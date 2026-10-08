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Szoboszlai a City ellen bizonyíthat, életéért küzd a kiesőjelölt Tottenham: csúcsmeccsek várnak ránk a topligákban

Pénzcentrum
2026. október 8. 07:15

Október második hétvégéje az európai topligákban igazi csemegét kínál a futballrajongóknak. Az angol élvonal legnagyobb rangadója mellett a spanyol listavezető Barcelona folytatná hibátlan menetelését, a Bundesligában a Dortmund és a Bayern is bizonyítana, miközben az olasz és a francia bajnokságban sem maradunk izgalmak nélkül.

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A hétvége egyik leginkább várt összecsapása vasárnap délután érkezik, amikor a Liverpool fogadja a tökéletes mérleggel listavezető Manchester Cityt.

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A spanyol La Ligában a Barcelona már hét győzelemnél jár, miközben az örök rivális Real Madrid sem szeretne lemaradni. A német élvonalban a Borussia Dortmund és a Bayern München is megőrizné jelenlegi pozícióját, az olasz Serie A-ban pedig a listavezető trió közül az Inter lép pályára elsőként.

Premier League: Robbanhat a bomba Liverpoolban

A hétvége abszolút főattrakciója a vasárnap 17:30-kor kezdődő Liverpool - Manchester City rangadó az Anfielden. A vendégek remek formában futballoznak: mind az öt bajnokijukat megnyerték, így 15 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát.

A Liverpool ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújt, öt mérkőzéséből csupán kettőt tudott megnyerni, ezért jelenleg a hatodik helyet foglalja el. A legutóbbi egymás elleni találkozó sem a vörösöknek kedvezett: áprilisban a City 4-0-ra győzött az Etihad Stadionban.

A hétvége másik kiemelt párosítása a szombati Manchester United - Tottenham Hotspur mérkőzés 18:30-as kezdéssel. Mindkét együttes a szezon botladozói közé tartozik: a United a 12., a Spurs pedig sereghajtóként a 20. helyen áll.

A hazaiak öt meccsen mindössze 5 pontot gyűjtöttek, a Tottenham pedig továbbra is győzelem nélkül áll. Februárban a United 2-0-ra nyert ugyanezen párosításban, de a jelenlegi forma alapján most bármi megtörténhet.

A forduló további meccsei:

  • Arsenal - Leeds United (szombat 13:30)
  • Sunderland - Brighton (szombat 16:00)
  • Aston Villa - Brentford (szombat 16:00)
  • Chelsea - Bournemouth AFC (szombat 16:00)
  • Ipswich Town - Fulham (szombat 16:00)
  • Crystal Palace - Nottingham Forest (vasárnap 15:00)
  • Hull City - Everton (vasárnap 15:00)

La Liga: A Barcelona már hét lépés előnyben

A spanyol bajnokság jelenlegi ura az FC Barcelona, amely péntek estig minden mérkőzését megnyerte. A katalánok szombaton 18:30-kor a Getafét fogadják, és papíron ismét kötelező győzelem előtt állnak.

A vendégek ugyan legutóbb nyerni tudtak, de összességében gyengébb formát mutatnak. Ha a Barcelona folytatja menetelését, akár már nyolc ponttal is megelőzheti legközelebbi üldözőjét, az Atletico Madridot.

A szombat esti programot 21:00-kor a Real Madrid - Villarreal CF rangadó zárja. A királyi gárda nem kezdte hibátlanul a szezont: 15 ponttal a negyedik helyen áll, két vereség szerepel a neve mellett, és a legutóbbi fordulóban is kikapott, így Ancelotti tanítványainak most javítaniuk kell.

A Villarreal változó teljesítményt nyújt, de legutóbbi két mérkőzését megnyerte. A La Liga további állását és a hétvége eredményeit a Sportonline oldalán kísérheted figyelemmel.

A forduló további meccsei:

  • Malaga - Espanyol (péntek 21:00)
  • Rayo Vallecano - Athletic Club (szombat 14:00)
  • Deportivo Alavés - Atletico Madrid (szombat 16:15)
  • Elche CF - RC Celta (vasárnap 14:00)
  • Real Sociedad - RC Deportivo (vasárnap 16:15)
  • Real Betis - CA Osasuna (vasárnap 18:30)
  • Racing Santander - Valencia CF (vasárnap 21:00)

Bundesliga: Dortmund és Bayern is nyerni akar

A német élvonalban a Borussia Dortmund már pénteken pályára lép 20:30-kor a Werder Bremen ellen. A fekete-sárgák tökéletes mérleggel állnak: négy meccsből négy győzelem, 12 pont. A vendég Bremen vegyes formát mutat, de legutóbb győzni tudott, míg a legutóbbi egymás elleni meccset májusban a Dortmund nyerte 2-0-ra idegenben.

Szombaton 15:30-kor rendezik az FC Augsburg - Bayern München találkozót, amely külön pikantériát hordoz magában. Januárban ugyanis az Augsburg meglepetésre 2-1-re legyőzte a Bayernt idegenben. A bajorok azóta jó formát mutatnak, 10 ponttal a második helyen állnak, de az Augsburg hazai pályán ismét megpróbálhatja megismételni a bravúrt.

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A forduló további meccsei:

  • TSG Hoffenheim - Hamburger SV (szombat 15:30)
  • 1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen (szombat 15:30)
  • Union Berlin - SV 07 Elversberg (szombat 15:30)
  • SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart (szombat 15:30)
  • RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (szombat 18:30)
  • FC Köln - Mönchengladbach (vasárnap 15:30)
  • SC Freiburg - Schalke 04 (vasárnap 17:30)

A Bundesliga aktuális tabelláját és a hétvégi meccsek alakulását a Sportonline-on követheted élőben.

Serie A: A listavezető trió közül az Inter kezd

Az olasz bajnokságban három csapat is 13 ponttal áll az élen: az AS Roma, az Inter Milan és a Lazio. A hétvégén mindhárom együttes pályára lép, így akár már szombat estére teljesen átrendeződhet az élmezőny. Az Inter Milan szombaton 18:00-kor a Parmát fogadja a San Siróban. A házigazdák remek formában vannak, legutóbbi négy bajnokijukat egyaránt megnyerték.

A Parma ezzel szemben nehéz időszakon megy keresztül: öt mérkőzésből mindössze négy pontot gyűjtött. A legutóbbi egymás elleni találkozón májusban az Inter 2-0-ra győzött.

Vasárnap este igazi csemege vár a szurkolókra: 20:45-kor a meglepetéscsapat Cagliari fogadja a Juventust. A szardíniai együttes kiváló formát fut, 12 ponttal a negyedik helyen áll, és utolsó négy meccséből hármat megnyert. Még érdekesebbé teszi a párosítást, hogy januárban hazai pályán 1-0-ra legyőzték a Juventust. A Juve jelenleg 10 ponttal a hetedik, és egy újabb vereséggel már komolyabb lemaradásba kerülhet.

A forduló további meccsei:

  • Genoa - Fiorentina (szombat 15:00)
  • Napoli - Frosinone (szombat 20:45)
  • Como - AS Roma (vasárnap 12:30)
  • Lazio - Monza (vasárnap 15:00)
  • Lecce - Bologna (vasárnap 15:00)
  • Sassuolo - AC Milan (vasárnap 18:00)

Ligue 1: Monaco vezet, a PSG még mindig keresi önmagát

A francia bajnokságban meglepő a tabella állása: nem a Paris Saint-Germain, hanem az AS Monaco vezeti a mezőnyt 13 ponttal. A monacóiak szombaton 20:45-kor a Toulouse-t fogadják, és jó formájukat szeretnék folytatni, hiszen az utolsó öt meccsükből négyet megnyertek.

A címvédő Paris Saint-Germain mindössze a hatodik helyen áll 8 ponttal, ami a párizsiakhoz mérten szokatlanul gyenge rajt. Szombaton 20:45-kor a Le Mans érkezik hozzájuk, amely ellen papíron kötelező lenne a javítás. Legutóbb a Francia Kupa keretében találkoztak, akkor a PSG 2-0-ra nyert idegenben. A francia bajnokság alakulását és a hétvége összes eredményét a Sportonline-on követheted.

A forduló további meccsei:

  • RC Lens - Lyon (péntek 20:45)
  • LOSC Lille - Havre Athletic Club (szombat 17:15)
  • Stade Brestois 29 - Angers SCO (szombat 20:45)
  • Lorient - Paris FC (szombat 20:45)
  • OGC Nice - RC Strasbourg (vasárnap 15:00)
  • Stade Rennais FC - AJ Auxerre (vasárnap 17:15)
  • Troyes - Marseille (vasárnap 20:45)

A hétvége tehát bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a legnagyobb figyelem természetesen a Liverpool - Manchester City rangadóra irányul, de a Barcelona hibátlan sorozata, a Dortmund és a Bayern küzdelme, valamint az olasz élmezőny csatája is garantálja a feszültséget.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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