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Sport

Nincs vége az Infantino elleni hadjáratnak: újabb ország hátrált ki mögüle, tényleg megbukik a FIFA elnöke?

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 12:14

Új-Zéland a saját területi szövetségének álláspontjával megy szembe, nem hajlandóak támogatni Gianni Infantino márciusi újraválasztását - írta meg a BBC Sport.

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Új-Zéland szakított az Óceániai Labdarúgó-szövetség (OFC) egységes álláspontjával, és bejelentette, hogy nem támogatja Gianni Infantino újraválasztását a FIFA elnöki tisztségére. Infantino támogatottsága azután kezdett megrendülni, hogy nyilvánosságra kerültek a világbajnokság kereskedelmi jogainak 20 százalékát magánbefektetőknek értékesíteni kívánó, azóta visszavont tervei.

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A FIFA Forward Enterprise Scheme (FFE) néven ismertté vált konstrukció lett az elnök elleni fellépés fő kiváltó oka. Jelenleg csupán az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) és a dél-amerikai CONMEBOL áll Infantino mögött, aki a márciusi FIFA-kongresszuson pályázna negyedik elnöki ciklusára.

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Új-Zéland több más nemzeti szövetség – köztük az angol, a walesi, a norvég, az ír és az északír – példáját követve jelentette be, hogy nem szavaz Infantinóra. Emellett független vizsgálatot is követelnek az FFE-konstrukció kidolgozásának körülményeiről. Az új-zélandi szövetség közleménye szerint a FIFA-n belüli döntések a bizalom megrendüléséhez és a nemzetközi labdarúgás megosztottságának növekedéséhez vezettek.

Andrew Pragnell, az új-zélandi szövetség vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a független felülvizsgálatra azért van szükség, mert nem szeretnék, ha az ügy házon belüli, felszínes rendezéssel zárulna. Más szövetségek szintén ezt a lépést szorgalmazzák a bizalom helyreállítása érdekében.

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Az OFC – amelynek tizenegy tagja közül egyedül Új-Zéland kvalifikálta magát a 2026-os világbajnokságra – üdvözölte ugyan, hogy a FIFA visszavonta az FFE-javaslatot, de nem foglalt egyértelműen állást Infantino támogatása vagy elutasítása mellett. A szervezet közleményében elismerte az elmúlt évtizedben elért fejlődést az óceániai labdarúgásban, és arra biztatta a FIFA-t, hogy a felülvizsgálat során azonosítsa és hajtsa végre a szükséges változtatásokat.

Infantinónak a negyedik ciklus elnyeréséhez 106 szavazatra lenne szüksége a FIFA-kongresszuson, ami az egyre bővülő ellenszél fényében korántsem tűnik biztosnak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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