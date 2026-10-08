Az OTP Bank Liga 9. fordulója izgalmas csatákat ígér: a hétvége rangadója a listavezető Győri ETO FC és a pontazonos Puskás Akadémia összecsapása
Szoboszlai a City ellen bizonyíthat, életéért küzd a kiesőjelölt Tottenham: csúcsmeccsek várnak ránk a topligákban
Október második hétvégéje az európai topligákban igazi csemegét kínál a futballrajongóknak. Az angol élvonal legnagyobb rangadója mellett a spanyol listavezető Barcelona folytatná hibátlan menetelését, a Bundesligában a Dortmund és a Bayern is bizonyítana, miközben az olasz és a francia bajnokságban sem maradunk izgalmak nélkül.
A hétvége egyik leginkább várt összecsapása vasárnap délután érkezik, amikor a Liverpool fogadja a tökéletes mérleggel listavezető Manchester Cityt.
A spanyol La Ligában a Barcelona már hét győzelemnél jár, miközben az örök rivális Real Madrid sem szeretne lemaradni. A német élvonalban a Borussia Dortmund és a Bayern München is megőrizné jelenlegi pozícióját, az olasz Serie A-ban pedig a listavezető trió közül az Inter lép pályára elsőként.
Premier League: Robbanhat a bomba Liverpoolban
A hétvége abszolút főattrakciója a vasárnap 17:30-kor kezdődő Liverpool - Manchester City rangadó az Anfielden. A vendégek remek formában futballoznak: mind az öt bajnokijukat megnyerték, így 15 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát.
A Liverpool ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújt, öt mérkőzéséből csupán kettőt tudott megnyerni, ezért jelenleg a hatodik helyet foglalja el. A legutóbbi egymás elleni találkozó sem a vörösöknek kedvezett: áprilisban a City 4-0-ra győzött az Etihad Stadionban.
A hétvége másik kiemelt párosítása a szombati Manchester United - Tottenham Hotspur mérkőzés 18:30-as kezdéssel. Mindkét együttes a szezon botladozói közé tartozik: a United a 12., a Spurs pedig sereghajtóként a 20. helyen áll.
A hazaiak öt meccsen mindössze 5 pontot gyűjtöttek, a Tottenham pedig továbbra is győzelem nélkül áll. Februárban a United 2-0-ra nyert ugyanezen párosításban, de a jelenlegi forma alapján most bármi megtörténhet.
A forduló további meccsei:
- Arsenal - Leeds United (szombat 13:30)
- Sunderland - Brighton (szombat 16:00)
- Aston Villa - Brentford (szombat 16:00)
- Chelsea - Bournemouth AFC (szombat 16:00)
- Ipswich Town - Fulham (szombat 16:00)
- Crystal Palace - Nottingham Forest (vasárnap 15:00)
- Hull City - Everton (vasárnap 15:00)
La Liga: A Barcelona már hét lépés előnyben
A spanyol bajnokság jelenlegi ura az FC Barcelona, amely péntek estig minden mérkőzését megnyerte. A katalánok szombaton 18:30-kor a Getafét fogadják, és papíron ismét kötelező győzelem előtt állnak.
A vendégek ugyan legutóbb nyerni tudtak, de összességében gyengébb formát mutatnak. Ha a Barcelona folytatja menetelését, akár már nyolc ponttal is megelőzheti legközelebbi üldözőjét, az Atletico Madridot.
A szombat esti programot 21:00-kor a Real Madrid - Villarreal CF rangadó zárja. A királyi gárda nem kezdte hibátlanul a szezont: 15 ponttal a negyedik helyen áll, két vereség szerepel a neve mellett, és a legutóbbi fordulóban is kikapott, így Ancelotti tanítványainak most javítaniuk kell.
A Villarreal változó teljesítményt nyújt, de legutóbbi két mérkőzését megnyerte. A La Liga további állását és a hétvége eredményeit a Sportonline oldalán kísérheted figyelemmel.
A forduló további meccsei:
- Malaga - Espanyol (péntek 21:00)
- Rayo Vallecano - Athletic Club (szombat 14:00)
- Deportivo Alavés - Atletico Madrid (szombat 16:15)
- Elche CF - RC Celta (vasárnap 14:00)
- Real Sociedad - RC Deportivo (vasárnap 16:15)
- Real Betis - CA Osasuna (vasárnap 18:30)
- Racing Santander - Valencia CF (vasárnap 21:00)
Bundesliga: Dortmund és Bayern is nyerni akar
A német élvonalban a Borussia Dortmund már pénteken pályára lép 20:30-kor a Werder Bremen ellen. A fekete-sárgák tökéletes mérleggel állnak: négy meccsből négy győzelem, 12 pont. A vendég Bremen vegyes formát mutat, de legutóbb győzni tudott, míg a legutóbbi egymás elleni meccset májusban a Dortmund nyerte 2-0-ra idegenben.
Szombaton 15:30-kor rendezik az FC Augsburg - Bayern München találkozót, amely külön pikantériát hordoz magában. Januárban ugyanis az Augsburg meglepetésre 2-1-re legyőzte a Bayernt idegenben. A bajorok azóta jó formát mutatnak, 10 ponttal a második helyen állnak, de az Augsburg hazai pályán ismét megpróbálhatja megismételni a bravúrt.
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A forduló további meccsei:
- TSG Hoffenheim - Hamburger SV (szombat 15:30)
- 1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen (szombat 15:30)
- Union Berlin - SV 07 Elversberg (szombat 15:30)
- SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart (szombat 15:30)
- RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (szombat 18:30)
- FC Köln - Mönchengladbach (vasárnap 15:30)
- SC Freiburg - Schalke 04 (vasárnap 17:30)
A Bundesliga aktuális tabelláját és a hétvégi meccsek alakulását a Sportonline-on követheted élőben.
Serie A: A listavezető trió közül az Inter kezd
Az olasz bajnokságban három csapat is 13 ponttal áll az élen: az AS Roma, az Inter Milan és a Lazio. A hétvégén mindhárom együttes pályára lép, így akár már szombat estére teljesen átrendeződhet az élmezőny. Az Inter Milan szombaton 18:00-kor a Parmát fogadja a San Siróban. A házigazdák remek formában vannak, legutóbbi négy bajnokijukat egyaránt megnyerték.
A Parma ezzel szemben nehéz időszakon megy keresztül: öt mérkőzésből mindössze négy pontot gyűjtött. A legutóbbi egymás elleni találkozón májusban az Inter 2-0-ra győzött.
Vasárnap este igazi csemege vár a szurkolókra: 20:45-kor a meglepetéscsapat Cagliari fogadja a Juventust. A szardíniai együttes kiváló formát fut, 12 ponttal a negyedik helyen áll, és utolsó négy meccséből hármat megnyert. Még érdekesebbé teszi a párosítást, hogy januárban hazai pályán 1-0-ra legyőzték a Juventust. A Juve jelenleg 10 ponttal a hetedik, és egy újabb vereséggel már komolyabb lemaradásba kerülhet.
A forduló további meccsei:
- Genoa - Fiorentina (szombat 15:00)
- Napoli - Frosinone (szombat 20:45)
- Como - AS Roma (vasárnap 12:30)
- Lazio - Monza (vasárnap 15:00)
- Lecce - Bologna (vasárnap 15:00)
- Sassuolo - AC Milan (vasárnap 18:00)
Ligue 1: Monaco vezet, a PSG még mindig keresi önmagát
A francia bajnokságban meglepő a tabella állása: nem a Paris Saint-Germain, hanem az AS Monaco vezeti a mezőnyt 13 ponttal. A monacóiak szombaton 20:45-kor a Toulouse-t fogadják, és jó formájukat szeretnék folytatni, hiszen az utolsó öt meccsükből négyet megnyertek.
A címvédő Paris Saint-Germain mindössze a hatodik helyen áll 8 ponttal, ami a párizsiakhoz mérten szokatlanul gyenge rajt. Szombaton 20:45-kor a Le Mans érkezik hozzájuk, amely ellen papíron kötelező lenne a javítás. Legutóbb a Francia Kupa keretében találkoztak, akkor a PSG 2-0-ra nyert idegenben. A francia bajnokság alakulását és a hétvége összes eredményét a Sportonline-on követheted.
A forduló további meccsei:
- RC Lens - Lyon (péntek 20:45)
- LOSC Lille - Havre Athletic Club (szombat 17:15)
- Stade Brestois 29 - Angers SCO (szombat 20:45)
- Lorient - Paris FC (szombat 20:45)
- OGC Nice - RC Strasbourg (vasárnap 15:00)
- Stade Rennais FC - AJ Auxerre (vasárnap 17:15)
- Troyes - Marseille (vasárnap 20:45)
A hétvége tehát bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a legnagyobb figyelem természetesen a Liverpool - Manchester City rangadóra irányul, de a Barcelona hibátlan sorozata, a Dortmund és a Bayern küzdelme, valamint az olasz élmezőny csatája is garantálja a feszültséget.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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