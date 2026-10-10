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Dráma az Esztergom-félmaratonon: futás közben esett össze a férfi, ezen a gyors döntésen múlott az élete
Sikeresen újraélesztettek egy férfit az Esztergom-félmaratonon, miután futás közben összeesett, és leállt a légzése. Az életmentést egy versenytársa kezdte meg, a gyors beavatkozásnak köszönhetően pedig a futó azóta már el is hagyhatta a kórházat.
Az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület beszámolója szerint a férfi már a harmadik körét teljesítette, amikor a pálya fordítójánál lévő frissítőponthoz érve hirtelen rosszul lett, és elveszítette az eszméletét. Egy oroszlányi futónő azonnal a segítségére sietett, és megkezdte az újraélesztést, amelyet rövidesen a helyszínt biztosító mentőszolgálat munkatársai vették át.
A közös erőfeszítés sikerrel járt, a futót kórházba szállították, ahonnan állapota javulásával azóta már haza is engedték. Az esetet megosztó sportegyesület a történtek kapcsán felhívta a figyelmet az elsősegélynyújtók felbecsülhetetlen szerepére. Kiemelték, hogy vészhelyzetben minden másodperc számít, ezért arra biztatnak mindenkit, hogy lehetőség szerint végezzen el egy újraélesztési tanfolyamot, hogy baj esetén merjen és tudjon cselekedni - számolt be a 24.hu.
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