2026. október 10. szombat Gedeon
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
Premier League
| | | |
Serie A
La Liga
|
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 7.A 40. Wizz Air Budapest Félmaraton mezőnye a Friedrich Born rakparton 2025. szeptember 7-én.
Sport

Dráma az Esztergom-félmaratonon: futás közben esett össze a férfi, ezen a gyors döntésen múlott az élete

Pénzcentrum
2026. október 10. 16:33

Sikeresen újraélesztettek egy férfit az Esztergom-félmaratonon, miután futás közben összeesett, és leállt a légzése. Az életmentést egy versenytársa kezdte meg, a gyors beavatkozásnak köszönhetően pedig a futó azóta már el is hagyhatta a kórházat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület beszámolója szerint a férfi már a harmadik körét teljesítette, amikor a pálya fordítójánál lévő frissítőponthoz érve hirtelen rosszul lett, és elveszítette az eszméletét. Egy oroszlányi futónő azonnal a segítségére sietett, és megkezdte az újraélesztést, amelyet rövidesen a helyszínt biztosító mentőszolgálat munkatársai vették át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közös erőfeszítés sikerrel járt, a futót kórházba szállították, ahonnan állapota javulásával azóta már haza is engedték. Az esetet megosztó sportegyesület a történtek kapcsán felhívta a figyelmet az elsősegélynyújtók felbecsülhetetlen szerepére. Kiemelték, hogy vészhelyzetben minden másodperc számít, ezért arra biztatnak mindenkit, hogy lehetőség szerint végezzen el egy újraélesztési tanfolyamot, hogy baj esetén merjen és tudjon cselekedni - számolt be a 24.hu.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #mentők #sport #életveszély #mentő #segítség #futás #mentés #esztergom
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:04
17:31
17:01
16:43
16:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 10.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
2026. október 9.
Olyan krízis fenyegeti a magyar munkahelyeket, amire kevesen vannak felkészülve: tömegével dőlnek ki a dolgozók?
2026. október 10.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
2026. október 10.
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
2026. október 9.
Agyad eldobod, mennyibe kerül egy albérlet Ausztriában: rengeteg kinti magyarnak ez már megfizethetetlen
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 10. szombat
Gedeon
41. hét
Október 10.
A hospice-ellátás világnapja
Október 10.
A magyar fürdőkultúra napja
Október 10.
A lelki egészség világnapja
Október 10.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok
2
2 hete
Börtönbe megy a volt világbajnok: gyomorforgató, amit elkövetett, hét évet kapott
3
3 hete
Kitört a balhé a dartsversenyen: azonnal visszalépett a versenyektől a darts fiatal zsenije
4
3 hete
F1 Azeri Nagydíj 2026: itt van a teljes nagydíjhétvége programja Baku, Azerbajdzsán helyszínen
5
2 hete
Évek után vallotta be: megerőszakolták az egykori sztárfocistát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 10. 18:04
Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről
Pénzcentrum  |  2026. október 10. 16:01
Ilyen tényleg csak egyszer van egy évben: különleges termékek érkeznek a magyar boltok polcaira
Agrárszektor  |  2026. október 10. 17:07
Működik a legális hűtéstrükk: így faragják le a rezsit az élelmes magyarok