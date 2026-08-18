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Budapest, 2026. április 17.Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke beszédet mond az OTP Bank Nyrt. közgyûlésén a Budapest Marriott Hotelben 2026. április 17-én.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Kész, ennyi volt a FIFA-elnöknek? Megszólalt az MLSZ a mindent elsöprő futballbotrányról

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 13:51

Az MLSZ szerint rendkívül súlyos és elfogadhatatlan volt Gianni Infantino terve, amely szerint külső befektetőket vonnának be a FIFA által rendezett versenysorozatok, köztük a labdarúgó-világbajnokságok kereskedelmi jogaiba. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke és a FIFA alelnöke szerint a magyar szövetség nem kapott előzetes tájékoztatást a FIFA Forward Enterprise (FFE) nevű kezdeményezésről. Az MLSZ az UEFA többi tagjához hasonlóan elutasította a tervet, és támogatja, hogy független külső szereplő vizsgálja ki az ügyet - írta a 24.hu a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) válasza alapján.

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A FIFA svájci elnöke a közelmúltban lezárult világbajnokság után hozta nyilvánosságra elképzelését. Infantino egy új leányvállalaton, a FIFA Forward Enterprise-on keresztül vont volna be külső befektetőket a FIFA által rendezett versenysorozatok üzleti és kereskedelmi lehetőségeibe. A terv az UEFA-nál komoly ellenállást váltott ki, az európai szövetség pedig bojkottot is kezdeményezett.

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Infantino később visszalépett a kezdeményezéstől és bocsánatot kért, ugyanakkor az ügyben továbbra is több európai futballvezető sürgeti a FIFA-elnök távozását.

Az MLSZ eddig nyilvánosan azt erősítette meg, hogy az UEFA 54 másik tagszövetségéhez hasonlóan támogatta az európai szövetség álláspontját. Most azonban a magyar szövetség részletesebben is ismertette, hogyan érintette az ügy a FIFA magyar tisztségviselőit.

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Csányi Sándor a FIFA egyik alelnöke, emellett tagja a világszövetség legfontosabb stratégiai döntéshozó testületének, a FIFA Tanácsnak. Vági Márton, az MLSZ főtitkára a FIFA Fejlesztési Bizottságának tagja, Juhász László MLSZ-alelnök pedig a Kereskedelmi és Marketing Tanácsadó Bizottságban tölt be tisztséget.

Az MLSZ közlése szerint egyikük sem kapott előzetes tájékoztatást az FFE tervéről. Csányi Sándor csak július 28-án, a kezdeményezés nyilvánosságra kerülésekor értesült róla. Az előkészítésben nem vett részt, és annak ellenére sem kapott előzetes információt, hogy a FIFA pénzügyi bizottságába delegált tanácsi tagként dolgozik.

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Vági Márton szerint az UEFA egyeztetésén a magyar szövetség is egyértelműen elutasította a tervezetet. Az MLSZ egyúttal támogatja azt a követelést is, hogy az FFE ügyét független külső szereplő vizsgálja ki. Az ügy azért különösen érzékeny, mert a FIFA a világbajnokságok és más nemzetközi versenysorozatok kereskedelmi jogaiból jelentős bevételhez jut. Egy külső befektetők bevonására épülő konstrukció ezért nem pusztán szervezeti kérdés, hanem a FIFA egyik legfontosabb bevételi forrásának jövőjét is érintheti.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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