvitatta. A dokumentumot a szervezet a napokban megküldte a belügyminiszternek és a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkárának.

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Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
57 perce
Leginkább visszafejleszteni kéne és a bele temetett pénzt átirányítani oda ahol valóban szükség lenne rá: az egészségügybe, oktatásba és szociális rendszerbe. Csak hát azokból nem lehetne eleget lopni.
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